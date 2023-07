La tranquilidad de saber que Rayden y Pablo Cebrián están en el comité del Benidorm Fest

Apenas diez días después de la celebración de la final del Festival de Eurovisión 2023, RTVE sorprendía con un anuncio aparentemente inesperado: el cese de Eva Mora como jefa de delegación y el nombramiento de César Vallejo y Ana María Bordás como codirectores de la próxima edición del Benidorm Fest 2024.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la radiotelevisión pública ya que no se entendía que, apenas dos años después de haber accedido al cargo y tras haber ayudado a mejorar la imagen del festival en nuestro país, la cadena decidiera apartar a la profesional de su puesto.

Desde entonces, esta decisión unida a alguna errónea comunicación de RTVE en redes sociales como emplear la palabra 'casting' en su proceso de selección, llevó a pensar que el festival iba camino de convertirse en un talent show, multiplicándose así las dudas sobre la deriva que podría tomar el mismo.

Unas dudas que poco a poco van disipándose, como así ha sucedido estos días durante la presentación del Benidorm Fest 2024 en el que la prensa especializada ha podido charlar de forma distendida con el equipo responsable del festival.

Por una parte, la elección de Vallejo y Bordás como codirectores del festival es una manera de premiar a profesionales de la casa que han trabajado de forma discreta y desde un segundo plano para hacer entender a la dirección de la Corporación lo importante que es una marca como Eurovision.

Vallejo fue, junto a su compañera Irene Mahía, uno de los responsables del aplaudido Eurocasting en 2017, un proceso de selección parecido de selección al del Benidorm Fest donde se consiguieron recibir un total de 392 canciones y en el que el madrileño estuvo a punto de convencer nada más menos que a una por entonces 'desconocida' Rosalía a presentarse. Aquella preselección fue todo un éxito con la prensa no escatimando en alabanzas, lo que venía a demostrar que otro tipo de preselección era posible en España.

Ahora, Vallejo ha anunciado que RTVE montará un campamento de canciones en el que convivirán compositores para experimentar temas para Eurovisión. Una gran noticia que viene a demostrar el compromiso de la Corporación para servir como plataforma de nuevos talentos, reafirmando así su responsabilidad como su servicio público.

Por otra parte, Bordás es una profesional de reconocida trayectoria dentro de RTVE, habiendo sido Directora de Programación de Televisión Española entre 2015 y 2016, y Directora de La 2 entre 2014 y 2015, etapa en la que apostó por organizar la parrilla de la segunda cadena de RTVE y dar espacio a la ficción europea.

Pero, además, a Bordás le debemos la vuelta de RTVE a Eurovision Junior tras haber afianzado las relaciones de la Corporación con la UER. En el organismo, la catalana es muy apreciada hasta el punto de haber sido reelegida recientemente vicepresidenta del Comité de la UER y haber sido elegida en mayo como miembro del grupo directivo encargado de supervisar, aprobar y tomar decisiones sobre la organización del Festival de Eurovisión 2023 y sucesivos.

Bordás y Vallejo tienen muy claro hacia donde quieren llevar el Benidorm Fest, profesionalizándolo aún más y convirtiéndolo en una representación de la música española lo más diversa y plural posible. Un festival que no solo sirva para elegir a nuestro candidato a Eurovisión sino como escaparate de nuestros artistas.

En ello ayudará, sin ninguna duda, la decisión de sumar los nombres de Rayden y Pablo Cebrián al de Tony Sánchez-Olhsson como asesores del certamen. Hablar con cada uno de ellos da una gran tranquilidad porque se nota que se han tomado muy en serio este trabajo en el que, además de asesorar en la selección de canciones, también se encuentra conseguir convencer a la industria del potencial del certamen. Y si los que te llaman son profesionales así, con tan grandes trayectorias a sus espaldas, otro gallo canta.

Estos movimientos seguirán sin servir a los que todavía hoy siguen enrocados en saber por qué se cesó a la jefa de delegación, sin entender que, por mucho que pueda molestar, RTVE puede tomar este tipo de decisiones, como sucede en cualquier otra empresa, y que no pueda explicar los motivos concretos de este 'despido' retrasado durante meses hasta la finalización de Eurovisión básicamente por privacidad.

En todo este asunto no ha ayudado nada, por supuesto, que la cadena comunicara en agosto de 2021 que Bordás dejaba de ser jefa de delegación o que su nombre no apareciera como tal en los rótulos de la primera semifinal de Eurovisión 2023, cuando en realidad sí seguía en el cargo. Errores que no deben volver a producirse.

No obstante, también hay que pensar que, en una empresa como RTVE, en la que se mantuvo en el cargo a gente como Federico Llano, no se aparta a alguien de un puesto si no se tienen motivos para ello. Sobre todo cuando las decisiones sobre Eurovisión no son exclusivas de una sola persona sino de todo un equipo.

Un equipo al que no se puede minusvalorar y que sabe de la exigencia de un formato como el Benidorm Fest, que tiene tantos ojos puestos encima. Un equipo que sabe que terminará siendo evaluado cuando termine todo este proceso y que, de errar en el tiro, tendrá a prensa y eurofans pidiendo explicaciones.

