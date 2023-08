Con Ada Santana, diputada más joven, en su primer día en el Congreso: "Hice la compra para relajarme"

El miércoles por la noche, Ada Santana (Las Palmas, 29 de abril de 1998) se fue a hacer la compra. No tenía mucho en casa, pero ese no fue el motivo principal de su bajada al supermecado. La tarea que se encomendó solo era una manera de despejar los nervios, de mantener la mente ocupada, relajarse y cansar al cuerpo para que cayera rendido a las primeras de cambio.

Sabía la ardua empresa que le esperaba la mañana siguiente: debut en el Congreso de los Diputados a sus 25 años, siendo la más joven de los 350 que tomarían posesión en la Cámara Baja. Esto implicaba otra responsabilidad: formaría parte de la Mesa de Edad del Congreso junto a la diputada de más edad, Cristina Narbona, y el segundo más joven, Ferran Verdejo, ambos también socialistas.

"Estaba muy nerviosa, porque te impone llegar, ser la más joven, tener que abrir la legislatura, por así decirlo...", comenta Santana (PSOE), una vez constituidas las Cortes.

[Feijóo reúne en Génova de forma extraordinaria a la cúpula del PP: no sabía que Vox no votaría a Gamarra]

La mañana del 17 de agosto, antes de salir de casa, los nervios se transformaron en emoción. "Recordaba mi trayectoria, los inicios, cuando decidí afiliarme y todo lo que ha pasado en estos años", comenta en el hemiciclo en conversación con EL ESPAÑOL.

Su primera sensación fue de "vértigo. Dices: qué hago yo aquí". A su alrededor había personas que conocía políticamente, "pero ahora los tienes al lado. Es ilusionante, pero también impactante".

Ada Santana, en la puerta de entrada al pasillo del Congreso. DD

A las primeras de cambio vivió su primera victoria con la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Su partido manejará la Cámara Baja en la XV legislatura y ella miraba a su compañero sorprendida por la rapidez con la que se dio. "Se nos iban a salir los ojos"; "fue una doble victoria", apunta. Los diputados socialistas no esperaban tal resultado en la primera votación: "Nos mirábamos y pensábamos: va a haber gobierno, va a haber gobierno...".

Al término de la sesión, la sensación era de cansancio. El diputado Luc André Diouf acompañaba a la joven por el patio en su salida del hemiciclo. Ya junto a la prensa, llamó la atención su maletín y algunos se lo pidieron para hacerse fotos. La canaria lo cedió encantada, con una sonrisa. Fue una de las pocas que lo llevó en el primer día, por una doble cuestión de moda y comodidad.

Trayectoria

Tras un par de ejercicios entre Madrid y Canarias, a partir de ahora se establecerá en la capital. "Llevo dos años transitando y ahora me he asentado", comenta. Todo parte de "una necesidad vital, de no estar con maletas de aquí para allá".

Eso no evitará que continúe con un ajetreado ritmo de vida. "Seguiré con el mismo, tengo la intención de estar todas las semanas en Canarias", apunta. De esta manera, tomará al menos dos aviones a la semana.

Santana ha llegado y ha besado el santo. En sus primeros comicios generales logró obtener el acta de diputada. Para llegar aquí ha tenido que trabajar los últimos siete años en una carrera política precoz. Sin referencias políticas en la familia, todo comenzó en el instituto, cuando se enroló "en el consejo escolar".

[Los diputados que darán que hablar en el nuevo Congreso: quién es quién entre los 205 debutantes]

Su llegada a la Universidad de Las Palmas, para estudiar Derecho, coincidió con su entrada, por primera vez, en un partido político. "Me afilié a las Juventudes Socialistas a la par que me metí en Mujeres Jóvenes de Gran Canaria", comenta.

Santana, en el hemiciclo.

Lo hizo a los 18 años. Compartía su militancia política con su labor social, que se centraba en otro tema fundamental para ella, la representación estudiantil: "Me hice presidenta de la Delegación de Estudiantes de Ciencias jurídicas".

Pronto fue escalando hasta llegar a la CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). De ahí pasó al Observatorio de Becas del Estado y alcanzó la presidencia de Mujeres Jóvenes de España. Además, actualmente es la secretaria general de Juventudes Socialistas de Canarias.

Sus esperanzas

Sonríe a cada palabra, es un momento de felicidad. Santana había estado aquí otras veces, pero nunca como diputada. Es consciente de que todo su entorno ha estado viendo la constitución de las Cortes, en la que ella ha sido una de las protagonistas de la jornada.

La familia siempre tiene un ojo sobre ella y la canaria ha sido consciente durante la sesión constitutiva de las Cortes. Mientras cotizaba sus primeras horas en el hemiciclo, su madre le ha enviado un mensaje: "Ten cuidado con las escaleras". Había visto a través de las cámaras que su hija había tenido un pequeño tropiezo. "Yo que lo había disimulado delante de todos y el grupo de mi familia estaba ahí atenta diciéndome que casi me caigo...", bromea.

Sus compañeros le han felicitado por su labor. Risueña, deja claro que la jornada "ha sido maratoniana": "La verdad es que es un trabajo agotador y no voy a sentir ningún tipo de envidia por los miembros de la Mesa, he de confesar".

Este trabajo "lo hemos disfrutado mucho", apunta no obstante. Rebosa "ilusión" por poder "estar aquí. Ves que se toman decisiones a tu lado que antes veías por la televisión".

De esta legislatura espera, "en primer lugar, que se lleve a término. Es lo que queremos todos y todas. Lo segundo, que sea ilusionante, para seguir resolviendo. Venimos de una legislatura récord en la aprobación de leyes y ahora, más que eso, que también obviamente, al desarrollo de políticas".

[Cristina Narbona, de entrar por 'sorpresa' en las listas para el Congreso a presidir la Mesa de Edad]

"Yo creo que esa parte es fundamental. Aspiro a una legislatura que sea útil, sobre todo para la ciudadanía, que mejore la calidad de vida de las personas y tenga muy presente a la generación joven y a mi territorio, Canarias", señala.

La ilusión de Santana es que se conforme un gobierno "socialista. Al final, con todo lo que cuesta llegar hasta aquí, nos gustaría vivir esta experiencia, disfrutarla, trabajar y con un gobierno progresista que nos permita tener ese trabajo".

Sus preferencias están claras: Educación, Universidades, igualdad y feminismo y Juventud. "Es verdad que es ambiguo eso, porque qué es juventud. Es empleo, es vivienda, es salud mental... Son muchas cuestiones. Empleo y vivienda estarían muy bien".

Santana desarrollando su labor en la Mesa de Edad. Congreso de los Diputados

La sorpresa de la primera victoria le llegó cuando apenas llevaba una hora en el hemiciclo y ni siquiera había jurado el cargo. "Además, que saliera en la primera votación. Era algo que no teníamos claro que se fuera a dar. Fue una victoria doble".

¿Las sensaciones? "En ese primer momento, miraba a Ferran (Verdejo, el segundo diputado más joven) con esas caras de ilusión. Nos mirábamos y pensábamos: va a haber gobierno, va a haber gobierno".

Tras lo ocurrido en la votación de la Mesa del Congreso, parece claro que Felipe VI propondrá a Pedro Sánchez la formación de Gobierno. "Después de lo que ha ocurrido hoy, se puede vaticinar lo que ocurrirá", finaliza Santana.

Sigue los temas que te interesan