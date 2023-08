Feijóo reúne en Génova de forma extraordinaria a la cúpula del PP: no sabía que Vox no votaría a Gamarra

El presidente del PP ha convocado a la cúpula política de su partido en Génova de forma urgente y extraordinaria. Según fuentes conocedoras del encuentro, Alberto Núñez Feijóo no sabía que los 33 diputados de Vox no apoyarían a Cuca Gamarra para la presidencia del Congreso. Las mismas fuentes indican que el líder popular está enfadado por el modo en el que su estrategia se ha visto desbaratada, este jueves en la Cámara Baja.

Fuentes de la dirección del PP consultadas por este diario, confirman que el encuentro se está desarrollando a estas horas en la sede central del partido. La cita la ha convocado Feijóo inmediatamente después de la clausura de la sesión constitutiva del Congreso, ante el fracaso de la operación para tratar de que la secretaria general de la formación conservadora ganara la presidencia de la Mesa.

Otras fuentes de la jefatura popular explican que "Vox no avisó" de que sus 33 diputados votarían a Ignacio Gil Lázaro, el candidato elegido por la ejecutiva de Santiago Abascal para la Mesa del Congreso. El resultado fue que la opción del PSOE, Francina Armengol, sumó 178 apoyos (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG) frente a los únicamente 139 de Gamarra (PP, UPN y CC).

Estas cuentas desbaratan hasta el límite las opciones de Feijóo para tratar de que el Rey le proponga como primer candidato a la investidura, tras la ronda de contactos que abrirá la Casa Real en los próximos días.

Pedro Sánchez ha logrado no sólo mostrar su capacidad de reunir una mayoría en torno al PSOE en primera votación (mayoría absoluta), sino que puede exhibir una diferencia tal de apoyos con respecto al candidato del PP que haría muy difícil una decisión de Felipe VI que no fuera encomendar a Sánchez el intento de formar Gobierno.

El PP había decidido no cederle un puesto entre las vicepresidencias a Vox, que habría sido para el propio Gil Lázaro, una vez que comprobó que el PSOE ganaría la votación, tras sellar su acuerdo con los independentistas de Junts. La decisión se formalizó, por tanto, en la misma mañana del jueves, ya en el hemiciclo, y fue comunicada a los líderes de Vox.

Sorprendentemente, el PP alega que los de Santiago Abascal no comunicaron su reacción. Sea esto cierto o no, la realidad es que algo no debió de funcionar en el seno del PP.

O bien nadie preguntó a Vox, o bien nadie comunicó la respuesta de Vox al líder. Porque la dirección popular admite que Feijóo no estaba informado de lo que iba a ocurrir cuando se abriera la urna y la Mesa de Edad leyera los nombres escritos en cada papeleta introducida por cada uno de los 350 diputados.

De ahí el gesto contrariado del presidente del PP y de su número dos en los escaños del Congreso, tras el conteo. Eso es lo que analiza en estos momentos la reunión extraordinaria convocada por Feijóo en Génova.

