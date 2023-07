El 'rey español de los cubitos de hielo': Miguel Vázquez vende 15 millones de kilos a toda Europa

¿Dónde se pueden encontrar siempre bolsas de hielo? Muy probablemente, en una gasolinera, y desde hace unos 25 años, en el supermercado. Por eso no es de extrañar que la empresa que vende más hielo en cubitos de toda Europa naciera en una estación de servicio. O mejor dicho, tuvo su germen en el conocimiento de Miguel Ángel Vázquez, quien dirigía varias gasolineras en el Campo de Gibraltar (Cádiz). Corría un tórrido verano de 1989 y los camiones que llegaban para suministrar se habían quedado sin bolsas de hielo. Ni corto ni perezoso, y a sus 23 años, en un garaje instaló una máquina capaz de fabricar una tonelada y media al día y empezó a cubrir las necesidades de hielo de la zona. Hoy la empresa que fundó vende 15 millones de kilos al año.

Lo hace la empresa Procubitos Europe, con seis fábricas. Pertenece a un grupo empresarial familiar, Grupo Hervaz, "de hermanos Vázquez", puntualiza Miguel Ángel. Él y su hermano son empresarios de segunda generación. "Al incorporarme al negocio de las gasolineras, noté que el hielo nos fallaba muchísimo", recuerda. Por aquel entonces, "había una única fábrica cerca, en Málaga, y nosotros estábamos al final de la ruta, por lo que el hielo o no llegaba, o venía derretido. Era una época en la que todavía el hielo se compraba sólo en las gasolineras. Me daba pena cuando los fines de semana de verano la gente, que iba para la playa, se quedaba sin hielo".

Le presentó un proyecto a su padre para montar una fábrica de hielo "pero no le causó impresión, así que me busqué dos socios, le pedí un millón de pesetas prestado a mi madre, y empezamos en un garaje, efectivamente", explica a EL ESPAÑOL. Tres años después el negocio iba viento en popa. Le presentó a su padre las cuentas, y entonces la empresa familiar construyó una nave "que yo alquilé" en San Roque. Esa fue la primera fábrica de Procubito.

No fue hasta 1998 cuando el hielo llega al retail, es decir, al supermercado, y se incorpora a las compras cotidianas. Y poco a poco se produce la eclosión del hielo en la cotidianidad de las familias españolas.

Además de la de San Roque (Cádiz), la compañía tiene otra en Cebreros (Ávila) que es la más grande del continente. En 2018 la compañía se fusionó con el fondo de inversión GED, que aportó dos fábricas más, una en Valencia y otra en Gijón. La empresa tiene en Europa tiene otras dos, una en Verona (Italia) y otra en Fráncfort (Alemania).

Las cifras marean. Cada año salen de sus seis plantas de fabricación entre 7.500 y 8.000 tráilers frigoríficos, capaces de portar 20 toneladas de hielo cada uno. Entre todas fabrican diariamente, cuando están a pleno rendimiento, entre 700 y 800 toneladas de hielo. Gracias a la ubicación estratégica de las fábricas la compañía ha logrado una cadena logística impecable tanto en España, cubierta de Norte a Sur, el Centro y el Este, como en Europa.

"Te voy a sacar el parte diario de hoy. Solo en España hemos fabricado 470 toneladas. La de Ávila, 280; la de Gijón, 95; la de Valencia, 50. Y la de Cádiz, otras 50", enumera el director general de Procubitos Europe, Fernando Plazas, a EL ESPAÑOL. Emplean, en total, a 250 personas. La planta de Ávila se inauguró en 2005 y sólo de ella salen 6.000.000 de cubitos de hielo diarios.

Un robot palentizador coloca los sacos de bolsas de hielo, ya envasadas, sobre los palés. E.E.

Si el desabastecimiento que suele ocurrir en verano por la demanda fue el origen de la empresa, el de 2022 ya les cogió con la lección aprendida. Fueron los únicos que supieron mantener toda la cadena de suministro. Plazas cuenta a EL ESPAÑOL que el secreto fue "una planificación" que comienza por almacenar. Porque, por más que se quiera, "no hay hielo si no se tiene". Así lograron suministrar hielo a todos sus clientes, pero no solo. Recibieron pedidos de todos aquellos que se habían quedado desabastecidos y también lograron suministrarlo. "Vendimos una barbaridad. A clientes y a los que no eran clientes", resume.

Este año comenzaron a almacenar para este verano en el mes de abril. "Lo hacemos de acuerdo con lo que se llama forecast comercial: preguntamos a nuestros clientes que calculen cuánto hielo van a necesitar en estos meses y fabricamos, y luego lo almacenamos, según el volumen pactado de antemano", explica. Si necesitan 100, se fabrican 130 y se almacena. ¿La clave? "Que nadie llame diciendo que falta hielo".

Cuentan con tres canales de distribución. El primero es el de delegaciones propias, a través del Canal Horeca. El segundo, el retail y el gran retail, suministrando hielo a supermercados e hipermecados españoles y también europeos. "En Francia, a todos, en Alemania...", enumera. El tercer canal es el de los distribuidores. No tienen fábricas, pero sí almacenes, "y ellos compran, guardan y luego lo distribuyen"

El error de Europa

Si en España hubo desabastecimiento en 2023 que supieron cubrir, "porque se dio la tormenta perfecta" con el fin de las restricciones de la pandemia, las ferias y fiestas, y las altas temperaturas que comenzaron en abril. Lo que ocurrió es que casi ningún fabricante pudo almacenar... excepto ellos.

Y este año está ocurriendo algo parecido en Europa. "Han tenido meses muy cálidos desde mayo y junio", advierte Plazas. "Lo del cambio climático está ahí", subraya. A eso hay que añadirle el aumento de los costes de fabricación, por la subida de la electricidad, del gasoil... y de nuevo, que el resto no ha almacenado.

Su mayor cartera de clientes se sitúa en Alemania e Italia, además de en España. Pero venden en Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza... hasta en Noruega. "Está siendo una campaña buena, con prácticamente el 80% de la producción comprometida".

La cámara de conservación de una de las fábricas, con el hielo ya fabricado y empaquetado. E.E.

Según Nielsen IQ, "somos los que más vendemos" de toda Europa. Y podemos presumir de que Europa está apreciando qué es el hielo de calidad", esto es, aquel que no se derrite... y que se elabora con agua de enorme calidad. Ese fue uno de los motivos para abrir la planta de Cerberos, en Ávila, en plena Sierra de Gredos.

Cuatro marcas

Procubito Europe produce cuatro marcas de hielo. La primera es Cubers, cuyo logotipo es un oso polar y que se comercializa en España. La segunda es Polo Nord, que se fabrica y distribuye en Italia. Fue la primera en introducir en el país la producción y distribución de hielo en alimentos envasados para pequeñas y grandes cadenas minoristas.

La tercera es Ice Age Ice, también pionera en Alemania. Esta última suministra a minoristas de alimentos, hipermercados, cadenas de tiendas de bebidas, estaciones de servicio e hipermercados, así como a consumidores tanto en Alemania como en otros países de Europa. La cuarta y última marca es Ice&Craft, un hielo premium en forma de cubos o esferas fabricados artesanalmente y concebidos exclusivamente para acompañar licores y bebidas. Los hielos que producen las cuatro marcas parten de un agua de excelente calidad que además pasa por un proceso previo de filtrado y purificación.

Los hielos esféricos premium de Ice&Craft, fabricados por Procubito Europe. E.E.

¿Y cómo es el hielo que consumen los españoles y que está conquistando ya a los europeos? Debe ser un hielo grande, que mantenga la copa fría y que no la agüe. Debe ser transparente y nítido, como el agua pura. Y por último, debe estar suelto en la bolsa.

La empresa líder en fabricación y venta de hielo somete a sus cubitos, para que resistan, a un doble proceso. Una congelación inicial, para solidificar el agua, y luego, los introduce en una cámara de secado en frío. "Así el hielo llega suelto al consumidor tras ser envasado".

Actualmente son dos los tipos de hielo que más se consumen. Uno de ellos es el hielo boj. Se fabrica introduciendo de arriba abajo el agua en máquinas tubulares, y tras la congelación, el tubo de hielo cae y es cuando se corta.

El otro tipo de hielo también muy demandado es el hielo de molde, elaborado a partir de unas enormes bandejas hieleras, capaces de congelar 2.000 cubitos cada una. "Se desmoldan y se envasan", resume Plazas. El tiempo de tener lista una remsa de hielo oscila entre los 45 y los 50 minutos.

Las bandejas, con capacidad para hacer 2.000 cubitos cada una, en el túnel de congelación. E.E.

"Hay un tercer tipo que es el hielo llamado scotman". No lo fabrica Procubito Europe. Es el que se hace habitualmente en las máquinas de hielo de hoteles o restaurantes, es similar al casero, y se consume en países como Portugal. Se caracteriza porque se derrite rápidamente y, además, no enfría.

-¿Por qué?

-Porque es macizo y no tiene hueco. Y no se somete a una doble congelación.

