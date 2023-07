En busca del creador del 'Que te vote Txapote': así se hizo viral el lema de un sevillano de Vox anónimo

Sevillano barrio de Pino Montano, el 3 de septiembre de 2022. Pedro Sánchez visita la zona con Juan Espadas, presidente del PSOE andaluz, y la plana mayor de los socialistas locales. Todo avanza según lo previsto hasta que la comitiva pasa por el Bar Guadiamar, una taberna tradicionalísima cuyo toldo patrocina Cruzcampo. Comienzan entonces los silbidos, los abucheos, las proclamas en contra del presidente del Gobierno por parte de unas "40 o 50 personas", calcula uno de los organizadores, presente en el escrache, en conversación con EL ESPAÑOL.

Los escoltas del presidente, también algunos dirigentes presentes, se organizan automáticamente en torno al presidente en formación tortuga. Hay quien dice que todo eso viene con el sueldo. Pero vaya trago. Hay que salir pitando. La protesta había sido orquestada por Capitán Trueno, un tuitero sevillano vinculado a Vox, y la convocatoria se distribuyó a través de Solidaridad, el sindicato del partido.

No fue la primera ni la última vez que Sánchez ha sido hostigado por la protesta callejera. El PP repite una y otra vez que "no puede salir a la calle" como muestra de su impopularidad. Sin embargo, algo cambió aquel día. "Lo reventó, él solito fue el ideólogo", dice este miembro de Vox sobre el hombre que sacó el cartel con el lema que más fortuna ha hecho en el último año: 'Que te vote Txapote'.

Hablamos de un eslogan convertido en polémico himno popular que se canta en bodas, comuniones o Sanfermines; en todos lados, en definitiva, aupado por el antisanchismo. 'Que te vote Txapote' en boca de un chaval cada vez que asoma un micrófono de Televisión Española. 'Que te vote Txapote' como resorte humorístico a cualquier argumento de izquierdas. 'Que te vote Txapote' en los discursos políticos. 'Que te vote Txapote' en los audios de WhatsApp. 'Que te vote Txapote' en el cara a cara electoral entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, afeado su uso por el primero.

El líder del PP nunca lo ha manifestado públicamente. Sí el presidente de Vox, Santiago Abascal; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; una de sus antecesoras, Esperanza Aguirre; la ex dirigente del PP vasco María San Gil, presente en el asesinato de Gregorio Ordóñez a manos del terrorista Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote'; o Marimar Blanco, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y hermana de Miguel Ángel Blanco, cuyo verdugo fue el mismo asesino de la ETA.

"Lo mismo no está en vida"

Nadie sabe 10 meses después quién es el hombre de la pancarta. Barba canosa, grueso, de unos "65 o 70 años", según la fuente. ¿Lo han buscado? "Desde ese mismo día hasta ahora he intentado localizarlo porque el tío es un fenómeno", sigue este miembro del partido de Abascal. "Es algo que sólo se le ocurre a uno entre un millón de personas", estima. "Entiendo que es de Sevilla y que puede ser, incluso, vecino de Pino Montano. Es muy raro que no lo hayamos localizado, también te digo, lo mismo el tío no está en vida, eh. Lo he intentado localizar por todos lados y nada", se sorprende.

"Estaba la cosa muy calentita con lo de Txapote", justifica. Y es que, días antes, el Ministerio del Interior acordó con el Gobierno vasco el traslado de 13 presos de ETA a cárceles vascas. Entre ellos, varias figuras importantes de la banda terrorista como el mismo Txapote, histórico jefe de ETA y responsable de al menos 13 asesinatos. Entre ellos, el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, la más simbólica de las victimas etarras; el destacado dirigente popular vasco Gregorio Ordóñez; o el político socialista Fernando Múgica.

Furgoneta electoral del PP manchego rotulada con 'Que os vote Txapote'. E.E.

El eslogan tomó entonces cierta popularidad en las redes sociales. Los tuits con el hashtag #QueTeVoteTxapote comenzaron a circular mayoritariamente entre las cuentas trolls del partido de Abascal, pero también entre otros usuarios.

Pero fue el 25 de enero de 2023 cuando el lema se hizo de verdad viral y comenzó a erigirse en ariete contra Sánchez. Sucedió en Hablando Claro, el matinal de Televisión Española, cuando un equipo de la cadena pública desplazado hasta el municipio toledano de Cazalegas por un supuesto radar móvil de gatillo fácil, un supuesto infierno para los vecinos, se topó cos los insultos desmedidos de un hombre manifiestamente tarado.

Se trataba de Chema de la Cierva, hijo del historiador y ministro de Cultura con Adolfo Suárez Ricardo de la Cierva. "Que te vote Txapote, Sánchez, que te vote Txapote. Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Que te vote Txapote, Sánchez, socialista, hijo de p***, genocida, que te den por culo Pedro Sánchez. Televisión Española, a la mierda, socialistas, hijos de p***, que os foll** (...)", saboteó De la Cierva la conexión con una performance que se hizo viralísima en cuestión de minutos.

"Disculpa, pero me estoy intentando apartar de la vida pública. Espero que lo comprendas y recibe un saludo", responde sorprendentemente educado De la Cierva a este periódico.

Al mes siguiente, en febrero, Ayuso llevó al pleno de la Asamblea madrileña un lema con mucho cuajo ya en la calle. "Lo único que me queda por decirles es que te vote Txapote", lanzó a la bancada socialista. "Que te vote Txapote y que te vote Mohamed", ha dicho Abascal en los mítines de esta campaña. El pasado lunes, durante el debate, y como ha sido citado con anterioridad, Sánchez se quejó furiosamente de su uso.

Asegura el reputado politólogo Lluís Orriols en conversación con este periódico que el "'Que te vote Txapote' trata de conectar la identidad nacional que la derecha quiere activar en los ciudadanos y el concepto centro-periferia". Además, se trataría de un lema que "cohesiona al electorado del PP pero divide al socialista, que es ambivalente en esa cuestión: hay muchos españoles que son de izquierdas pero también se sienten muy españoles".

Orriols reconoce "éxito", "efectismo" y "electoralismo" en esta campaña popular. "Pone en la mente de la gente la cuestión de la identidad nacional y los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos con Bildu, por ello ese reconocimiento con ETA", argumenta. "La manera de utilizarlo", a juicio del politólogo consultado, "es claramente frívola, dañina e irresponsable, si lo vemos desde una perspectiva más moral". "Es la utilización de un asesino para desligitimar el voto a un partido que también ha sufrido terrorismo", dice Orriols. Le preguntamos por el aspecto humorístico, festivo, popular, que ha tomado el lema. El politólogo recuerda que eso es " lo más difícil" de una campaña política.

Opiniones dispares entre las víctimas de ETA

El debate también ha generado polémica en el seno de las organizaciones de víctimas del terrorismo. Marimar Blanco y Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite [Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco], hermanas ambas de asesinados por Txapote, han encabezado sendas posturas —a favor (unas 200 firmas aportadas en el comunicado) y en contra (otras 20, diez veces menos)—, respectivamente, del uso del 'Que te vote Txapote'.

Rubén Múgica, hijo de Fernando, también asesinado por Txapote en San Sebastián en 1996, despeja enérgicamente la supuesta división entre las víctimas del terrorismo. "Se transmite, aunque sea involutariamente, una imagen de división entre las víctimas del terrorismo que es inexistente. Fíjate, la aparante bronca que hemos tenido los de Covite con Marimar Blanco, tras lanzar junto a Daniel Portero su comunicado con 100 víctimas más: ayer [por el miércoles] me estuve mensajeando cariñosísimamente con Marimar por el aniversario de su hermano", desvela.

"Firmé el comunicado con gente con la que tengo una disparidad política brutal", sigue Múgica, que asegura que la falta de homegeneidad entre las víctimas, entre los que lo consideran frívolo o un lema de uso legítimo contra Sánchez, es tan sólo una "desavenencia de opiniones que en modo alguno supone una fractura personal".

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ante la tumba de su hermano Gregorio, este viernes. Europa Press

Para Múgica, eso sí, el eslogan no es sino un "eructo" ante cuyo uso está radicalmente en contra. "Que algunos pensemos que es una frivolidad, y haya otros que piensen que no lo es, no son más que opiniones contrapuestas. Punto pelota. No es una cuestión de que aquí nadie tenga razón o deje de tenerla", zanja. "El tema se ha metido en el enchufe en mitad de una campaña electoral y han saltado los plomos, como pasa siempre. Porque tenemos una clase política que es deplorable", se queja. "Si nos dedicamos a reducirlo todo a argumentos de dos pesetas porque uno no tiene más ideas, pues vamos jodidos", argumenta.

Hasta la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertze Aizpurua, ha cargado contra el 'Que te vote Txapote' por verlo "indigno" y ha pedido "respetar a la víctimas". "Esto ya es el colmo", sigue Múgica", "si quiere realmente solidarizándose con las víctimas de Txapote que comience por condenar los asesinatos de Txapote".

La postura de Múgica —hecha pública este martes, en el comunicado donde Covite y la Fundación Fernando Buesa solicitaban el cese de un eslogan que "banaliza el terrorismo"— le ha generado un aluvión de insultos en las redes sociales en los últimos días.

Marimar Blanco conmemora a su hermano en el 26º aniversario de su asesinato, este jueves. H. Bilbao EP

Daniel Portero, hijo de Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en el año 2000, actual diputado del PP en la Asamblea madrileña, se manifiesta en el opuesto contrario. "Nosotros respetamos la libertad de expresión. El que lo quiera usar que lo use, y el que no quiera usarlo y le moleste, pues que no lo use. Lo que no se puede decir a los demás es lo que se puede o no decir. La libertad de expresión es un derecho constitucional fundamental", alega el miembro de Dignidad y Justicia.

Para Portero, el 'Que te vote Txapote' "no insulta a nadie y no va contra el honor de nadie, ni nada por el estilo". Le preguntamos por la postura de Consuelo Ordóñez. "Ella es la que se ha metido en este jardín", dice. "Y, oye, lo han usado tanto el presidente del Gobierno como Bildu para defenderse", expone lo que considera un arma de doble filo.

Muchos periódicos contrarios a los postulados populares y favorables a Sánchez, además, han aprovechado esta semana el comunicado de Covite para abrir con una queja supuestamente generalizada de las víctimas del terrorismo. "Hablamos de la memoria de 20 víctimas, porque luego hay cientos de víctimas que piensan lo contrario", compara portero el número de firmas. "Nosotros multiplicamos por 10 o por 15 a los que están en contra de esta posición", acota.

"Si a Sánchez le ha molestado, ¿por qué no ha ido a los tribunales a denunciarlo? ¿Por qué tiene que sacarlo en un debate para generar polémica y división? El único aquí que ha generado división ha sido él. ¿Feijóo qué tiene que ver con esto? Esto no nace del PP, de Vox, ni de las víctimas, sino del pueblo", expone el matiz popular que encabezaba la carta, publicada este miércoles. "A él le molesta el mensaje por la sencilla razón de que lo ha hecho mal. Sabe que ha atendido a todas las demandas de Bildu durante cinco años y ahora le molesta que los demás se lo recuerden".

