"Soy homosexual y de derechas. Dejen la mierda comunista": el polémico discurso de Ángel Garó

El actor y humorista Ángel Garó se dedica últimamente a vivir de polémica en polémica. En las últimas semanas ha estado en guerra con Mediaset, dado que la compañía de medios ha divulgado que tiene problemas económicos y de salud. “No estoy en la ruina ni mal de salud ni tengo problemas mentales. Son mentiras de Sálvame que les van a costar muy caras. Están todos demandados”, contaba el actor este domingo a la revista Pronto.

Pero el espíritu de guerra de Ángel Manuel Paredes Hortelano –su nombre original– (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1965) le ha llevado a atacar a otros colectivos como la izquierda de España o el movimiento LGTBI: “Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI. Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio. Me parece tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco”, ha publicado en un TikTok.

En dicha publicación de la red social, el polémico actor se ha dedicado a verter todo tipo de descalificaciones a estos colectivos, apuntando directamente a Unidas Podemos. “Lo mejor que hizo Podemos es hacer que se cortara la coleta”, en clara referencia a Pablo Iglesias, exlíder del partido morado. Además, Garó ha dedicado también los dos minutos y medio de grabación a hacer de menos a los votantes de partidos de izquierda.

“Progresismo lo llaman”, califica en tono jocoso arengado por las personas que le escuchan durante su polémico discurso. “Tengan cojones de votar lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina”, ha interpelado a los electores que en su claro derecho de libre sufragio escogen formaciones a la que Garó califica como “indignas”.

Lo curioso del tema es que su discurso ultra se ha ganado el favor no sólo de las personas que le jalean en la propia grabación, sino también el de los tuiteros que han aplaudido unas palabras de ataque a buena parte de la sociedad española perteneciente a la izquierda y al movimiento LGTBI.

Un año desaparecido

Pese a todo, lo más curioso es que Garó ha elegido este modo de volver a la escena pública tras llevar más de un año desaparecido. El actor y humorista apareció por última vez en un pregón previo a la Semana Santa del año 2022, y poco se ha sabido de él desde entonces.

Pero, según Sálvame, Garó llevaba tiempo alejado de los focos al estar al borde de la bancarrota. El programa de Telecinco, recientemente defenestrado de la parrilla televisiva, decía que el actor tenía serios problemas de dinero y una deuda tan elevada que habría tenido que poner en venta hasta su casa, informa La Vanguardia.

“Donde vivía él, en el Teatro Cervantes, tuvo que vender la casa por unos 300.000 euros para poder pagar lo que debía en el banco y poder comprarse algo más pequeño”, revelaba una persona muy cercana al humorista.

El entorno del actor, sin embargo, asegura que de no haber realizado esta venta, el banco le habría “quitado la casa” a Garó.

Sobre su estado de salud, la fuente del programa decía: “No es una persona que esté bien, y no sólo psicológicamente; le cuesta cada vez más andar, se asfixia y no tiene alimentación ninguna” añadiendo que “no pedía ayuda”.

La única que ha salido en su defensa ha sido su hermana, Olga, que ha desmentido las declaraciones: “Se ha ido a un cortijo; ¡él está fenomenal!”. Pero lo cierto es que, desde entonces, lo único que se ha sabido del actor y humorista es el vídeo recientemente publicado en TikTok en el que el actor carga contra la izquierda y el movimiento LGTBI.

