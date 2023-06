Manuel Puertas se retirará por la llegada de las sandías de Marruecos: este año regala 80.000 kilos

La inversión ha sido de 30.000 euros y muchas horas de trabajo. El resultado, 105.000 kilos de sandía, entre la variedad graciosa, que son amarillas por dentro, y la red jasper, roja y sin pepitas. Esa ha sido la cosecha de Manuel Puertas, un agricultor de Motril (Granada) que se ha visto obligado a regalar 80 toneladas de las 105 que ha cultivado porque se le iban a pudrir en el campo. ¿El motivo? La imposibilidad de introducirlas en el mercado español, copado por las sandías de origen marroquí.

Pasa en Granada y también en Almería, donde los precios de la sandía para el agricultor en este inicio de campaña están muy por debajo de los costes de producción. Una caída de precios en torno al 50% con respecto a 2022. Los pocos agricultores que han logrado colocar su producción lo han hecho entre los 20 y 30 céntimos el kilo de sandía, una cifra que no cubre ni los costes de producción, según datos de la organización agraria COAG Almería.

Manuel es de los pocos valientes que se han atrevido a dar la cara por el sector ante un problema que "hace que se te quiten las ganas de ser europeo". Los 30.000 euros de pérdidas son solo "en la cosecha de sandías", porque la competencia afecta "también al pepino y al tomate", cuenta a EL ESPAÑOL.

Ante la imposibilidad de dejar que se le pudran en el campo y en el invernadero, la semana pasada tomó la decisión salomónica de regalarlas a quienes fueran a su finca a recogerlas. La respuesta ha sido masiva: ha regalado 80 toneladas, y se ha reservado 20, que vende "a 2 euros la pieza, o a 20 céntimos el kilo si se llevan un remolque o prefieren comprarlas por kilos", con el objetivo de que le limpien el sembrado, recuperar algo de lo invertido "y de que los gastos no sean muy grandes".

Manuel Puertas y sus sandías

Los precios, grosso modo, equivalen más o menos a lo mismo. Porque sus sandías pesan entre 8 y 10 kilos. No obstante, es poca ganancia. "El año que viene o lo dejo o si quiero seguir, me tengo que entrampar con un préstamo" que no sabe cómo pagará.

-Pero ¿qué ha pasado este año con las sandías?

-Pues la competencia que tenemos con Marruecos. Mientras que aquí no hemos podido producir sandía porque estábamos con otros frutos, Marruecos se ha tirado a la sandía. Y a la hora de la verdad, cuando lo nuestro sale, el mercado está abarrotado de sandías de Marruecos.

Encima "aquí te exigen que no tengan ni manchas, ni taras, ni deformaciones, que es lo que me ha pasado a mí. Y para que se me pudran en el invernadero, prefiero que la gente se las coma a tener que tirarlas. Que la gente las disfrute y se coma mis sandías. A mí un kilo de sandía me sale entre 36 y 40 céntimos. Y como el almacén no se las quiere llevar, pues las regalo y ya las que me quedan las vendo a mitad de precio".

En Motril, además, no hay ganadería. "Porque si hubiera cabras o vacas, pues se las podrían comer. Pero aquí no hay, así que tengo que quitarlas. Y para que la gente ande comprando sandías de otros países, pues que se coman las nuestras que son de aquí. ¿Que soy yo el que tiene que perder? Bueno, pues qué le vamos a hacer, mala suerte. Otro año me tocará que triunfe, o yo que sé.

-¿Qué va a hacer el año que viene entonces?

-Pues posiblemente pase. Es que yo estoy a renta [el terreno es de alquiler] y necesito pagar todos los gastos que tengo. Y si no puedo pagarlos, cierro las puertas y tendré que pedir un préstamo para poder pagar lo que tengo de atrás y para empezar el año que viene. Y eso tiene mucha tarea. Pa echarme una soga al cuello lo mismo cojo y me voy al paro. Ya que hay tanta gente en España en el paro, pues otro más en una casa con familia.

Él y tres más

Cuenta Manuel que "aunque yo soy el que más kilos ha tenido", otros tres agricultores vecinos han hecho exactamente lo mismo que ha hecho él: regalar las sandías. El último abrió el invernadero este domingo. "Entre los cuatro hemos surtido de sandías gratis a toda la costa granadina", dice con amargura.

En Castell de Ferro, otra localidad de la costa granadina también dedicada a la agricultura "ha pasado lo mismo. Lo que ocurre es que están metiendo a las ovejas en las fincas para que se coman las sandías. Y los pepinos, y el tomate... Estamos vendiendo por debajo de los costes de producción, y eso no lo podemos soportar porque no está costando el dinero.

La situación ya fue augurada por COAG a principios de mayo. El inicio de la temporada fue "un auténtico desastre", aseguró Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. Desde principios del mes de mayo no ha parado de bajar el precio en origen llegando a estar ayer muy por debajo de los costes de producción", en referencia a las cifras con las que se ha trabajado a pie de campo a finales de la primera semana de mayo.

Ahora, en junio, los precios para la sandía negra sin pepitas oscilan entre los 32 y los 26 céntimos el kilo; la sandía blanca, entre los 30 y los 25 céntimos el kilo, y la sandía mini, entre los 27 y los 22 euros, según los datos facilitados por Góngora.

