Andrés Valles y Germán Daniel, de "porreros" a primeros concejales del Partido Cannábico

Las elecciones autonómicas y municiaples del pasado domingo 28 de mayo fueron peculiares, como poco. A lo ola azul, la arrasadora victoria del Partido Popular (PP) en los comicios, hay que sumarle el chorro de agua fría que recibió el PSOE, que obligó a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al mes de julio, y la práctica desaparición de Ciudadanos (por no hablar de Podemos, que, con unos resultados algo mejores que los del partido naranja, también acabó contra las cuerdas).

Sin embargo, entre el habitual y sesudo análisis postelectoral de la jornada, hay cabida también para noticias curiosas, pues no sólo el PP puede celebrar unos resultados extraordinarios: el Partido Cannábico, también.

El Partido Cannábico-Luz Verde es un partido de carácter estatal que, en su conjunto, sirve para llevar al ámbito nacional las propuestas recogidas por Representación Cannábica Navarra. Este grupo, RCN, se constituyó en la comunidad foral en el año 2006 con el fin último de buscar la legalización y regularización del cannabis.

Andrés Valles, (3i.), junto otros componentes de la lista electoral del Partido Cannábico en Murillo el Fruto (Navarra).

En todo el país, se han presentado a multitud de Ayuntamientos, como los de Barcelona o Madrid, sin embargo, donde han conseguido representación tras una ardua y extenuante campaña no ha sido en las grandes ciudades, sino en Murillo el Fruto (Navarra).

En este pequeño pueblo de escasos 600 habitantes a poco más de 60 kilómetros de Pamplona, la formación regulacionista ha conseguido más del 32% de los votos, un total de 121. De los siete escaños en juego, el Partido Cannábico se ha llevado dos, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada en la localidad tras el municipalista AM.

Dos concejales de siete

Aunque en Europa existen varios partidos cannábicos que luchan por la regularización del cannabis, Luz Verde se ha convertido en el primero en conseguir representación: sus dos nuevos concejales, Andrés Valles y Germán Daniel Lanas, todavía no se lo creen.

“Hoy me han llamado de un montón de periódicos y teles. No sabía que iba a tener tanto alcance mediático”, comenta Valles, el cabeza de lista, en conversación con EL ESPAÑOL.

Este joven político, que solo tiene 30 años, cuenta que se ha dedicado toda su vida al campo (ahora mismo, es tractorista), sin embargo, él quería otra cosa: ser alcalde.

“Lo hablé con mis amigos, que son también jóvenes, de mi edad, y me di cuenta de que tenía el apoyo. Me daba igual el partido porque al final, en los pueblos da igual con quién te presentes, las siglas no importan, así que aproveché que conocía a Fermín para presentarme por Luz Verde”.

El Partido Cannábico-Luz Verde aboga por la legalización y regularización del cannabis. iStock

Con Fermín, se refiere a Fermín Les, presidente del Partido Cannábico a nivel nacional. Según relata Valles, Fermín le presentó un proyecto para el municipio de Murillo que le terminó de convencer para dar el peligroso salto de meterse en unas aguas tan peligrosas como las políticas, con unas siglas como las del PC-LV: montar una planta de procesamiento de cáñamo industrial.

“Bueno, todavía no tenemos muy claro qué va a ser, si una planta de procesamiento para hacer cáñamo o CBD”, explica refiriéndose al cannabidiol, algo parecido a una marihuana legal, “pero es algo serio, nada de hacer porros. Fermín me lo vendió muy bien, como algo que podía funcionar e iba a tener fondos del Gobierno Foral. Creo que puede ser muy bueno para el pueblo”.

"Hemos terminado convenciendo"

Murillo el Fruto, aun con su cercanía a Pamplona, es uno de esos muchos municipios que, desprovistos de industria, viven de la agricultura y se ven arrastrados poco a poco por la despoblación: “ya sabes lo que pasa con los pueblos, que se están vaciando”, continúa charlando con esta casa. “Nosotros tenemos un clima propicio, muy bueno, y creo que tenemos que estar abiertos a nuevas oportunidades, más si son buenas por el pueblo”.

Ahora, el sacro electorado ha hablado y, si bien no le ha hecho alcalde, le ha dado la oportunidad de expresar su voz a través de la bancada de la oposición, donde asegura que estará contento. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas, pues ¿cómo le explicas al electorado de un pueblo de 600 habitantes que quieres ser alcalde a través de un partido político cannábico?

“Bueno, ya te imaginarás. Al principio, fue difícil, pues nos veían como los fumetas, los porreros y los drogadictos. Los que iban a traer aquí la droga. Poco a poco, fuimos transmitiendo el mensaje y explicando que, aunque a nivel nacional queremos lo que queremos, nuestro objetivo a nivel local es montar la planta de procesamiento”.

El mensaje, aunque fue calando poco a poco, no llegó a convencer del todo al votante hasta casi el final, cuando, en un acto de final de campaña, llevaron a un monologuista y repartieron productos a modo de muestrario del potencial industrial que se está perdiendo Murillo: “repartimos cremas con CBD, pomadas, bolsos de Cáñamo y cosas así. Al final, les hemos terminado convenciendo”.

Aunque el debate sobre la legalización del cannabis se ha llegado a poner sobre la mesa, pues partidos políticos como Ciudadanos o Podemos llegaron a plantearlo, esto no ha llegado a posicionarse con fuerza en el foro público. Hasta ahora, claro, que el Partido Cannábico tendrá que vérselas con la política municipal de Murillo. “Es algo muy aceptado, pero creo que todavía tiene mucho estigma social”, comenta el nuevo líder de la oposición murillese.

A la gran pregunta que el curioso lector puede estar haciéndose, Andrés Valles contesta muy claro, sin titubeo alguno: “sí, fumo. Pero es algo mío particular, te lo aseguro. En mi lista, nadie más consume. Aunque creo que no es con esto con lo que hay que quedarse”.

