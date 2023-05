El Barrio de San Ginés "es un desastre": la 'zona cero' de la DANA que deja 120 litros en Cartagena

La icónica rotonda del 600 de Cartagena se ha convertido esta madrugada en la 'isla del 600', a causa de la DANA que ha dejado tras de sí más de 100 litros por metro cuadrado y una estampa preocupante: todos los coches estacionados, anegados por el agua, excepto el emblemático Seat que se ha salvado porque se levanta sobre la circular.

La ciudad portuaria ha sido la más afectada de la Región de Murcia por el paso de la DANA y el barrio cartagenero de San Ginés se ha llevado la peor parte. "Esto es un desastre", tal y como resume -totalmente desbordado- el presidente de la Asociación de Vecinos de San Ginés, Pepe Rubio.

"Se han inundado las tres arterias que tenemos en el barrio: la avenida Pintor Portela, Jacinto Benavente y Grecia", según detalla este patrón de barco, de 56 años, que lleva despierto desde la madrugada de este martes para ayudar a sus vecinos, sobrepasados por la lluvia torrencial.

Esta barriada que tiene 8.000 vecinos y que está cerca del Hospital Santa María del Rosell, se ha convertido en la 'zona cero' de la DANA a su paso por Cartagena. "En los doce años que presido esta asociación no he visto nada igual: el agua le llegaba a la gente por la cintura". De hecho, el personal del centro hospitalario no daba abasto para poner cubos porque las instalaciones tienen más goteras que los agujeros de un queso gruyer.

Personal sanitario del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena colocando cubos para combatir las goteras de las instalaciones.

"Los comercios están anegados, hay una papelería, una óptica y una frutería que se han inundado, en los bares las máquinas están fulminadas", tal y como enumera Pepe Rubio, en conversación con EL ESPAÑOL.

El panorama de lodo, charcos y establecimientos comerciales arrasados, se entremezcla con el sonido de las barredoras limpiando y las bombas desaguando bajos por doquier. Todo ello evidencia los estragos causados por los 100 litros por metro cuadrado que ha descargado la DANA, en el centro de Cartagena, durante cuatro horas interminables, con picos de precipitaciones que han superado los 120 litros por metro cuadrado -según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura-.

De modo que durante esta madrugada se ha elevado a rojo el nivel del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia (Inunmur): la lluvia no amainaba en Cartagena y los Servicios de Emergencias estaban sobrepasados con 127 intervenciones. Los bomberos se han empleado a fondo para sacar a varias personas de sus vehículos porque el agua las había dejado atrapadas, incluso rescataron a un vagabundo que dormía bajo un puente y podía ser arrastrado por la corriente.

Coches y bajos anegados por el agua en el Barrio de San Ginés en Cartagena.

La tromba de agua ha obligado a cortar la carretera de Cartagena (RM-F35); la de La Aparecida, la del Mojón o la San Pedro del Pinatar (RM-F33). Precisamente, el Barrio de San Ginés se ubica próximo a la entrada de la ciudad portuaria desde la autovía y el tráfico es un caos. Aunque lo peor son los daños que han sufrido los vecinos en sus bajos o en los comercios de esta barriada conocida popularmente como 'El Hondón'.

"Ahora mismo no sé valorar la cuantía de los daños económicos", según admite el presidente de la Asociación de Vecinos de San Ginés. "Lo que ha pasado es exagerado". En cada calle que recorre Pepe se encuentra con coches afectados, bajos encharcados, comerciantes evaluando el estado de sus establecimientos… "Este barrio es grande: tenemos una panadería, dos fruterías, doce bares y locales de ocio, dos tiendas de golosinas, un lavadero, una papelería… y estamos todos liados con el agua. Es impresionante".

Los locales que son sede de los colectivos culturales y sociales tampoco se han librado. La Banda de Cornetas y Tambores del Maestro Esteban es una de las más perjudicadas. "Me ha entrado agua en el bajo y me ha mojado instrumentos musicales, uniformes, ropa de Semana Santa, túnicas…", tal y como explica desolado David Esteban Carrión, presidente de esta banda fundada en 2015 y que ha desfilado con los mejores pasos de la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional.

La Banda de Cornetas y Tambores del Maestro Esteban de Cartagena ha sido una de las damnificadas por la DANA.

David se afana con la ayuda de otros miembros de la banda en poner a salvo las mantillas, tendiéndolas en las ventanas para que se sequen, mientras escurre las túnicas: "Las habíamos estrenado este año", subraya apesadumbrado. "¡Este material está valorado en un disparate!"

Los daños causados por el agua también afectan a la sede de las Amas de Casa, al Club de Petanca, al salón de actividades de los niños... El presidente de la Asociación de Vecinos de San Ginés, Pepe Rubio, critica que la causa de los daños que ha sufrido el barrio ha sido el cóctel de la DANA con el estado del sistema de alcantarillado: "El fallo ha sido que los alcantarillados estaban empantanados y taponados por la suciedad, porque el agua que expulsaba no paraba de arrastrar basura".

Rubio considera que el Ayuntamiento de Cartagena debería haber actuado antes: "Cuando hay alertas de lluvia como esta, se debería limpiar el sistema de alcantarillado con antelación". El presidente de los vecinos también lamenta que "llevamos desde la anterior DANA, hace dos años, reclamando el cambio de toda la red de drenaje del barrio".

Agua dulce al Mar Menor

La situación que se vive en la ciudad no tiene nada que ver con el panorama que ha dejado la DANA en el campo. "Ha llovido tarde, pero bien", subraya el responsable de la organización agraria COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión. "Las precipitaciones han dejado una media de 40 litros por metro cuadrado".

Los únicos "riesgos" que puede sufrir el sector, según Carrión, "se producirían si las lluvias se prolongan varios días más, retrasando la campaña de la patata y provocando la podredumbre de la raíz del melón". Aunque el dirigente de COAG descarta estos escenarios: "El mes de junio empieza en breve y secará las tierras de las fincas".

La Rambla de Miranda en Cartagena ha sido desbordada por agua de lluvia que terminará en el Mar Menor.

La preocupación de algunos agricultores como Santiago se centra más en la falta de infraestructuras, para aprovechar para riego toda el agua dulce de lluvia que se ha desbordado en la Rambla de Miranda y que ha terminando perjudicando al ecosistema salino del Mar Menor.

"No puede ser que cada vez que llueve, todo esto lo esté recibiendo el Mar Menor porque lleva tierra con materia orgánica y es lo que produce la famosa eutrofización", tal y como critica este productor agrícola, que se ha desplazado a la citada rambla para grabar en vídeo su estado, después de haber sido desbordada con más de 70 litros por metro cuadrado que ha dejado la DANA en su cauce.

"Necesitamos zonas de laminación para que este agua no entre al Mar Menor y poder aprovecharla para riego en el campo".

