La vida de César Garrido tras 'Pasapalabra': en qué ha gastado los 1.524.000 euros del gran bote

Ya han pasado 11 años desde que César Garrido alcanzara la gloria en Pasapalabra. El 24 de febrero de 2012, el concursante logró completar las 25 palabras del Rosco y se llevó el bote del programa: 1.524.000 euros, el más alto hasta entonces.

Aquel día, lo primero que hizo fue raparse la cabeza como había prometido y llamó a Esther, su madre, para informarle de que, a partir de ese día, su vida cambiaría por completo al haber ganado tal cantidad de dinero: “Me dejas sin respiración”, admitió ella al conocer la noticia.

César sigue viviendo en Cuenca, donde continúa siendo un gran fan tanto de Pasapalabra como de Saber y Ganar, los dos concursos en los que ha participado y a los que ha vuelto en más de una ocasión para rememorar viejos tiempos.

[La vida de Juan Pedro, el gruista que ganó el bote de Pasapalabra: en qué ha gastado los 1.674.000 euros]

EL ESPAÑOL ha charlado con el conquense para que recuerde cómo vivió el día que se llevó el bote del programa que por aquel entonces estaba en Telecinco y presentaba Christian Gálvez, que hace en la actualidad, en qué invirtió el dinero o su vuelta al concurso en enero de este año.

Christian Gálvez y el resto de los integrantes de Pasapalabra después de ganar el bote.

Un día histórico

El 24 de febrero de 2012 le cambió la vida a César Garrido. El conquense solo necesitó 29 programas para llevarse uno de los mayores botes de Pasapalabra (el 6º más alto de la historia del concurso) con 1.524.000 euros. Lo logró usando 110 de los 137 segundos que había acumulado en el programa de aquel día con la ayuda de Lara Álvarez y Luis Merlo, venciendo a Patricia. La P fue la última letra que acertó: “Se dice de un niño de muy corta edad”, le preguntó Christian Gálvez, que acudió a abrazarle en cuanto el concursante contestó “pequeño”, llevándose así el premio.

“No me lo esperaba. Lo asimilé mucho más tarde. A pesar de que todo el mundo me iba diciendo que me lo iba a llevar, en ese momento era como si no fuera yo. Fue raro. Demasiadas sensaciones mezcladas: sorpresa, alegría, alivio, incertidumbre... Se me agolparon muchas cosas. Me acordé de la familia y pensé que eso iba a abrir un camino para que viviéramos un poco mejor”, comentó César aquel día.

Sus estadísticas en El Rosco fueron espectaculares, logrando acertar 20 o más definiciones en 20 de sus 29 participaciones (casi un 69%): “El último Rosco fue rápido. No era muy consciente del momento, tenía la sensación de que podía ser el día porque nunca había completado una primera vuelta tan buena”, recuerda.

Y es que, aquel de 2011, César pensaba más en batir el record que tenía por aquel entonces Carlos Adán, que estuvo 39 programas consecutivos (no había Silla Azul), que en llevarse el premio: “Poco a poco fui olvidando los nervios iniciales y me sentía bastante cómodo. Pensaba en seguir acumulando programas y el bote, la verdad, no me preocupaba demasiado”, admite.

De todas formas, el conquense no confiaba mucho en llevarse el premio, llegando a realizar una curiosa apuesta con el presentador: “Christian me picó un poco con que si me llevaba el bote debía raparme el pelo y, como no pensaba llegar a hacerlo, acepté. Me lo tomé como una broma durante varios programas, pero finalmente me tocó”.

Su paso por Pasapalabra no fue fácil, y en esos 29 programas vivió momentos delicados: “El séptimo fue uno de los momentos más complicados. Empaté con Sonia, una concursante de Lérida. Era muy buena y estuve a punto de ser eliminado. Además, también lo pasaba mal cuando me tocaba cantar en la prueba musical. No me gusta hacerlo y no es porque me dé vergüenza, que ya lo había hecho en clase con los niños, es que lo hago fatal. Y en este caso se trataba de cantar en la televisión sabiendo que lo estás haciendo regular tirando a mal”, señaló entre risas el profesor.

César resumió su paso por el concurso comentando que “dejando a un lado los primeros programas, fui manejando poco a poco la tensión y los nervios. Además, era muy importante controlar bien el tiempo de El Rosco, no perder segundos en pararme a pensar una palabra. La vigilancia del tiempo, de la situación y de los nervios fue clave. Por otro lado, el ambiente era bastante acogedor y relajante. Me sentí muy cómodo con el equipo”.

César Garrido se tuvo que cortar el pelo nada más ganar Pasapalabra.

Eso sí, como todos los concursantes, siempre hay un tema que no llegan a dominar del todo pese a las horas de estudio: “Quizá fue la novela contemporánea. En los últimos programas me preguntaron por ello y por autores no demasiado conocidos. Fue complicado", explicó.

Aquel 12 de febrero, nada más llevarse el bote, César comentó: “No me voy a volver loco. Disfrutaré lo que pueda y emplearé también parte en cumplir con mi deber de ciudadano, contribuyendo con causas que son verdaderamente importantes y que te llegan, porque pueden mejorar la vida de gente que lo pasa mal, que sufre y que uno como persona que va por el mundo lo sabe y reflexiona sobre ello. Ayudaré a alguna asociación que se dedique a eso. Además, también me daré algún buen viaje y algún que otro capricho”.

Pregunta.-¿Cómo le cambió la vida ganar el bote de Pasapalabra el 24 de febrero de 2012 con 1.524.000 euros?

Respuesta.-Me ha permitido llevar una vida más cómoda y tranquila. Me encontraba en situación de excedencia (diplomado en Magisterio y licenciado en Publicidad. Tras ejercer durante una década como profesor especializado en la enseñanza del inglés, trabajaba como periodista de Cultura y Deportes en un diario digital de su ciudad hasta que se llevó el premio) que pude mantener gracias al dinero ganado.

P.-¿Cómo recuerda aquel día?

R.-Fue bastante inesperado y abrumador para mí ganar el premio. Tardé un tiempo en asimilar realmente lo que había pasado. Lo que sucedió después de ganar ese día lo viví como si estuviera viéndolo en la tele.

P.-¿En qué invirtió el dinero del premio?

R.-Hacienda se quedó aproximadamente la mitad, y de lo que me quedó, preferí no arriesgar demasiado y asegurar el dinero para el futuro, aunque, como a casi todo el mundo, acontecimientos como la pandemia o la guerra han hecho mella en mis inversiones.

P.-¿Cómo es su vida ahora?

R.-Sigo viviendo en Cuenca y disfrutando de una vida sencilla y tranquila, dedicado a mis aficiones como la gastronomía, el cine, la música y los deportes, sobre todo el baloncesto, que me encanta.

El día del premio

En 2011, Pasapalabra era el concurso estrella de Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez. El madrileño comentó que “lo viví con muchos nervios, porque, en su momento, fue el premio más alto de la historia de Telecinco. Durante la semana parecía que se iba gestando, aunque teníamos la experiencia de Carlos Adán, que no consiguió el bote a pesar de permanecer 39 programas consecutivos en el concurso y que todo el mundo creía que se lo iba a llevar, pero al final no lo hizo. Pensábamos que César estaba muy cerca, pero que también podía ocurrirle lo mismo que a él”.

“El conquense tuvo quizá esa pizquita de suerte. La templanza la tenían todos los concursantes que pasaban por el plató, la seguridad en sí mismos, el conocimiento… pero quizá al resto les faltó el factor suerte, que es determinante”, comentó el presentador.

César Garrido, a su vuelta a Pasapalabra.

Y añadió que “hay que tener una base de cultura, de concentración y de aislamiento personal, porque al final hay 100 personas que te están mirando en el plató, un rival enfrente, un presentador que te está poniendo a prueba y millones de espectadores que te están viendo desde casa”.

P.-¿Cómo vivió el final de Pasapalabra en Telecinco?

R.-Muy sorprendido y expectante, dadas las circunstancias en que se dio. Deseaba que tuviera algún tipo de continuidad como así fue finalmente.

P.-¿Cuántas horas de estudio le dedicaba a la formación para el Rosco?

R.-Para mí los concursos son un reto personal, no participo por el dinero, por lo que no estudio como si fuera un examen. Refresqué datos de cultura general que ya conocía y podían salir, como títulos de películas o libros, artistas de los principales campos, personajes mitológicos o algo de geografía.

P.-¿Por qué decidió presentarse?

R.-Llevaba viendo el concurso desde el principio y me gustaba, quería probar si podía hacer un buen papel.

Vuelta a Pasapalabra

César volvió en enero de este año a participar en Pasapalabra, en el especial Duelo de campeones, donde se reunieron los concursantes más carismáticos y los ganadores de la historia del programa divididos en dos grupos diferentes: A un lado los nuevos campeones, pertenecientes a la última etapa del concurso (Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate, Nacho Mangut y Marta Terrasa); al otro, los veteranos campeones de otras etapas (Jero Hernández, Alberto Izquierdo, Rosa Nestal y el propio César).

Al conquense le tocó verse las caras con Pablo Díaz en la primera ronda, cayendo derrotado por el tinerfeño que, a la postre, fue el ganador de las ediciones especiales del concurso de Antena 3, venciendo en la final a Sofía Álvarez de Eulate.

P.-¿Cómo fue su paso por el Duelo de Campeones en Antena 3?

R.-Siempre hace mucha ilusión que te vuelvan a llamar, fue una experiencia divertida. Tuve la oportunidad de reencontrarme con algunos concursantes conocidos y conocer a otros nuevos.

P.-¿Participó en algún concurso antes de ir a Pasapalabra? ¿Y después?

R.-Antes, en 2003, participé en Saber y ganar, donde llegué a ser Magnífico (se llamas así a los concursantes que superan los 7.000 €), y un par de programas en Cifras y letras en 2010, donde no tuve demasiado éxito porque las cifras no son lo mío. Después, concursé en El tirón (como Rafa, Orestes o David Leo, entre otros), sucesor de Pasapalabra en Telecinco, que desafortunadamente se vio cancelado por la pandemia.

P.-¿Qué concursos ve ahora en televisión?

R.-Sigo viendo Pasapalabra y Saber y ganar, mis favoritos desde hace mucho tiempo y porque han sido dos de los que he tenido la oportunidad de participar.

P.-¿Qué le pareció la victoria de Rafa en Pasapalabra?

R.-Muy merecida. Rafa está muy bien preparado y, además de mucho conocimiento, tiene saber estar, que también es importante.

P.-¿Tiene contacto con más concursantes de Pasapalabra?

R.-Sí, tenemos algún contacto a través de internet y siempre cabe la posibilidad de vernos en algún viaje.

P.-¿Le siguen reconociendo por la calle a pesar de los años?

R.-Sí, tanto gente de Cuenca como de fuera todavía se acuerda de mis distintas ocasiones en el concurso, incluso de mi época en Saber y ganar.

Sigue los temas que te interesan