La Guardia Civil confirma que Saray, la niña de 5 años desaparecida en Valencia, está en Francia

La Guardia Civil ha confirmado que Saray Muñoz, una niña de cinco años que supuestamente fue secuestrada por la fuerza el pasado viernes en Tavernes Blanques (Valencia), está ya en Francia. Allí, en la ciudad de Nimes, reside su madre, con quien se encontraría la pequeña.

"No me gustaría pensar que están en Francia ya, pero creo que es así", señaló el progenitor, José Manuel Muñoz, al periódico Levante-EMV. La Guardia Civil está investigando lo sucedido, no como un secuestro sino como un posible incumplimiento del régimen de custodia por parte de la madre, informó también el citado medio.

Ambos progenitores mantienen una disputa por la custodia de la niña, actualmente en régimen compartido. Según la versión del padre, la mujer habría incumplido la decisión de los jueces, ya que se la habría llevado por la fuerza, privando al padre de poder estar con la pequeña.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes a la salida del colegio, cuando José Manuel Muñoz llevó a Saray al colegio, acompañado del abuelo paterno de la niña. Allí se habría encontrado con el padre de su expareja -otras versiones hablan del abuelo materno-, de nacionalidad francesa y con otro hombre sin identificar. Según aseguró el padre de la niña, uno de ellos llevaba consigo un arma de fuego. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado este extremo.

En ese momento se inició una trifulca entre los adultos, que terminó con la niña metida en un coche, que se dio a la fuga. Desde entonces la menor se encuentra en paradero desconocido.

La versión de la madre

La madre ha ofrecido otra versión en distintas publicaciones en sus redes sociales, donde asegura que la custodia de la niña le pertenece a ella y que es el padre quien ha incumplido el régimen de visitas, reteniendo a la menor durante varios meses. Las autoridades actualmente vigilan las fronteras para intentar hallar a Saray.

La plataforma SOSdesaparecidos también se ha implicado en el caso, publicando a a través de las redes sociales que la pequeña responde al nombre de Saray Muñoz Gorreta, mide 1.10 de estatura y es de complexión delgada, pelo castaño y ojos castaños. Piden que si alguien encuentra información sobre ella llamen al 649 952 957 / 617 126 909 o escriban a info@sosdesaparecidos.es.

