La historia tras Tate Aráez: busca las localizaciones para Star Wars o La Casa del Dragón en España

Desde los años 60 y 70 hasta la actualidad, Hollywood suele elegir el territorio español para rodar sus películas y series. Producciones como 55 días en Pekín en localizaciones de la sierra madrileña; el desierto de Almería para westerns como Hasta que llegó su hora, o la Ciudad de la Luz en Alicante, han sido algunos de los decorados naturales para contextualizar sus producciones internacionales.

En los últimos años, las producciones internacionales no se han centrado tanto en un lugar para las grabaciones como en España. Sin ir más lejos, los fans de Juego de Tronos, por ejemplo, han podido peregrinar por Andalucía, País Vasco o Cataluña en busca de los lugares donde se rodaron algunas de las espectaculares escenas de la serie ideada por George R. R. Martin y creada por David Benioff y D.B. Weiss.

Una de las personas que se encarga de buscar esos escenarios naturales para las series estadounidenses es Pedro 'Tate' Aráez, que, a través de su empresa Film Location Company y su asociación a Fresco Films, es contratado por Hollywood para elegir el mejor fondo para esas producciones.

Tate Aráez durante una búsqueda de localizaciones Imagen cedida

EL ESPAÑOL ha contactado con el jefe de localizaciones que, tras el éxito de la primera temporada de La Casa del Dragón en HBO, está inmerso en el rodaje de la segunda, buscando por España esos espectaculares decorados que le han hecho ser galardonado hasta en tres ocasiones por sus trabajos en Juego de Tronos y la inglesa The Crown.

Los siete reinos, en España

Ciertos lugares de nuestro país se convirtieron en algunos de los siete reinos que aparecen en La Casa del Dragón, serie basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, y ambientada 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos para contar la historia de la casa Targaryen. La ficción triunfó entre los espectadores de HBO y actualmente se encuentra en la grabación de la segunda temporada, que se emitirá próximamente.

Los directores de la serie eligieron nuestro país para rodar algunas de las escenas en Girona, Cáceres, Trujillo y Granada, como ya hicieron con Juego de Tronos años atrás en Barcelona, Sevilla, Almería o Navarra, entre otras localizaciones. El malagueño 'Tate' Aráez es el encargado, junto a todo su equipo, de buscar esos escenarios que se ajusten a las duras exigencias de los rodajes para que luego los espectadores disfruten de grandes escenas en sus pantallas.

PREGUNTA.– ¿Qué estudios ha cursado?

RESPUESTA.– Estudié Geografía, pero no la terminé, ya que lo compatibilizaba con mi trabajo, buceador profesional en Málaga en la descarga de los petroleros de Repsol. También había tenido algún contacto con el cine al haber participado en algunas escenas de películas como especialista de acción debajo del agua o con coches.

Cuando decidí cambiar de profesión empecé de cero en el mundo del cine trabajando como auxiliar de producción, dejando un poco de lado el mundo de los especialistas. Luego pasé a localizaciones y, desde entonces, no he parado. Al principio hacía anuncios de publicidad en la Costa del Sol, luego pequeñas películas hasta que, poco a poco, di el salto al mundo internacional y, por suerte, en mi empresa y a este sector no nos falta trabajo gracias al auge de las plataformas de televisión y del cine.

La plata de Lloret de Mar es uno de los escenario de 'La casa del dragón' Imagen cedida

P.– ¿Qué es Film Location Company y cuál es su asociación con Fresco Film?

R.– La función de Film Location Company es buscar las localizaciones y facilitarlas para todo tipo de grabaciones, aunque nuestra mayor actividad se centra en rodajes internacionales. En lenguaje técnico nuestro trabajo se llama producción de servicio, que puede ser de anuncios, de series, de películas… Fresco Film es una productora a la que nos une una relación laboral muy estrecha.

P.– ¿Qué trabajos han realizado últimamente?

R.– Para Hollywood acabamos de terminar la décima película de Fast and Furious, para la que hemos buscado localizaciones en Portugal, donde se ha rodado. Hemos hecho varias temporadas de The Crown, El intérprete (de Guy Ritchie), Terminator: Destino oscuro, Uncharted, La monja guerrera, Han Solo. Una historia de Star Wars…

El éxito de Juego de Tronos

Una de las series que más éxito ha tenido entre los espectadores en los últimos años ha sido Juego de Tronos, que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo que peregrinan a los escenarios naturales de la ficción para sentirse como los Stark o los Lannister. Esas localizaciones fueron seleccionadas por Aráez y, gracias a su trabajo, las puertas de Hollywood se le abrieron de par en par.

"Ya tenía una trayectoria previa a la serie, pero es cierto que Juego de Tronos supuso un antes y un después en mi carrera. Al haber sido una serie tan mediática, pues influye mucho, pero no sólo a mí, sino a todos los que hemos formado, de una manera u otra, parte de ella. Nos ha cambiado bastante nuestras aspiraciones profesionales y nuestra forma de trabajar", reconoce.

San Juan de Gaztelugatxe o la playa de Zumaia fueron Rocadragón, transformados en la fortaleza de Daenerys Targaryen y el punto del desembarco del personaje de Emilia Clarke en Poniente; Playa de la Muriola, en Barrika, se convirtió en Desembarco del Rey; el Castillo de Santa Florentina en Canet de Mar, Barcelona, fue la Fortaleza de los Tarly; el Castillo de Peñíscola fue Meereen; las Bardenas Reales de Navarra fueron el Mar Dothraki; o el Real Alcázar de Sevilla se convirtió en los Jardines del Agua, la vivienda privada de los gobernantes de Dorne, los Martell.

P.– ¿Cómo surgió la posibilidad de buscar las localizaciones para Juego de Tronos?

R.– Nos llegó a través de Fresco Film. En la quinta temporada de la serie llamaron a Peter Welter, uno de los propietarios de la productora, para pedirle que buscara localizaciones. Él se puso en contacto conmigo y empezamos a buscar sitios. Seleccionamos el Alcázar de Sevilla y la plaza de toros de Osuna, donde rodaron. Quedaron muy contentos y nos ofrecieron la sexta, séptima y octava temporada. De esta manera fuimos grabando por toda España. Son localizaciones que ya se han hecho muy conocidas como Gerona, San Juan de Gaztelugatxe, Itálica, Peñíscola, Cáceres, Trujillo…

'Making of' de la serie 'La casa del dragón'

P.– Una producción como Juego de Tronos mueve tantos fans que el turismo aumenta exponencialmente en esos lugares que han sido utilizados como localizaciones de la serie. ¿Se les ofrecen poblaciones para que las seleccionen o son ustedes siempre los que las buscan?

R.– Sí, recibo alguna que otra petición particular y también las Film Comission de las diferentes localidades de toda España que organizan un viaje al que invitan a los localizadores para ofrecernos las cosas interesantes que tienen en cada región o provincia. Al final nosotros, con el conocimiento y la trayectoria que tenemos, somos los que elegimos sitios. Por muy bonita que sea una localización y por mucho que nos la ofrezcan, tiene que cuadrar con lo que piden en el guión desde la productora.

P.– ¿Cómo es el proceso de búsqueda de localizaciones?

R.– El primer paso es que nos contacten con un proyecto que, a veces, te dicen cuál es, pero otras no. Firmamos un contrato de confidencialidad con ellos y ahí comienza nuestra labor. Nos mandan lo que se llama un outline, es decir, unas pinceladas sobre de qué va el proyecto para poder empezar a trabajar, porque suele ser muy secreto.

Por ejemplo, en Juego de Tronos todo lo que nos dijeron al principio es que querían un campo que estuviese en pendiente para poder rodar una pelea con caballos o en The Crown, que querían recrear Grecia y Las Bahamas, pero todo en España. Nos mandaron un archivo fotográfico de las referencias que les habían gustado para que buscásemos algo similar aquí. Cada proyecto es diferente entre sí y nosotros nos adaptamos.

P.– ¿Qué diría que es lo más divertido y lo más complicado de su trabajo como buscador de localizaciones?

R.– Diría que lo mejor es que tienes la oportunidad de conocer continuamente lugares muy bonitos y desde una perspectiva privilegiada porque cuando llegas con un trabajo de esta envergadura te abren muchas puertas a las que cualquiera no tiene acceso. Por ejemplo la Catedral de Girona la conozco entera por dentro, al detalle, hasta las cúpulas de arriba, también los sótanos del Palacio Real… La parte más negativa o complicada es la presión que tienes, la inmediatez que te exigen y sobre todo el tener que estar fuera de casa semanas y semanas, eso es agotador, esa sería la cara B.

Tate Aráez sostiene un premio de la Locations Managers International (LMG) en Los Ángeles Imagen cedida

Otra cosa que también es un quebradero de cabeza constante es obtener los permisos para poder rodar una vez que has seleccionado una localización concreta. Siempre va todo muy justo de plazo porque te solicitan papeles y trámites muy complejos de obtener y hay que hacer de intermediario entre las productoras y los diferentes organismos estatales, a veces esa burocracia y esa cantidad de papeleo es como chocarte continuamente contra un muro y eso, desgasta mucho y supone mucha presión.

P.– ¿La gente de la calle le ha comentado o agradecido en cierto modo que haya seleccionado localizaciones de España para series tan relevantes internacionalmente?

R.– Claro que sí, hay bastante gente que me ha contado lo orgullosa que está de que su localidad haya tenido esa repercusión a nivel mundial. Me lo han dicho muchísimas veces ya que en Juego de Tronos y La Casa del Dragón, en concreto, hay muchísimas localizaciones españolas.

La Casa del Dragón vuelve a España

Tras el éxito de Juego de Tronos, la producción de la serie volvió a confiar en el malagueño para la búsqueda de nuevas localizaciones para ambientar La casa del Dragón. Uno de los primeros lugares que eligieron fueron los Jardines de Santa Clotilde en Lloret de Mar (Girona). Este lugar ocupa unos 27.000 metros cuadrados de extensión y cuentan con numerosas visitas cada año gracias a su estilo renacentista y su vista panorámica al mar, que los hacen muy atractivos.

La caravana de La casa del Dragón se trasladó a Trujillo, en Extremadura, para convertirla durante unos días en una ciudad más de Poniente gracias a su estilo arquitectónico. La estatua de Francisco Pizarro que preside la Plaza Mayor de la localidad cedió su lugar para la grabación de la serie por la efigie de un dragón, destacando la temática de la serie. En la plaza, el equipo de la ficción estadounidense construyó un mercado formado por puestos de estética medieval, y la Alberca de Trujillo, una antigua poza excavada en la roca de 14 metros de profundidad, también sirvió de escenario para algunas tomas de la serie.

Posteriormente viajaron hasta Cáceres para usar su casco histórico, entre otras localizaciones, como plató, como ya hicieron en Juego de Tronos. Un total de 25 localizaciones diferentes ofreció la ciudad extremeña, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a la serie para el rodaje, destacando la Plaza de San Jorge (donde se construyó una estatua con dragones), la Cuesta de la Compañía, el Callejón del Gallo, San Mateo, Las Veletas y la Calle Amargura, entre otras.

Y es que Cáceres se ganó ser uno de los lugares en los que más presencia y mayor relevancia tuvo en la producción de la serie de HBO, ya que también fue Desembarco del Rey. En una de las escenas de la serie se puede ver a un gran dragón acercándose a la fortaleza de Pentos, esa no es otra que el Castillo de La Calahorra, en Granada, que data del siglo XVI y cuenta con un sobrio aspecto militar en el exterior.

Esta fortaleza está considera como una de las pioneras en la introducción del estilo renacentista en la arquitectura civil española, con una distinguida decoración interior para la que se importaron materiales, técnicas y artistas de Italia. Pese a que el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, el castillo es de propiedad privada y permitieron al rodaje grabar, sobre todo, las escenas nocturnas que ocurren en la ciudad situada en la costa del Mar Angosto.

La fortaleza de La Calahorra, situada en Granada, fue un escenario de 'La Casa del Dragón' Imagen cedida

P.– Una localización en concreto, por ejemplo El Castillo de la Calahorra en La Casa del Dragón, ¿por qué fue escogido?

R.– Les hacía falta un castillo aislado y que tuviera algo especial, ese lugar tiene de particular sus cuatro almenas con unas semi cúpulas encima. Es muy identificable porque es un icono, no hay muchas construcciones como esa con ese color rojizo tan particular.

P.– ¿Y los jardines de Santa Clotilde en Lloret de Mar?

R.– Estaban buscando unos jardines bonitos y dimos bastantes vueltas en principio buscando jardines palaciegos, como los del Palacio de Aranjuez o en Portugal por la zona de Sintra, pero se me encendió la bombilla con los de Santa Clotilde porque esos jardines, además de estar muy bien cuidados, tienen el fondo del mar detrás y eso no es muy habitual, la fuga de los caminos de esos jardines es directamente al Mediterráneo, son maravillosos y después de visitar muchos finalmente, fueron los elegidos.

Varios premios por su trabajo

Su labor como Supervision Location Manager (jefe de localizaciones) no tiene una categoría como tal en galardones tan prestigiosos como los Óscar, los Goya o los Osos de Berlín, porque siempre ha estado ubicado en la categoría de producción: "Desde Estados Unidos están peleando para que, por ejemplo, en los BAFTA los incluyan. Lo conseguiremos", señala Aráez.

El malagueño sí que cuenta en su currículum con tres premios de la Asociación de Realizadores de Los Angeles (Locations Managers International - LMGI), una sociedad que hay en Hollywood que valora a los profesionales de localizaciones.

P.– ¿Cuántos galardones ha conseguido por su trabajo en las diferentes producciones en las que ha trabajado?

R.– Recuerdo que todo comenzó cuando me nominaron por la sexta temporada de Juego de Tronos (2016), fui a Los Angeles y me encontré en el escenario con un premio en la mano. Dos años después (2018) me dieron otro por la misma serie. En 2019 me dieron una Biznaga honorífica del festival de cine de Málaga y al año siguiente, en 2020, me nominaron por The Crown y en 2021 fue cuando gané un galardón por esa serie. Ese mismo año también estaba nominado por La monja guerrera. Soy el único en el LMGI que tiene tres, el españolito, pero eso no significa que sea mejor que nadie.



P.– ¿Ve las series cuando se emiten? ¿Qué siente?

R.– ¡Claro que las veo! También soy consciente de que le van a meter efectos visuales en post producción y le van a cambiar el aspecto. A veces te sorprende porque le han hecho algo que no sabía, pero ya estoy acostumbrado a que cambien los decorados y tengan otro aspecto. Por ejemplo, en la plaza de toros de Osuna, que es toda de piedra, cuando apareció en La casa del Dragón era un anfiteatro como el del coliseo romano extendiendo todas las gradas hacia arriba, como cuatro o cinco pisos más de gradas de las que tiene, y todo eso es gracias a los retoques digitales.

