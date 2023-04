Javier y Esther fabrican los micrófonos que enamoran a los productores de Lady Gaga, Raphael, Madonna…

Javier Pascual y Esther Gutiérrez lo dejaron todo por un sueño. Ambos, ingenieros de profesión, tenían estabilidad en sus trabajos, pero la pasión en sus corazones pudo más que la razón. Por ello, como si fuera una partida de póker, le hicieron un all in a la vida y lo apostaron todo por levantar TIERRA Audio. Ésta es una empresa española especializada en sonido que fabrica “a mano” tanto los micrófonos como otro equipamiento de audio fundamental en las grandes producciones. Sus dispositivos han enamorado a muchos de los grandes productores musicales del panorama internacional.

Concretamente, los micrófonos y equipos de TIERRA Audio han encandilado a productores de la talla de Dom Morley, que produce o ha producido a Adele, Sting, The Police o Amy Winehouse; Steve Baughman, que ha estado detrás de Michael Jackson o Eminem; Jae Deal, productor de Lady Gaga o Elton John; o Afsheen, que produce para Madonna o Chris Brown… Eso a nivel internacional. Pero, por supuesto, no podemos olvidar a los productores españoles que, según reconoce a EL ESPAÑOL Javier Pascual, “son clientes excepcionales”.

Entre ellos destacan Pablo Cebrián, quien ha producido a Raphael, Bisbal, Malú o Aitana; Pablo Rouss, que ha estado tras Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Lola Índigo; o el grande e internacional Rafael Sardina, que ha trabajado con Stevie Wonder, Lady Gaga, Frank Sinatra, The Rolling Stones, Red Hot Chilli Peppers, Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Mariah Carey o Beyoncé, entre otros. Como ven, todos ellos son productores de primera fila y todos ellos tienen algo en común a día de hoy: alucinan con los micrófonos artesanales que fabrican Javier, Esther y los otros seis integrantes del equipo de TIERRA Audio.

De izquierda a derecha, Manuel Illescas, Juan Manuel Fernández, Tania Netsvetaylova, Esther Gutiérrez, Javier Pascual, Álvaro Pérez, Víctor Pastor y Brian Queza, los ocho miembros de TIERRA Audio. N. A.

Cada integrante, a su manera, ha sido una pieza clave que ha llevado a la empresa madrileña al Olimpo de las grandes fábricas de sonido mundiales. Y es que TIERRA Audio nació “con el firme propósito de proporcionar a los artistas, productores e ingenieros de sonido de todo el mundo productos de ProAudio de gama premium y precio asequible”. Un ejemplo de estos exitosos productos es el micrófono New Twenties, que cuesta 1.143 euros y es “una de las joyas de la corona”, como lo describe a este diario Javier Pascual (Madrid, 1980), ingeniero informático y cofundador de TIERRA Audio.

“Es un producto representativo porque mezcla la estética vintage de los años 20 del siglo pasado con la tecnología actual, de los nuevos años 20. De ahí el nombre de New Twenties. Nuestra tecnología, la verdad, es una locura que hace que el sonido sea grueso y redondo, pero a la vez profundamente limpio y con muchísima presencia”, cuenta Pascual de manera apasionada. Y es que se le nota la ilusión tras cinco años de mucho trabajo y arduos esfuerzos junto a su pareja Esther Gutiérrez (Palma de Mallorca, 1989), ingeniera técnica industrial y cofundadora de la empresa.

Javier Pascual muestra el micrófono artesanal 'New Twenties', el cual ha suscitado el interés de grandes productores. N. A.

Todo por un sueño: los orígenes

Los dos ingenieros, en 2018, tenían vidas bastante encaminadas y estables, pero decidieron optar por un camino más “arriesgado y temeroso”, reconocen a este medio. Javier Pascual había terminado sus estudios de ingeniero informático en la Universidad Pontificia de Salamanca y trabajaba como CTO en su propia empresa de desarrollo de Software. Y Esther Gutiérrez había superado la carrera de Ingeniería Técnica Industrial con especialización en electricidad en la Universidad de Castilla-La Mancha y trabajaba en un proyecto de Airbus en China. Los dos, en este sentido, tenían buena estabilidad laboral.

“Pero en 2015 empecé a hacer teatro musical a nivel profesional. Participé en varias producciones y, por ejemplo, me estrené en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Eso me permitió conocer más a fondo el mundo de la música hasta el punto de que empecé a plantearme maneras de que fuese mi profesión. En 2017, dos años después, me mudé a mi antigua casa, que está a las afueras de Madrid, y monté un estudio bajo tierra en un agujero muy grande de 600 metros cúbicos. Involucré a un par de amigos, Nacho Mur y Alberto Torres, y fundamos TIERRA Estudios. A raíz de eso pensamos: '¿Y si también hacemos nuestros propios equipos?'”, recuerda Javier Pascual.

Álvaro Pérez y Brian Queza, dos trabajadores de TIERRA Audio, fabricando a mano los equipos de sonido de la marca. N. A.

A raíz de esa idea, nacería en 2018 el proyecto de TIERRA Audio –su nombre viene derivado de aquel estudio bajo tierra–. Entonces, Esther Gutiérrez trabajaba en un proyecto para trasladar una planta española de Airbus a China. “Yo vivía en Sevilla y estaba familiarizada con los procesos de fabricación, los suministros de piezas… Y un día tenía que venir a Madrid a una reunión. Quedé con Javier, a quien había conocido en 2013 en un vuelo de Madrid a Pekín, y me habló de su proyecto. Unas semanas después me llamó y me dijo: '¿Te gustaría ser la directora de operaciones del proyecto?'. Le dije que sí”, cuenta Esther Gutiérrez.

Javier y Esther habían decidido dejar esa estabilidad por un sueño: TIERRA Audio. Fue cuando ambos viajaron a Fráncfort a una feria de sonido y decidieron ejecutar su idea. Ambos cerraron las labores que tenían pendientes en sus trabajos e iniciaron un proceso de I+D+i para diseñar los primeros prototipos. “En 2019, presentamos nuestro primer prototipo en Los Ángeles (Estados Unidos) en The NAMM Show, la feria más importante de ProAudio, y nos eligieron como una de las 50 marcas más disruptivas”, desgrana Pascual.

Javier Pascual y Esther Gutiérrez, cofundadores de TIERRA Audio, posando junto a un micrófono artesanal y su perra, Tina. N. A.

Ya no había vuelta atrás. Estaba toda la carne en el asador y tanto Javier como Esther estuvieron todo 2019 desarrollando sus ideas y sus equipos. Había llegado 2020, y en enero, volvieron a acudir al NAMM Show. Era el momento de empezar a vender sus equipos de sonido, pero estalló la pandemia…

Primeras ventas; primeras facturaciones

La pandemia, evidentemente, supuso un frenazo en la proyección de TIERRA Audio, pero Javier y Esther no se quedaron parados. Desde casa –ya vivían juntos– y gracias a la ayuda de Carlos, hermano de Javier, y otra persona siguieron desarrollando la tecnología de la empresa. “Al salir del confinamiento abrimos nuestra primera oficina. Hasta ese momento no se produjeron las primeras ventas y estábamos viviendo de nuestros ahorros, además de pagar las nóminas… todo”, dice Javier Pascual.

De junio a diciembre de 2020, las ventas se dispararon y pudieron facturar 80.000 euros. El año siguiente, 2021, cerraron la facturación en más de 360.000 euros. Habían casi quintuplicado la facturación en sólo un año y todos los esfuerzos y sacrificios empezaron a ser recompensados. “Ahora tenemos 23 productos y exportamos a 26 países de todo el mundo. Vendemos en España, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur…”, esgrime la pareja de ingenieros.

Una de las claves que les hizo levantar el vuelo tan rápido fue que no dependían de las importaciones de componentes provenientes de China u otras partes del mundo. “Fuimos de las pocas empresas de ProAudio que teníamos stock porque no dependíamos de los contenedores que no podían viajar por la pandemia. Nuestros proveedores eran la mayoría españoles, por lo que pudimos desarrollar los equipos durante la pandemia. Actualmente, el 85 % de nuestros proveedores son españoles. Desde cajas, maderas, etc… Somos una empresa de ingeniería Made in Spain”, se enorgullecen.

Cada micrófono o equipo de TIERRA Audio se fabrica de manera artesanal. Después, se calibra y se comprueba. N. A.

Y no es para menos, en la actualidad, TIERRA Audio se ha convertido en la única empresa española con presencia internacional en fabricar micrófonos y equipamiento de ProAudio de manera artesanal. “Hacemos micrófonos y equipos para estudios de grabación, los calibramos manualmente y los probamos uno a uno para que funcionen a la perfección. Como ingenieros, les damos un certificado de calidad que respalda que lo que vendemos tiene un funcionamiento perfecto”, añade Pascual.

TIERRA Labs

De los 23 productos que vende TIERRA Audio en la actualidad, hay uno que, de un tiempo a esta parte, ha cobrado especial relevancia. “Fue el que presentamos en 2019 en el NAMM Show y que hasta ahora estamos empezando a lanzar al mercado tras cinco años de desarrollo. Se trata de productos de audio 100 % analógico controlado digitalmente. En otras palabras, hemos creado una electrónica digital y un firmware que gobierna la electrónica de los aparatos donde hay todo tipo de sistemas de comunicación seguros y de alto nivel”, explica Javier Pascual.

“Nos volvimos locos integrando en un espacio pequeño, con un consumo bajito, una cantidad ingente de tecnologías de comunicación, domótica, Internet of Things (IOT) en nuestros equipos. Esta tecnología, creada para nuestro mundo, ha empezado a interesar en otros sectores. Por ejemplo, ya han contactado con nosotros potentes empresas farmacéuticas, de aeronáutica, de drones, tanto nacionales como internacionales, interesándose por nuestra tecnología electrónica y de comunicaciones”, continúa el emprendedor.

Javier Pascual y Esther Gutiérrez, mostrando varios de los micrófonos y equipos de audio fabricados en su empresa. N. A.

Eso ha llevado al nacimiento de una nueva pata de negocio en TIERRA Audio. Su nombre: TIERRA Labs. “Es una división dentro de la empresa que va a llevar la tecnología de Internet of Things de TIERRA Audio a otros sectores que no son el del sonido. Así podemos amortizar nuestra ingeniería Made in Spain; Made in Madrid”, concluye con ilusión.

Y es que tanto Javier Pascual como Esther Gutiérrez, tras abandonar la estabilidad laboral que tenían, han encontrado otra al elevar a TIERRA Audio a la primera fila de empresas del sonido a nivel internacional. Esto lo demuestra el interés que suscitan sus aparatos entre importantes productores y discográficas regadas por todo el mundo. Ahora, las nuevas metas a alcanzar por los ingenieros y el resto del equipo son inescrutables. Aún no se sabe cómo su ambiciosa tecnología Made in Spain se instalará en ambiciosos proyectos de medicina, seguridad y un sinfín de campos. Lo veremos.

