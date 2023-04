La historia tras Juandi Alcázar: logra que los famosos estén 4 minutos sin respirar en El Desafío

Si una cosa tiene clara Juandi Alcázar a sus 45 años es que el agua ha sido siempre su medio natural. Y es que este madrileño afincado durante años en la costa murciana se dio cuenta durante su etapa universitaria de que lo que fue concebido en un principio como un simple hobbie podría convertirse en un futuro en su gran proyecto de vida. Se considera un hombre deportista y aventurero. De esos a los que sus mentes no les permiten dejar de pensar en su siguiente reto. Y, aunque suene gracioso, también es de esos que no saben tomar el sol en la playa. "Yo siempre estaba con la máscara, el tubo, haciendo esnórquel o lo que pillara", cuenta entre risas a EL ESPAÑOL.

A pesar de que se ha convertido ya en todo un referente en sus disciplinas, la realidad es que el buceo y la apnea llegaron a la vida de Juandi de una forma un tanto casual. Todo comenzó cuando tenía 22 años y estudiaba la carrera de Biología en Madrid. Su hermana, que por aquel entonces vivía en el extranjero, le regaló un curso de buceo. Y fue precisamente gracias a esa experiencia como se enganchó al mundo del neopreno y las aletas. Pero no fue fácil. Para ello tuvo que renunciar a su vida en la capital, a sus trabajos temporales, a su novia y a sus amigos. "Me fui para pasar allí un verano y pensando que si me gustaba seguiría y que si no me volvía. Varios años después allí seguía todavía", confiesa.

Pero una llamada recibida meses antes del inicio de la pandemia lo cambió todo. Y es que, una serie de casualidades hicieron que su nombre sonara entre los productores del programa 'El Hormiguero' para entrenar a Pilar Rubio con el objetivo de que la presentadora realizara en riguroso directo un desafío de apnea nunca antes visto en televisión. "Conocí a Pilar, nos llevamos bien, empezamos a trabajar juntos y consiguió hacer cuatro minutos en apnea estática", cuenta orgulloso. Una intervención pública que le ayudó a adentrarse cada vez más en el mundo de la producción audiovisual hasta el punto de llegar a trabajar como especialista y coordinador de seguridad en rodajes de productoras como Amazon, Netflix o Movistar. Pero no todo quedó ahí. Y es que, aunque no lo supiera, faltaban tan solo meses para que Juandi recibiera la propuesta para afrontar su mayor reto hasta el momento: 'El Desafío' de Antena 3.

Juandi Alcázar durante las grabaciones de El Desafío de Antena 3. Cedida

La productora '7 y Acción' comenzó a emitir el pasado 2021 el programa que ya se ha convertido en el favorito de la noche de los viernes. Ocho personajes famosos que, durante varias ediciones, se han enfrentado gala tras gala a diferentes pruebas físicas ante la atenta mirada de los espectadores. Sus resultados son valorados por un jurado que otorga diferentes puntuaciones. Y estas, a su vez, se van sumando para configurar una clasificación semanal hasta nombrar al ganador al final de la edición. Todo un auténtico desafío por el que ya han pasado personalidades como Rosa López, Florentino Fernández, El Monaguillo, Laura Escanes, Norma Duval, María Pombo, Boris Izaguirre, Jorge Lorenzo o Mariló Montero, entre otros muchos.

Entre las pruebas a las que se enfrentan los famosos cada semana, la que más repercusión ha tenido a lo largo de las tres temporadas de emisión ha sido la de apnea. Y es que los famosos se enfrentan cada semana al control de su respiración y su cuerpo para tratar de aguantar el máximo tiempo posible bajo el agua. Y fue precisamente este el reto que le lanzaron a Juandi desde la productora: convertirse en la mano derecha de los famosos para lograr superar la prueba.

— ¿Cómo le llega la propuesta para convertirse en el 'coach' de apnea en El Desafío?

— Justo antes de la pandemia me llamó la productora de El Hormiguero ('7 y Acción') y me dijeron que querían hacer un programa nuevo que no sabían 100% como iba a ser, pero que querían que fueran famosos haciendo pruebas. Con el confinamiento y todo el rollo parecía que se quedaba en nada, pero cuando volvimos a la normalidad, en octubre ya empezamos a grabar.

— Hasta entonces, salvo en El Hormiguero, nunca había aparecido de forma pública en televisión... ¿Cómo lo lleva?

— No me acostumbro. No me gusta y sigue sin gustarme. Precisamente ahora que vengo del plató de rodar la nueva temporada, justo lo estaba hablando. Después de tres temporadas y 24 apneas, cada vez que salgo al plató sigo estando súper nervioso. Me pongo nervioso como la primera vez. Cuando estoy haciendo de entrenador todo bien, pero cuando Roberto Leal me pregunta qué tal la semana lo paso fatal porque no me gusta nada. Me pongo nervioso. Me da muchísima vergüenza.

Juandi Alcázar junto a Roberto Leal durante la emisión de El Desafío. Cedida

Y es que, a pesar de que su aparición en el programa se reduce al momento final de la prueba y a los vídeos en los que se muestra cómo los famosos han preparado la apnea durante la semana, Juandi asegura que es mucho el trabajo que hay detrás con todos y cada uno de los concursantes. La clave, asegura, es darle a cada uno de ellos el tiempo que necesitan. Y no solo eso, sino también entender la personalidad y el trasfondo de cada uno de ellos para conseguir ofrecerles la paciencia, el cariño y los consejos que demandan.

"Tenemos que hacer ese trabajo de creerse que pueden hacerlo, de acompañarles y de generar un juntos un objetivo. Eso sí, sin ponernos un nivel que tengamos que cumplir. Aunque es una especie de competición, yo intento enfocarlo a algo que sea privado de cada persona. Muchos lo proponen como un compromiso conmigo para no defraudarme, para construir algo juntos y por eso es tan emotivo. De repente se dan cuenta de lo que han conseguido, de que han batido una marca que ni se les pasaba por la cabeza", explica.

Sus años de experiencia le han llevado a conocer cuál es la clave para hacer una buena apnea. De hecho, nadie mejor que él lo sabe. Su récord actual de minutos bajo el agua es de 6'55''. Y es que después de muchos años en el mundo del buceo y las inmersiones acuáticas, Juandi tiene más que claro que el eje central de esta práctica está en la relajación. Pero no solo eso. También en la capacidad de creer que puedes hacerlo. "Al final todo gira en darte cuenta de que tu cuerpo lo puede hacer. Saber tus posibilidades y no tener grandes expectativas, como en la vida. Afrontar la apnea como viene y gestionarla. Y todo viene a través del conocimiento", añade.

— ¿Ha habido algún concursante que le haya sorprendido más de la cuenta?

— En la primera temporada me sorprendió mucho Jorge Sanz, que ha tenido el récord hasta hace poco. No me sorprendía tanto en el momento del programa, sino lo bien que se le daba. Desde el principio fue de las pocas personas que me preguntaba qué podía pasar, qué podía salir mal y se fio de mí en el minuto uno. Jorge me sorprendió mucho por la facilidad que tenía de dejarse llevar y tirar para adelante.

Juandi Alcázar junto a Rosa López durante la emisión de El Desafío Instagram

Pero a pesar de que durante el transcurso del programa fue Jorge Sánz el concursante que mantuvo el récord con 4 minutos y 37 segundos, la cantante Rosa López consiguió arrebatarle el primer puesto al lograr aguantar sin respirar bajo el agua tres segundos más que el actor. "Rosa, que tiene ahora el récord después de los programas que se acaban de emitir, no me sorprendió porque lo construimos juntos. Pero me sorprendió que era una persona con una autoestima muy baja, con problemas de diferentes tipos y construimos un objetivo continuamente engañándole. Enseguida se quería bajar y decía que no podía, que no sabía y que no se lo merecía. El hecho de que ese día consiguiera estar fuerte mentalmente para hacerlo me sorprendió, pero me hizo muy feliz porque era el objetivo que teníamos", cuenta Juandi.

— ¿Y ha habido alguno que le haya decepcionado? ¿Que pensara que iba a hacer más de lo que realmente consiguió?

— Me arrepentiré toda la vida con Pablo Puyol en la primera temporada. Hizo cuatro minutos y un poquito. En aquel momento nos pareció que era trabajo bien hecho y que cumplía con lo que queríamos hacer. Pero en el momento que le dije de salir me di cuenta de que podía haber hecho mucho más. Por mi culpa y por falta de experiencia, llevaba tres capítulos y me abrumaba un poco el plató, no le dejé estar más tiempo y me arrepiento. Y luego con Juan Betancourt, en la temporada dos, estábamos preparados para hacer más de cuatro minutos, pero luego los nervios del directo y que él estaba muy nervioso hizo que no pudiéramos estirar más el tiempo.

Sin embargo, si una cosa tiene clara Juandi tras sus tres temporadas como 'coach' de apnea en El Desafío, es que todos y cada uno de los concursantes que se han sumergido bajo el agua de la vitrina de cristal deben estar orgullosos. "Por mucho que me haya sorprendido con alguien que hemos intentado hacer algo fuerte y no nos ha salido, en ningún momento voy a pensar que me ha defraudado o algo así. Todo lo contrario, estoy a tope con ellos porque solo estar ahí ya es una barbaridad", confiesa.

Después de tres ediciones, Juandi puede presumir de haber conseguido algo que jamás hubiera podido llegar a imaginar el día que recibió la propuesta para participar en El Desafío. Y es que, bajo su sorpresa, la apnea ya se ha convertido en la prueba reina del concurso, esa en la que más se enfocan los concursantes y que más preparan gala tras gala.

"Yo llevo regular el hecho de ser tan el centro de atención. Es como una responsabilidad. Al final nos lleva poco a poco a que cada vez sea más importante y se exija más en la prueba de la apnea. Todos los coach son gente súper dinámica, entretenida, se prenden fuego, hacen funambulismo. Yo llego con mi tono de voz tranquilo, monótono, de repente silencio y pasamos de fuegos artificiales a la calma total. Yo pensaba que la prueba de apnea no duraría mucho, pensaba que la gente se iba a aburrir. Pero a la gente le engancha ese momento tan íntimo", confiesa.

Laura Escanes tras la prueba de apnea, junto a Juandi Alcázar y Roberto Leal. Atresmedia

— Se toman tan en serio la apnea que, por ejemplo, Laura Escanes llegó a tatuarse la marca de tiempo que había conseguido...

— Cada uno vive su apnea o su semana de una manera diferente. Hay gente mucho más emocional, hay gente que lo hace de una forma más escéptica… Cuando te entregas a esto con muchos nervios, con inseguridades y luego resulta que crees que eres capaz de dar un golpe encima de la mesa, hace que el resultado sea mucho más satisfactorio. Hay gente como Laura que lo lleva hasta ese extremo, que lo ha marcado un montón.

Sus logros

A pesar de los logros que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, son muchos los retos que a Juandi le quedan por cumplir. El primero de ellos, viajar más. Y es que durante años tuvo soportar el hecho de tenerse que quedar trabajando mientras que el resto de la gente se iba de viaje y cogía vacaciones. "He tenido mucha suerte de viajar y conocer muchos sitios durante toda mi vida, pero también he trabajado mucho y en un trabajo en el que vas justo al contrario de lo que haría la gente. Ahora estoy intentando tachar lugares de la lista, sitios donde me hubiera gustado bucear y no he podido. La lista de cosas pendientes que tengo", asegura.

Pero si echa la vista atrás, se muestra muy orgulloso de los hitos logrados. Ha explorado cuevas, ha participado en misiones para descubrir bancos hundidos y ha formado parte de equipos de buzos que han realizado inmersiones muy complejas. Pero tiene claro qué ha sido lo más importante que ha conseguido a lo largo de su carrera: poder dedicarse a lo que ama. "Sobre todo el poder hacer una carrera de ello. Parece el típico trabajo de verano, de ponerte moreno y volverte a tu casa. Pero haberlo convertido en mi profesión y ser cada vez más reconocido y respetado... Me ha costado mucho conseguirlo y poquito a poco me lo voy creyendo".

En la actualidad, Juandi Alcázar compagina sus apariciones en Antena 3 con la actividad de la empresa que fundó en el año 2022 dedicada a cursos y entrenamientos personalizados de apnea y buceo. En el Centro Comercial X Madrid, en Alcorcón, ofrece diferentes variedades de cursos. Y es precisamente por esa línea por la que quiere continuar en el futuro. "Cada vez tengo más instructores trabajando conmigo y que están involucrados como yo y poco a poco intentando hacer de esto una forma de vida y no una prueba puntual", añade.

A la izquierda, Juandi Alcázar. A la derecha, la piscina donde realiza los cursos de apnea y buceo en el Centro Comercial X-Madrid. Cedida

Aunque todavía no se acostumbra a los focos y a las cámaras, su futuro también pasa por su continuidad en El Desafío de Antena 3. Mario Vaquerizo, Pepe Navarro, Monica Cruz, Chenoa, Mar Flores o Marta Díaz son algunos de los concursantes que participarán en la cuarta temporada. Una edición en la que, según puede adelantar el propio Juandi, la apnea está volviendo a ser la prueba reina y, cada vez, los concursantes se preparan más para ella.

"Llevamos muy poquito y me está sorprendiendo que todo el mundo viene con la prueba de la apnea como su objetivo desde el principio. Antes era como que tenían que hacer la apnea y ahora vienen preguntándome qué tienen que hacer para poder estar bien. Todo el mundo ha visto a Rosa y a Mariló para terminar la temporada anterior y eso pesa bastante. Pero te puedo adelantar que todos los niveles de todas las pruebas han subido muchísimo y que el programa va a ser una pasada", concluye.

