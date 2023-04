Maribel Mora, la diputada que tiró arena a Juanma Moreno: "¿Qué ha hecho Sánchez por Doñana?"

Maribel Mora enseña el Parlamento de Andalucía al reportero con una sonrisa. Va contando historias de este antiguo Hospital de las Cinco Llagas cuando llegan al lugar que le ha alzado como una de las protagonistas de la semana: el escaño del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Allí vertió arena de Doñana el pasado miércoles para reclamar que la propuesta de ley sobre el regadío del presidente del Partido Popular terminaría de secar el Parque Natural onubense. El revuelo fue tal que, apenas dos días después, la diputada de Adelante Andalucía parece incluso hastiada de la palabra arena.

¿Consiguió su objetivo? “Sí, porque todo el mundo está hablando de Doñana”, dice en coversación con EL ESPAÑOL. ¿Lo volvería a hacer? Duda un momento, titubea y responde: “Lo volvería a hacer, sí. El objetivo era que se hablara de Doñana. El acto era simbólico, pequeño, no he hecho nada grave, no se ensuciaba siquiera. Un poquito de arena en un escaño que se retira en un segundo. Además, yo dije que lo iba a retirar, pero no se me permitió, porque se paró el pleno para que entrara la limpiadora. Era un acto para visibilizar una problemática y apoyar la solución. Hay muchos científicos que alertan sobre la problemática y hasta el Washington Post ha hablado de esto”.

Pocos son en Andalucía los que no tienen en su boca Doñana en estos días. Los diarios locales tienen la foto de Maribel Mora como protagonista. Los hay que le alaban; los hay que incluso prefieren no acordarse de su nombre. Ella insiste: no hay que quedarse con el gesto, sino hablar del problema existente en Doñana desde hace años: “Esto es consecuencia del Gobierno de Moreno Bonilla y de lo que ha hecho el PSOE anteriormente. Eso hay que decirlo”.

El debate ha llegado a implicar al presidente del Gobierno y a la justicia europea. Pedro Sánchez se sumaba a la pelea asegurando que Doñana no se toca. “¿Qué han hecho ellos?”, le pregunta la diputada andalucista al líder del Ejecutivo nacional.

El presidente regional, Moreno Bonilla, sacaba la bandera y la patria para rechazar cualquier injerencia “con mando a distancia desde un ático de la Castellana”. Mora también le responde: “Es un andalucismo vacío”.

La intrahistoria de la arena

Miércoles, 12 de abril. Parlamento de Andalucía, Sevilla. El PP defiende su propuesta legislativa para ampliar el regadío de Doñana. Luego intervendrán, de menor a mayor, los grupos de la oposición. El primero es Adelante Andalucía. Maribel Mora expone para todo el hemiciclo con un bote de arena en la mano. Para su exposición, se baja de la platea y se dirige al escaño vacío del presidente andaluz, Juanma Moreno. Allí tira la arena. Comienzan los reproches y el murmullo. Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, le reprime: "Si quiere llamar la atención, cómprese un mono". Entre los murmullos se escucha la voz de José Ignacio García, el compañero de Maribel en Adelante Andalucía, que sale a defenderla de los comentarios que recibe: "¡Presidente! ¿Pero esto qué es?".

—¿Cómo se fragua ese momento?

—Somos un grupo, no se me ocurre solo a mí. Llevábamos días muy indignados por el planteamiento de esta proposición de ley, que está teniendo mucha repercusión pero la gente no se llega a enterar de la barbaridad que suponía. Barbaridad porque se tramita algo que en teoría es imposible de tramitar. Es decir, modifica un reglamento que técnicamente era imposible, que tiene un informe negativo entre los servicios de la cámara… La gente no se llega a enterar muy bien de qué ocurre y en la reunión del grupo pensamos qué podíamos hacer. Es decir, cómo apoyar al movimiento ecologista y cómo echarles una mano. Se nos ocurrió por casualidad tener la arena allí encima, porque era arena de Doñana, como símbolo y, simplemente, echarla sobre el escaño, porque era como iba a quedar Doñana. De hecho, ya está así. El 19% de las lagunas de Doñana ya están secas. El discurso en contra de la ley era súper potente. Simplemente fue una idea para que se hablara de Doñana. Si se queda en el acto simbólico no hubiera servido… Era arena de Doñana, no tiene agua ni nada como han dicho por otro sitio.

—Le han atacado porque lo tuvo que recoger una limpiadora.

—Sí, se ha dicho también que lo tuvo que limpiar una limpiadora. Me parece absurdo. Cuando me está llamando la atención el presidente del Parlamento (Jesús Aguirre), yo me vuelvo para decírselo: yo la voy a recoger. Lo puedes intuir si ves el vídeo entero. Pero el presidente no me dejó. Porque luego llega otro interviniente y no puedo cortarle. Iba a recoger la arena cuando terminara el debate, pero llaman a la limpiadora que lo recogió con un trapo, en un segundo, con un trapo, en un cubito. Y él paró el pleno para que se viera cómo recogía esta mujer la arena. Los del público me dijeron de todo, los del PP me insultaron y de todo. El presidente me insulta, hago constar que me insulta… Pero yo no quiero hacer hincapié en eso, sino que quiero que se hable de Doñana.

Maribel Mora durante la entrevista con EL ESPAÑOL. DD

La parlamentaria habla de cómo esta performance ha llamado la atención, pero no son un grupo que se exponga recurrentemente a eso. “Nosotros la mayoría venimos del activismo. Con Zapatero y Rajoy trabajamos para que no se sacara el gas natural, yo trabajo de manera habitual con el tema de los temporeros recogiendo la fresa… Para nosotros este acto es un momento puntual, pero nuestro trabajo no consiste en eso”.

—¿Objetivo conseguido?

—Sí. Todo el mundo está hablando de Doñana, que es lo importante. Y, sobre todo, un relato falso que está instalando el PP al apoyar esta ley se está viniendo abajo. Se está visibilizando algo de lo que muchos medios se han hecho eco y hay una sentencia del TJUE que nos condena por secar Doñana, por la extracción ilegal de agua. Nos condena y sanciona. Eso lo tenemos que pagar todos.

Cuando se propone esta ley, la Comisión Europea pide explicaciones y dice en una carta que si esto sale aprobado vuelven a denunciarnos para que nos sancionen, porque esto es provocar más daño aún e incumplir la sanción anterior.

Activista pro Derechos Humanos

Maribel Mora nació en Huelva, en 1971, pero se siente sevillana de adopción. Llegó a la capital hispalense a mediados de la década de los 90’ y estudió Derecho. Siempre le movieron las causas sociales, sobre todo las de “los invisibles”, todas aquellas personas en exclusión social.

Sobre todo, se centra en las cárceles y los reclusos de las prisiones españolas. Ese es su tema estrella. Habla con pasión de lo mal que se encuentran las cárceles en España, de algunas de las problemáticas que hay dentro de los penales.

Le remueven por dentro, además, todas las causas que tengan que ver con los derechos humanos. No en vano fue activista de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, llegando incluso a liderarla.

Mora justo antes de echar la arena en el escaño. Joaquín Corchero Europa Press

Lo tuvo que dejar allá por 2015, cuando el germen de Unidas Podemos comenzaba a ilusionar. Teresa Rodríguez, por entonces líder de Podemos en Andalucía, le llamaba para que se incorporara a la política institucional: así se convertiría en la primera senadora de Podemos.

Luego llegó al Parlamento andaluz y luchó de la mano de Rodríguez. Mora, reconocida andalucista, abandonaba Podemos para unirse al grupo de Teresa en la escisión andaluza de la izquierda.

Ahora pelea en sus últimos años como parlamentaria andaluza. Este es su segundo ciclo y los miembros de Adelante Andalucía tienen límites temporales en sus participaciones. Ya le pasó a Teresa Rodríguez, que tuvo que abandonar su escaño recién adquirido recientemente.

El problema de Doñana

Maribel Mora expone la cantidad de organizaciones que están en contra de la ley propuesta por el Partido Popular para extender las zonas de regadío en Doñana. Señala que si no se restringe el agua, el problema no se extinguirá. “Además, es una zona de tránsito de aves entre Europa y África que se está perdiendo, que hay alcornoques que se están secando por el problema del agua y que si no se restringe el uso del agua para las plantaciones que ya hay, Doñana se seca en unos años y la economía se va a pique. No es con la ley, es que ya es insostenible lo que hay. Lo que se pide es que en el Consejo de Participación se busque una solución a Doñana con lo que ya hay. Es que esa es la realidad”.

—El problema de Doñana a veces se invisibiliza o no se entiende. Sin embargo, todos nos preocupamos por el Amazonas. ¿Por qué?

—Pues porque el Amazonas se ve con la tala de árboles. Doñana es más difícil de ver. Nos sentimos los andaluces identificados, pero desconocemos lo que supone. Pero aparte de los conocimientos sobre eso, hay un desconocimiento sobre cómo se gestiona la agricultura intensiva que se está gestionando en Doñana y que está afectando. Se juega mucho con los discursos que confunden a la opinión pública. Tú ves en el Amazonas cómo talan árboles y aquí no ves nada. Ves cómo está seco, es visible, pero la gente no es tan visual. Además, juegan con que es posible, que hay agua, que habrá un trasvase y que es una gran injusticia porque el Gobierno niega un trasvase. Luego están los intereses de los que niegan el cambio climático y dicen que va a haber más agua y que van a llenar las lagunas, que es una cosa absurda.

Sintetiza Mora durante la entrevista lo que ocurre. El argumento de los que apoyan la ampliación del regadío en Doñana es que todo se solucionaría con un trasvase de agua que llegaría si el Gobierno central lo permitiese. Es decir: no hay agua actualmente, pero se abre la veda a más hectáreas de regadío porque, quizás, en un futuro, si el Gobierno permite el trasvase del Tinto, el Odiel...

El problema, además, es que no sólo se habla de regadío y mantener el medioambiente. Aquí hay implicadas cientos de familias que se dedican al cultivo de la fresa y que necesitan del regadío para poder sobrevivir. Según el proyecto de ley, estos cultivos son sostenibles, todo lo contrario de lo que apuntan quienes están en contra.

Mora sostiene que hay "que ver cuál es la realidad de Doñana e, independientemente de esta ley, buscar una solución, porque Doñana se está muriendo". Apunta la diputada de Adelante Andalucía que el PP está apuntalando, pero fue el PSOE el que comenzó el derribo.

"El PSOE ahora se echa las manos a la cabeza con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que me parece muy bien, que ha dicho que va a recurrir al TC porque es una porquería de ley, pero que ellos en Andalucía también tienen culpa. Tienen culpa y tienen la responsabilidad de buscarle una solución".

—Ustedes son los andalucistas. ¿Qué os parece que Moreno Bonilla diga que no va a venir nadie desde el paseo de la Castellana a mandarles?

—Tiene un andalucismo un poco vacío. ¿Qué hizo antes? De bandera. Esto es significativo. Los reglamentos que tratan de modificar fueron apoyados por el PP. La ley modifica reglamentos que apoyó el PP. La extracción de gas natural empieza con Zapatero y la aprueba Rajoy. ¿Qué me estás contando? Para ser andalucista hay que tener claro que el andalucismo es una identidad cultural e histórica propia, que ellos no se lo creen, y la defensa la hacen de pacotilla.

Necesitan los votos y sacan esto justo antes de unas elecciones, además en unos pueblos donde la situación es de vulnerabilidad, de una serie de familias que dependen de esos cultivos. Esto les puede dar las alcaldías y ya está. Y les da igual cargarse o darle el remate a Doñana por unas elecciones municipales. Eso qué andalucismo es.

Moreno Bonilla desde su escaño. José Manuel Vidal EFE

—Entiendo que, aunque le acusan a usted de performance, usted ve algo similar en el resto con la vista puesta en las municipales.

—Absolutamente. Además, no pueden decir que nos dedicamos a esto. Este acto simbólico ha sido puntual. Hemos hecho siempre cosas con Doñana, solo que les sienta muy mal porque se ha prestado más atención a lo que dicen todos los que están en contra. Les pone en una contradicción brutal. Eso les molesta.

—¿Qué opinión le merecen las palabras de Pedro Sánchez: Doñana no se toca?

—Está muy bien, pero ellos qué han hecho. La realidad es que se han cargado Doñana PP y PSOE en la Junta de Andalucía. Han contribuido todos. Unos empezaron y otros rematan. El presidente del Consejo de Doñana fue Felipe González, que luego pasó a accionista de Gas Natural y después se permite la extracción de gas natural de Doñana. Bueno, pues ya está. Doñana no se toca, pero no hay ninguna legitimidad moral…

Hay que buscar una solución. Han generado un problema gigantesco para esas familias que, aunque lo han hecho muy mal y son provocadores de la situación, hay que buscarles una solución. Y hay que buscarle una solución a Doñana que está en peligro de muerte. El director de la estación biológica de Doñana lo decía claramente: está en peligro ya. Han creado el problema y tienen que poner la solución.

—¿Y cuál es la solución?

—Es complicada, porque si escuchas a los técnicos hay que restringir el consumo de agua, diversificar la economía de la zona, tampoco se sabe nada sobre el estudio de cuántas hectáreas son, si se les puede cambiar de terreno a otras zonas de Huelva, si se pueden hacer compras por parte del Estado para preservar la biodiversidad… El sitio donde se buscan las soluciones es el Consejo de Participación de Doñana, y lo que se pedía era crear un grupo donde estén todas las partes para buscar soluciones. Si ves el informe del director de la estación biológica, hace una serie de propuestas que están muy bien. Yo no soy especialista, pero se tienen que buscar soluciones. Se pide estudiar la ley para hacer los cambios que se deben hacer.

—¿Hay silencio por parte de los agricultores?

—Yo creo que hay bastante confrontación. Hay agricultores que están de acuerdo y otros que no con la reforma. A los que han dado visibilidad son a los que sí. Si hablas con los de Almonte no están de acuerdo, porque eso les perjudicará a ellos. Vas a perjudicar a los que lo han hecho mal contra los que lo han hecho bien. La problemática es grande. Lo que pasa es que se ha visibilizado a quien ha querido el PP. No se ha visibilizado a todos los que estaban de acuerdo con esta ley, porque se estaba vendiendo humo.

—¿Qué piensa que debe destacarse en todo esta polémica?

—Doñana Está en peligro de muerte. Hay que escuchar a los científicos. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para parar esto.

