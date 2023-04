La lucha del padre de Iván para que no le den electroshocks a su hijo: "El psiquiatra es un peligro"

La familia de Iván, un joven de 30 años hospitalizado en Conxo, Santiago de Compostela, estaba tranquila con el tratamiento que los especialistas habían determinado para él. Todo iba bien hasta que pidieron una segunda opinión sobre el diagnóstico y la psiquiatra comenzó el procedimiento judicial necesario para empezar una terapia con electroshocks, a la cual tanto Iván como la familia se oponen, pero con el consentimiento judicial necesario. Ahora, el abogado del caso prepara una denuncia de los hechos ante los tribunales y la familia se moviliza para frenar el tratamiento que, por otra parte, según los expertos es correcto para el diagnóstico de Iván.

Verónica Castillo es la portavoz de la familia de Iván y así explica la génesis de esta historia: "El chico llamó a su padre porque era consciente de que estaba delirando, así que fueron al hospital. Allí les dijeron que había sufrido un brote psicótico y que debía quedarse ingresado". Hasta ahí, todo bien. La sorpresa llegó cuando, tras comunicarles que el tratamiento estaba surtiendo efecto, la psiquiatra les planteó a los padres un nuevo tratamiento mensual a través de unas inyecciones, siempre a tenor de lo expresado por la portavoz.

Los padres de Iván, ante la citada situación, le preguntaron a la psiquiatra si esa medicación no podría ser ingerida por vía oral. "Y les respondió que no habría problema, incluso que podrían pedir una segunda opinión o trasladarlo a otro centro", añade Castillo. Eso fue lo que hicieron. Ante el diagnóstico de esquizofrenia catatónica, los progenitores querían una segunda opinión médica del caso.

No dio tiempo. Según comenta esta portavoz, en cuanto reclamaron una segunda valoración, la psiquiatra encargada del caso presentó un escrito ante el juzgado para solicitar una terapia electroconvulsiva (TEC) como único tratamiento posible. "Yo creo que para una persona que ha sufrido un solo brote en su vida con ideas autolíticas y que lleva hospitalizada apenas 15 días hay muchas otras alternativas", sostiene Castillo. Esto lo dice, sobre todo, al tener en cuenta que en la vista judicial en la que se aprobó dicho tratamiento Iván compadeció totalmente abstraído por la medicación que ya le habían suministrado desde el hospital.

La decisión, dice la portavoz, se tomó mediante una exploración que el forense judicial hizo de Iván por videoconferencia, algo que no sería habitual, según remarca Juan Carlos Díaz del Valle, psiquiatra y miembro del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña (COMC). Sea como fuere, el juez encargado del caso autorizó el tratamiento una vez ponderados el informe de la psiquiatra del hospital de Conxo y el del forense, aunque sin la autorización expresa de Iván, que no está incapacitado, y la firme oposición de sus familiares.

La psiquiatra "amenaza" a los padres

Entre tanto, la psiquiatra, que responde a las iniciales de M. P. G., advirtió al padre de Iván de que no le daría más información clínica sobre su hijo si continuaba sintiéndose señalada a través de los medios de comunicación que se hacían eco de los sucesos. Según Castillo, esto supone un hecho intolerante para una profesional que llega a "amenazar" a unos padres preocupados por la situación de su hijo. Un audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL certifica este extremo, del que el Área Sanitaria de Santiago de Compostela ha declinado pronunciarse.

No es la primera vez que esta profesional de la psiquiatría recibe quejas por parte de los usuarios del Servicio Gallego de Salud. Una denuncia por parte de otro paciente de diciembre del año pasado a la que ha tenido acceso este medio explicita que M. P. G. "lo trató de malas maneras durante toda su estancia" en el área de psiquiatría y que la doctora, al hablar de su caso, se refería a acontecimientos que no habían ocurrido o que habían sido tergiversados. En el momento de interponer la denuncia ante la Guardia Civil, este paciente pidió la nulidad del informe psiquiátrico y afirmó que "lo que se cometió en el interior del recinto fue un completo abuso de poder por parte de la psiquiatra".

Para Castillo, "esta psiquiatra es un peligro, y profesionales así no deberían desempeñar ningún tipo de función en el campo de la psiquiatría". Similar es lo que piensa Borja Gómez, abogado de la familia designado por el propio Iván ante el juez. "Desde que empezamos a ver las ganas que había de tratarle con electroshocks pedimos su traslado a un centro psiquiátrico privado de Sevilla", explica.

El juez aprueba la terapia con electroshocks

Llegaron tarde. El viernes pasado, el juez autorizó la TEC para el joven. "El problema estuvo en que desde el hospital, sabiendo que la familia se oponía al tratamiento, comenzaron con él a las 6 de la mañana el mismo lunes, y eso que hora y media después ya estaban el padre y la procuradora en el centro sanitario para tratar de impedirlo", continúa el letrado. Él mismo enuncia que lo hicieron así para poder decir que con el tratamiento iniciado no se podría trasladar al paciente.

Desde su punto de vista, el juez ha cometido un grave error al autorizar este tratamiento, que ya está recurrido ante la Audiencia Provincial, por el "perjuicio imposible de reparar" al que entienden se está sometiendo a Iván. Por el momento, el letrado prepara una denuncia de lo ocurrido ante los tribunales al entender que se están vulnerando los derechos fundamentales del joven hospitalizado ya que, según dicta la Constitución Española, ninguna persona puede ser sometida a tratos inhumanos y degradantes, tal y como ve la situación Gómez.

El juez, por su parte, aceptó los informes presentados tanto por el forense judicial como por la psiquiatra de Conxo en los que se reflejaban que Iván se producía lesiones autolíticas y que era urgente la terapia con electroshocks. A diferencia de lo que sostiene la familia, Díaz, el psiquiatra miembro del COMC, agrega que la TEC es la más recomendada para casos de esquizofrenia catatónica. "Las personas que la sufren suelen tener mermada su capacidad de entendimiento y obra, por eso se pide la tutela judicial efectiva a un juez de familia, para que se haga cargo de la defensa de los intereses del paciente", comenta.

Una técnica segura

Esta patología, que suele ser reversible, se trata con el beneplácito de los afectados en la mayoría de los casos, pero Iván no entra en ellos. "Si el paciente no está incapacitado pero sus capacidades sí están alteradas momentáneamente, se recurre al juez para que autorice o no esta técnica", desarrolla el experto, quien afirma que la valoración médica se realiza tras desplazarse al centro sanitario el médico forense, el secretario del juzgado y el juez de familia, algo que la familia desmiente que ocurriera.

Preguntado por la eficacia de este tratamiento, Díaz determina que las guías internacionales dicen que la TEC es la más adecuada para las esquizofrenias catatónicas dado su alto porcentaje de respuesta. "Es cierto que hay una estigmatización de su uso, sobre todo por el tratamiento inadecuado que se le daba a estas técnicas en los años 40 o 50, pero hoy en día es segura", establece el psiquiatra.

De esta forma, Iván, antes de recibir la terapia, es anestesiado de forma general, "lo que conlleva unos importantes riesgos", dice la portavoz de la familia. Díaz, por su parte, puntualiza que esta inducción anestésica sólo dura 15 minutos. "El paciente está oxigenado todo el tiempo excepto en el momento de la estimulación, y se utilizan relajantes musculares para que no convulsione físicamente", describe este experto. En general, este tratamiento abarca entre nueve y doce sesiones, según los protocolos. En España, en torno a la mitad de los casos reciben dos sesiones semanales y la otra mitad, tres, en función de la gravedad del caso, aduce Díaz.

El hospital defiende el tratamiento

Desde el Área Sanitaria de Santiago de Compostela informan que la TEC "se aplica en estrictas condiciones de seguridad, en el ámbito hospitalario, por personal médico, y con el paciente bajo tratamiento anestésico en quirófano bajo la supervisión de anestesistas". Asimismo, agregan que "el equipamiento del que dispone el Hospital Provincial de Conxo es moderno y cumple con todos los estándares de seguridad".

Tal y como sostienen desde la entidad, la técnica es segura, bien tolerada y libre de efectos adversos a medio y largo plazo. Es indoloro, y como se realiza bajo anestesia, no hay recuerdo de su aplicación. En cuanto al papel que juega la familia de Iván en su tratamiento, el Área Sanitaria concluye que, "con el consentimiento del paciente, puede ser informada y tenida en cuenta su opinión, pero el equipo médico actúa siempre en beneficio del paciente".

