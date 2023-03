Habla el asesino de Lardero por primera vez y culpa a Álex: "No le forcé. Fue todo colaboración"

La Audiencia Provincial de Logroño, que acoge desde este lunes el juicio con jurado contra Francisco Javier Almeida, supuesto autor del asesinato y agresión sexual al niño de nueve años Álex, ha sido el lugar en el que por vez primera el asesino multirreincidente ha prestado declaración. Nunca antes lo había hecho y nunca ha reconocido los hechos.

Tampoco lo ha hecho ahora. Ha subrayado en primer lugar que no recuerda nada de aquel 28 de octubre de 2021 en Lardero (La Rioja), pero sí que "bebí mucho ese día. Yo creo que no me acuerdo de nada por el alcohol", un extremo en el que su defensa ha basado parte de su intervención posterior y que ha sido desmentido rotundamente por los agentes que han declarado en el juicio.

Nada más comenzar a hablar, Almeida ha manifestado que "esa persona que ha hecho esto no soy yo. Se llama igual que yo, tiene la misma ropa que yo, pero no soy yo"

No obstante, sí ha acabado recordando. "No sé explicarle por qué subió el niño (a su domicilio). En su declaración ha volcado parte de lo ocurrido en una supuesta voluntad de Álex, de 9 años de edad, pues ha subrayado que el niño lo hizo todo "voluntariamente". "Hay cosas que no soy capaz de responder. En mi dormitorio estuvo, pero no le quité la ropa. Se bajó los pantalones él solo. Yo no empleé violencia".

[Comienza el juicio contra el asesino y agresor sexual reincidente que mató a un niño en Lardero]

El hombre, condenado en 1993 a siete años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad y asesinar y violar cinco años después a una mujer en Logroño en 1998, ha enfatizado que "no violé al niño". Pese a no recordar nada, ha continuado diciendo que "le metí el pene en la boca pero no sentí que eyaculase ni nada. Yo no le forcé. No fue con violencia".

Además, ha aseverado que "no tenía intención de matarlo ni de agredirlo, no sé por qué", y ha puesto el acento en que "si hubiera tenido malas intenciones de deshacerme del cadáver no haría eso. Mi intención era pedir auxilio", ha contado sobre el momento en el que fue sorprendido en el rellano por agentes de la Guardia Civil.

Un sargento de este cuerpo, quien ha declarado como testigo, ha relatado que se encontraron "el cadáver de un niño tapado con una sábana blanca (...)" y junto a él "había varios objetos, una peluca, zapatos, tarjeta, teléfono móvil". También ha aseverado que Almeida se encontraba en el segundo piso y que en ese momento llevaba "la bragueta bajada".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan