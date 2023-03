Dos de cada 10 mujeres que quedaron con hombres a través de Tinder fueron violadas

Las apps para ligar han logrado que la tarea de encontrar pareja sea mucho más fácil y aburrida que sin su existencia. Sólo con un match, los 57 millones de usuarios que tienen Tinder en su teléfono pueden conseguir pareja o también un 'rollete' de una noche. Sin embargo, cada vez los riesgos a los que se exponen los usuarios al quedar con gente que únicamente conocen a través de la pantalla son elevados. Y ya no sólo se exponen a sufrir ghosting o caspering -entre muchas otras tácticas tóxicas en las relaciones afectivas- sino a ser víctimas de una agresión sexual.

"El 21,7% de las mujeres fueron forzadas a tener una relación sexual mediante violencia explícita. Es decir, de las 963 mujeres de la muestra del estudio, 208 fueron violadas". Así lo afirma el estudio 'Apps sin Violencia Sexual' elaborado por la Federación de Mujeres Jóvenes. Encuestaron a casi 1.000 usuarias de entre 18 y 35 años y crearon dos perfiles masculinos y femeninos para reivindicar los derechos de las mujeres, comprobar los estereotipos de género y analizar los riesgos que sufren las mujeres en las apps de citas.

En este sentido, casi el 60% de las mujeres asegura que se sintió presionada por alguna de sus citas a través de aplicaciones para mantener relaciones sexuales. El 33,8% de las encuestadas aseguran que durante el sexo con su cita de Tinder "quisieron parar y fueron forzadas a seguir", y el 21,4% confiesa que su cita se quitó el preservativo cuando no se daban cuenta.

En líneas similares, tres de cada 10 mujeres afirmaron que, a pesar de haberle hecho saber a su pareja sexual que una práctica les estaba haciendo daño, esta continuó. El 27,7% denunció que su cita había intentado grabarla o hacerle fotos íntimas sin su consentimiento durante la relación, durmiendo, etc.

Hombres inteligentes, carismáticos y masculinos

Respecto a las peticiones de las mujeres que usan Tinder, casi la mitad de las encuestadas admiten que buscan hombres que encajen en el ideal masculino bajo adjetivos como: "inteligente" (80,6%), "carismático" (69,1%), "valiente" (59,3%), "masculino" (53,1%), "protector" (51,3%), "fuerte" (50,2%).

Estas mismas respondieron que les gustaba mostrarse en sus perfiles de las apps de citas como: "divertida y despreocupada" (79,1%), "risueña, cariñosa" (77,2%), "femeninas" (69,4%), "sexualmente empoderada" (56,1%), "tradicional" (47,8%) y "delicada/princesa" (44.4%).

Mujeres liberadas, atrevidas y morbosas

Por el contrario, los hombres buscan mujeres "atrevidas", "sin prejuicios", "liberadas", "morbosas" o "seguras de sí mismas". Todos ellos relacionados con la sexualidad, al igual que con frases como: "Busco intensidad y locura" o "sólo mujeres open-mind", apunta el informe.

Entre los adjetivos que los hombres describen para encontrar a su prototipo de mujer también se encuentran calificativos como: "femenina", "con clase", "con saber estar", "princesa", "con valores", "normal", "familiar", "joven", "guapa", "tradicional" o "sencilla". Son frecuentes las frases como: "Busco una chica que me considere su prioridad" y "busco a una chica que me cuide", o "busco una mujer sin hijos".

Ocho de cada 10 mujeres alegan que se sintieron "incómodas" leyendo las bigrafías de los usuarios masculinos, y casi 9 se sentían "ofendidas" al leer términos despectivos como "histérica", "frívola", o "aprovechada". Mientras, casi siete admiten incomodidad al leer distintas descripciones de usuarios que buscan un perfil "joven", "femenino", "dulce", que sean cariñosas y que se cuiden.

Sofi y Coque, personajes ficticios

Con el objetivo de segmentar los datos de la investigación elaborada por la Federación de Mujeres Jóvenes, crearon dos perfiles: uno masculino y otro femenino. Coque y Sofi, ambos jóvenes de 24 años que contaban con fotografías de dos anónimos que se ofrecieron a participar en el estudio y que se ajustaban a los cánones de belleza establecidos por la sociedad.

En ambos perfiles se utilizó la misma descripción: "Probando..." y los mismos intereses: "yoga", "montaña", "aire libre", "poesía" y "festivales".

Entre hombres de 36 a 55 años, Sofi obtuvo más de 10.000 likes en dos semanas. Con Coque "se visualizaron 1.400 perfiles femeninos entre 18 y 55 años y se trató de abrir el chat a este mismo número de mujeres, lo cual no fue posible ya que el número de usuarias de más de 36 años buscando perfiles masculinos en la franja de los 24 años no alcanzó las 250 mujeres entre las cinco localizaciones, por lo que Tinder comenzaba a bajar la franja de edad rápidamente en cada una de ellas. El resto de visualizaciones de perfiles se completó en la franja de usuarias entre 18 y 35, pero el número de chat abiertos no superó las 65 posibles conversaciones", apuntala.

Finalmente, en el mismo periodo de tiempo, solo se consiguieron 65 ventanas de chat en el perfil de Coque, frente a las 1.800 de Sofi.

Modificación del ideal femenino

Ante esta situación, la Federación de Mujeres Jóvenes exige establecer medidas que protejan a las mujeres en las apps de citas y también en los posteriores encuentros. "Desde esta investigación, consideramos apremiante la construcción de un modelo social realmente igualitario, en el que la identidad de las mujeres no se construya sobre su sexualidad, sino sobre el mismo abanico de intereses individuales y ambiciones personales que se les ofrece a los hombres".

