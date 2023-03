Habla la dueña del perro muerto a golpes ante su hija de 12 años: "El que lo hizo está en la calle"

La indignación en Jerez de la Frontera corría como la pólvora en cuanto se conocía la noticia: un hombre de 57 años había matado a patadas a un perro delante de la niña de 12 años que lo paseaba. El individuo acumulaba 17 antecedentes penales previos y el pasado sábado fue detenido por lo ocurrido con el can. Luego, prestó declaración, confesó lo ocurrido y quedó en libertad a la espera del juicio, que será en julio.

La madre de la pequeña apunta a EL ESPAÑOL que no comprende cómo este individuo "está en la calle". En los mentideros del barrio se comenta que podría no estar en plenas facultades mentales, algo de lo que no informó ni cercioró la Policía Nacional. "Si no está como debe estar, que no esté en la calle. No entiendo qué hace en la calle", apunta la madre.

El presunto autor de la muerte del can a patadas vive en el mismo barrio que la familia afectada. La madre de la pequeña apunta que nunca lo habían visto por allí. Al menos, no le habían prestado atención a dicho individuo. Sin embargo, ahora le conocen y se lo van a tener que encontrar estos tres meses. "Mi hija mayor lo vio ayer. Me va a buscar la ruina", apunta.

[Detenido un hombre en Jerez por matar a golpes a un perro delante de una niña de 12 años]

Todo ocurrió el pasado sábado, en la plaza del Cante Jondo, en torno a las dos de la tarde, a la hora de la comida. El varón saltó de una vez tres escalones y tropezó con la correa del perro que paseaba la niña. "No sabemos de dónde salía ni a dónde se dirigía con tanta prisa...".

Le molestó y la emprendió a golpes. Primero en el estómago. Luego le pisó la cabeza y el cuello, dejando un gran reguero de sangre en el suelo, ante la niña.

La pequeña tomó a su perrito en brazos y llamó a su padre a gritos, que acudió junto a la madre a la zona. Los vecinos también salieron alertados para ver qué ocurría. La menor estaba llena de sangre y su madre la mandó a que se limpiara.

En ese momento no sabían cómo reaccionar. "Yo estaba tan acelerada, tan nerviosa, mi marido más nervioso aún, los vecinos querían pegarle al hombre... Yo estaba trastornada, en shock".

Una vez llegada la calma en la plazoleta, el suceso sigue retumbando en la familia. "La niña está regular...", comenta apesadumbrada la progenitora. "A veces está bien, otras mal...", apunta. En declaraciones a Diario de Jerez, la madre apuntaba que la pequeña estaba con pesadillas, levantándose por las noches viendo sus manos ensangrentadas de nuevo.

En casa se acuerdan mucho del can. "Todos los días. Termino de fregar y pienso en darle una chuchería; vemos la puerta abierta y decimos de cerrarla para que no se escape...".

Juicio en julio

La familia está apesadumbrada por lo ocurrido, pero además aseguran que esto no ha terminado. El autor de los hechos fue detenido por la Policía Nacional poco después de lo ocurrido en la zona. Confesó todo que había sido él quien había matado el perro a golpes.

Una foto del lugar del suceso. Policía Nacional

Los agentes lo trasladaron hasta los calabozos de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez. Una vez allí, esperó para pasar a disposición judicial. En los juzgados de lo penal se le tomó declaración a la espera de que se produzca el juicio.

[Brutal agresión policial a un joven en Jerez: un agente local le pega con la porra extensible en la cara]

La madre de la menor asegura que el juicio tardará al menos tres meses, "mínimo será en julio", y está asustada por su familia. Las niñas y sus padres se tendrán que seguir encontrando con el hombre que mató al can.

"Ha arruinado una familia", expone la madre. "Pedimos que se haga justicia y que lo metan en la cárcel".

17 antecedentes penales

La indignación de la familia, del barrio y de la ciudad ha sido mayor al conocer que el hombre tenía antecedentes penales. 17 es el número concreto. De ahí que muchos no se expliquen que no esté en prisión.

En concreto, los antecedentes penales que constaban en la ficha del detenido hablan de delitos previos contra la propiedad y algunos por robo con violencia e intimidación, señalaron a este periódico fuentes policiales.

Al no estar en vigor aún la Ley de Bienestar Animal, conocida como Ley Belarra, se le juzgará como presunto autor de un delito agravado de maltrato animal recogido en el artículo 337 del Código Penal, cuyo tipo agravado cuenta con penas de prisión de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos. En caso de haber estado en vigor la nueva ley, la pena de cárcel máxima se aumentaría hasta los 36 meses de condena privativa de libertad.

Sigue los temas que te interesan