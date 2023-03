María Peral presenta 'Recuperemos el periodismo. Ideas para regenerar la profesión'

Que el periodismo está en crisis es algo que se escucha desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde el desastre financiero de 2008 —que supuso la reducción de las plantillas de muchas redacciones— y el auge de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, el desafío se ha multiplicado considerablemente. Si a esto añadimos el surgimiento de nuevos partidos políticos de ideologías populistas que son contrarios a las democracias liberales, ámbito político en el que surge el periodismo, son muchas las preguntas que debe hacerse esta profesión.

Con esos objetivos, los de recuperar y repensar el periodismo se ha celebrado este miércoles, en la Asociación de la Prensa de Madrid, la presentación de un libro conjunto que lleva por título 'Recuperemos el periodismo. Ideas para regenerar la profesión periodística'. En el acto han intervenido Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid; Ignacio Bell Mallén, coordinador de la obra; y María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL y una de las autoras del libro.

En el libro, prologado por Javier Fernández del Moral, participan profesionales de la talla de Fernando González Urbaneja, José Antonio Zarzalejos, Rubén Arranz, Álvaro Zarzalejos, Fernando Cano, Jorge del Corral y Díez del Corral, Loreto Corredoira, Carmen Fuente Cobo, Mercedes Medina Laverón, Lucía Méndez, Carlos Sánchez Sanz, Justino Sinova, Tatiana Pereira-Villazón, Alberto Lardiés, Bieito Rubido, Alejandro Echevarría Busquet, Fernando Yarza López-Madrazo, José Joly Martínez de Salazar y Antonio Fernández-Galiano, además de los mencionados Ignacio Bell Mallén y María Peral.

Acto de presentación

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, fue el encargado de resaltar la calidad del libro y lo certeros que son los análisis que en él hacen sus autores. Comenzó explicando la estructura que tiene el libro en función de los temas que se tratan y de los autores que los abordan. Prosiguió su comentario haciendo referencia al nacimiento del periodismo, y ha querido recordar que este nació de la mano de los constitucionalismos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. En el caso de España, con la fundación de 'El Español' del liberal Blanco White y del 'Semanario Patriótico' de Manuel José Quintana. Finalizó su intervención el director de la RAE enviando un mensaje importante a los medios de comunicación. Según su criterio, las ganancias económicas de estas empresas deben revertirse en la creación de unos buenos servicios de información, que sean la base para tener una opinión pública bien formada, que tenga criterio propio.

Ignacio Bel Mallén, coordinador del libro, analizó la situación del periodismo y las amenazas a las que se enfrenta. "La profesión periodística corre un grave peligro de distorsión de su verdadera esencia", hasta el punto de llegar a convertirse en "un oficio en peligro de extinción", sentenciaba. Ante esto tenemos dos opciones, "o nos rendimos o alzamos la voz cada uno en la esfera de sus posibilidades", concluía el ponente. En su caso, ha elegido la segunda opción, por eso convocó a los periodistas que firman este libro, para alzar la voz. Finalmente, Bel Mallén despidió su turno de palabra haciendo hincapié en la forma en la que este Gobierno se estaba relacionando con los medios y los periodistas desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia de Covid, hace ahora tres años.

El turno de intervenciones lo cerró María Peral, adjunta al director en EL ESPAÑOL y una de las escritoras del libro, con una breve exposición sobre cuáles son los deberes de los periodistas. Reconoce que los periodistas no somos el cuarto poder, somos el contrapoder que debe vigilar que las normas se cumplan. "No somos pajaritos que pían, somos los perros guardianes de la democracia y las libertades, así lo recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", exponía Peral. Y dejaba otro interesante consejo para futuros periodistas. "Yo a un joven que quiere ser periodista le diría que se forme bien, que tenga conocimiento de lo que va a escribir, y que esté preparado para decir que no a su jefe y a otras presiones". Hacía referencia a que muchas veces los periodistas deben negarse a hacer algunas cosas. Al finalizar el acto ha habido un aplauso general en la sala, y ha comenzado el turno de preguntas.

'Recuperemos el periodismo'

Este libro es una llamada de atención ante la actual crisis del sector periodístico, que incluye la descripción detallada de los principales problemas. Consta de tres partes: en la primera se aborda el papel de los periodistas en el momento presente, analizando las verdaderas dificultades -fundamentalmente las de la verdad, objetividad y credibilidad- que tiene el periodismo español actualmente, y explicando qué es lo que deben y pueden hacer.

La segunda se refiere a los conflictos diarios que se dan en el trabajo periodístico, como la permanente actualidad de la ética informativa, la realidad de las tertulias en el actual contexto explicativo, el papel y la repercusión de las redes sociales, la expropiación por el poder político del sector audiovisual público, la necesidad del pluralismo informativo, la lucha permanente por la independencia, los graves problemas generados por la mezcla de opinión e información, etcétera. Concluye esta parte con un análisis de las principales dificultades de la profesión a través de las opiniones de los propios periodistas expresadas en el Informe Anual de la Profesión Periodística de la APM durante la última década.

La tercera está dedicada a la empresa informativa, mostrando los problemas surgidos en las sociedades editoras desde la crisis del 2008 hasta hoy, y reivindicando que se reimplante la figura del editor de prensa. En esta obra, alejándose del catastrofismo y del derrotismo, se aportan posibles soluciones a la crisis del sector, apostando siempre por la importancia del periodismo como expresión extraordinaria del fundamento de la vida democrática y la seguridad de que es posible y deseable su recuperación.

