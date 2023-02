El profesor que lidera el 'Equipo A' contra el bullying: detectan casos por redes y actúan

Pablo Duchament es profesor de la escuela pública en las Islas Canarias y también perito judicial informático. Por ser docente, y también por haber sido víctima de acoso escolar, se encontraba muy sensibilizado con el bullying, que ha tomado nuevos cauces debido al uso de las redes sociales. Como perito informático, además, pronto se dio cuenta de que las familias más desfavorecidas económicamente "tenían mucha desventaja con respecto a otras con mayores posibles en que su lucha contra el acoso escolar, al intentar judicializarlo, prosperara", empezando por la imposibilidad de afrontar una peritación judicial.

"Ahí reflexioné sobre cómo funcionaba el sistema" y puso en marcha en solitario una iniciativa en la que no cobraba su peritación en caso de que un menor de edad fuera ciberacosado. "El coste lo asumía yo", explica a EL ESPAÑOL. Hoy Pablo es la cara visible de Ciber Protecter, un equipo de profesionales, en su mayoría docentes y peritos informáticos, y dos criminalistas. Salen en la imagen que abre este reportaje. A excepción de Pablo, no quieren dar sus nombres.

Todos ellos atienden desinteresadamente a las familias de menores desfavorecidos y víctimas de acoso escolar o sexual a través de las redes sociales. También hay una psicóloga, "pero es para atendernos a nosotros", explica Duchament. "Nos trata a nosotros de manera desinteresada. No me da vergüenza decirlo, porque lo que vemos es muy duro".

El aluvión de casos que atender hizo que Pablo tuviera que replantear el modelo y abrir una cuenta de mecenazgo a través de Patreon. "Nosotros a las familias poco pudientes y con menores víctimas no les cobramos ni el peritaje ni ninguna minuta", explica. Como docentes, miden el tiempo por cursos. En total, llevan 4, y comenzaron en el 2020-2021. Aquel curso "lo empecé yo solo y casi muero en el intento, al compatibilizarlo solo con mi trabajo de profesor". Aun así, peritó 12 casos de acoso escolar a través de las redes sociales, ofreciendoles las pruebas a las familias. Colaboran activamente con los grupos Arroba y Edite de la Guardia Civil, especializados el delitos informáticos y ciberdelincuencia, y también con el equipo de Mujer-Menor, contra la violencia de género y violencia contra menores, tanto como víctimas como en calidad de autores.

-¿Cómo se configuró entonces el equipo que compone hoy Ciber Protecter?

-Por el boca-oreja y entre compañeros profesores.

En solo tres cursos han atendido 138 casos por toda España. Muchos de ellos, por acoso escolar a través de las redes sociales. Y en los últimos tiempos, van creciendo los casos de 'grooming': acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales; generalmente perpetrado por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales.

En Twitter, Pablo Duchament narra, siempre atendiendo a la protección de datos, casos en los que intervienen. "Lo hacemos como herramienta de divulgación y para que se aprenda a detectarlo".

"¡Hola! Te hemos visto bailando en el TikTok de tu profesora [nombre] y desde PequeTokers España hemos creído que tienes potencial para ser la próxima influencer de moda en TikTok e IG. Hemos sido representantes y community managers de algunas de tus favoritas, como [nombres]"... — P. Duchement🍏 (@PDuchement) February 19, 2023

El profesor advierte que Tik Tok "es la red más tóxica que hay entre las mayoritarias", y que actualmente el 75% de los casos que manejan provienen de esa red social. Aterrizó en España proveniente de China -donde se llama Douyin, usada por adultos- en 2018 tras adquirir Musical.ly. "Musical.ly sí era apropiada para niños. Era de canciones de karaoke y esas cosas. De la noche a la mañana se adueñó de todas las cuentas. Los niños se acostaron teniendo cuentas en Musical.ly y se despertaron con Tik Tok".

Sus servidores están en China. "Y la legislación china impide a las empresas chinas colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no sean chinos. Durante mucho tiempo, la impunidad ha sido total y se han negado a colaborar en muchas investigaciones, aunque ya no".

Debido al monitoreo constante que hacen en las redes sociales por la labor de Ciber Protecter, el profesor destaca que, si bien los depredadores sexuales de manera habitual se suelen hacer pasar por niños, "en los últimos tiempos también se están haciendo pasar por representantes de influencers, orquestan un relato que es coherente con lo que piden, que es que les envíen bailes sexualizados. Y un niño o una niña de 11 0 12 años se lo traga". Luego viene el chantaje, lo que es conocido como sextorsión.

En el colegio

Con los casos de ciberacoso entre compañeros de colegio, Duchement incide en que con sus peritajes, los padres "acuden al centro escolar directamente", porque hasta los 14 años "los menores no son punibles. Lo que se logra son sanciones disciplinarias. Nosotros acompañamos a los padres hasta la denuncia. Hemos actuado en 13 casos, y y ninguno ha llegado a juicio".

-¿Por qué?

-Porque la familia se cansa y opta por cambiar al niño o niña víctima de acoso de colegio.

En los últimos tiempos también han detectado un fenómeno creciente: el tech-toker: el profesor que sube a sus redes sociales imágenes y datos personales de sus alumnos o alumnas menores de edad, durante funciones escolares, o bailando reggaetón, sin pensar que están vulnerando sus derechos. "En 2019 eran el 1,3% de los casos. En el curso 2021-2021, ya eran el 5,6%. Es una brutalidad".

En Ciber Protecter han investigado sobre el fenómeno. "La conclusión es que ahora están accediendo a la profesión docente los primeros nativos digitales: fueron niños que nacieron manejando un ordenador, cuando no había ética digital ni protección infantil. Y no se dan cuenta que están exponiendo a sus alumnos, grabándolos en el centro escolar, en ocasiones hasta de manera sexualizada". En España han detectado y actuado en 56 casos.

"No siempre nos avisan los padres. Muchos padres desconocen que eso no se puede hacer. Nos avisan mucho los padres de otros compañeros del niño o niña que aparece en el vídeo, por temor a que saquen a sus hijos". No obstante, destaca que "la inmensa mayoría de los profesores no hace estas cosas", sí hay quien por desconocimiento "confunden el permiso que los padres dan al colegio a principio de curso para que saquen a sus hijos en fotos genéricas en las redes sociales oficiales con usar sus redes personales para hacerlo".

-¿Qué consejos daría a los padres para evitar todo esto?

-El primero, que el control parental son los padres: a los menores hay que enseñarles a usar las redes sociales y deben estar acompañados. El segundo es que las cuentas de redes sociales deben ser familiares, no solo del niño.

Hay más. "Hay que instruir una norma básica, que es que si el niño no se encuentra cómodo con un desconocido, con el móvil igual. El móvil no se mete ni en el dormitorio ni en el baño. Hay infinidad de aplicaciones espía capaces de encender la cámara en remoto".

Por último, y la que es válida tanto cuando se es acosador como cuando se es víctima, "es que hay que enseñarles que la identidad digital y la identidad real son lo mismo. En la vida real no se hacen cosas que luego sí son capaces de hacer en internet o en las redes sociales. Ni en las respuestas que dan, ni en mandar una foto que, en persona, jamás darían en papel".

