Las comprometedoras fotos de asesores del PSOE en la UE con Eva Kaili, promotora del 'Qatargate'

La detención de la socialista griega Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, cayó como un jarro de agua fría entre sus compañeros de filas en Bruselas. Fue el 9 de diciembre de 2022, hace menos de dos meses. El grupo presidido por la española Iratxe García quedó desde entonces en el foco, señalado por la posible vinculación de más miembros en el Qatargate, la mayor de las tramas corruptas destapadas en la capital comunitaria. "No sabremos si habrá otros implicados", reconoció la líder de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.

Fueron más los arrestados. Junto a Kaili fue detenido su padre, sorprendido cuando abandonaba un hotel en Bruselas con varios cientos de miles de euros en efectivo, y su pareja, Francesco Giorgi, asesor socialista en Bruselas y ex asistente del eurodiputado italiano Pier Antonio Panzari, también detenido, considerado el cabecilla de la trama según las pesquisas policiales. La Policía no sólo decomisó a Panzari 700.000 euros en su domicilio, sino que detuvo, además, a su esposa y a su hija. El pacto del ex eurodiputado con la Fiscalía —una condena mínima a cambio de una confesión— dejó a ambas en libertad la semana pasada. El resto de los implicados continúa en prisión provisional.

Kaili y Giorgi han sido dos destacados miembros de la familia socialista en Bruselas durante los últimos años. Además, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, la pareja cultivó unos lazos afectivos especialmente estrechos con parte de la delegación española. La amistad entre ambos y Laura Ballarín, jefa de gabinete de Iratxe García, es por todos conocida. También la relación que les une a otros asistentes de la Alianza Progresista como Alberto Bondesio, también asesor de García, o Juanjo López, asesor del eurodiputado Nacho Sánchez Amor.

Francesco Giorgi junto a varios asistentes del PSOE en la Eurocámara. E.E.

La intensa amistad que unió a la cuadrilla durante, al menos, los últimos cinco años dejó una amplia huella digital en las redes sociales. El Instagram de Francesco Giorgi, de hecho, gira en torno a estos veranos de yate por el Mediterráneo. El resto, salvo alguna foto evocadora, ha borrado cualquier prueba de su relación con Kaili y Giorgi. Todavía en prisión preventiva, ex eurodiputada y ex asesor están desprovistos de teléfono móvil. Algo de lo que son plenamente conscientes en la delegación socialista en Bruselas. Las fotos, demasiado comprometedoras para parte de la delegación socialista española en Bruselas, no han podido ser eliminadas.

¿Conocían los asesores las actividades fraudulentas de Kaili y Giorgi? "Los primeros sorprendidos e indignados son ellos mismos", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes del PSOE en Bruselas. "Nadie tenía ni idea en el grupo: no había la más mínima sospecha", insisten en despejar cualquier sombra de duda.

Laura Ballarín y Eva Kaili, en un velero atracado en Menorca, en agosto de 2019. E.E.

Hay pruebas, sin embargo, de que Ballarín y Giorgi veranearon juntos ininterrumpidamente desde 2018, siempre bajo la fórmula de unas vacaciones náuticas por distintas zonas del Meditérraneo. Por el Mar Egeo en 2018. Por Cerdeña, Córcega o Menorca en 2019. Ese verano, Giorgi compartió una foto de su pareja junto a Ballarín donde ambas tomaban el sol en la cubierta de un barco atracado en una cala menorquina. Las islas griegas fueron el destino que la camarilla repitió en 2020 y 2021. Las últimas fotos veraniegas datan del pasado mes de julio, todos juntos en Menorca junto a Bondesio y Juanjo López.

Las fuentes consultadas reconocen la innegable relación de amistad que los unía, si bien defienden la "normalidad" de una relación forjada en la brega diaria del trabajo compartido en Bruselas. "Quien conoce el Parlamento Europeo, lo sabe", argumentan. Tras la detención de Kaili y Giorgi, la dirección del grupo socialista europeo pidió a los asesores unas explicaciones que dieron por válidas. "No están siendo investigados ni es una línea de investigación para nosotros", aseveran las fuentes, insistiendo en la "tranquilidad" que impera sobre su comportamiento.

Francesco Giorgi y Laura Ballarín, en abril de 2019. E.E.

¿Y la financiación de dichas vacaciones? ¿Corría a cargo de los presuntos corruptos? "Cada uno se pagó su parte de las vacaciones", exculpan también. "Precisamente, por ello publicaban las fotos en las redes sociales", añaden. Fotos, apuntábamos, que ya no existen; no así los comentarios de la pareja grecoitaliana en numerosas fotos de Ballarín y Bondesio.

Giorgi confesó su responsabilidad como encargado de mover el dinero de la trama durante su comparecencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas. Una declaración en la que intentó absolver a Kaili, madre de su hija, de toda culpa. Según las fuentes consultadas, nadie sospechó de su tren de vida hasta su detención.

