Macarena Olona desvela su sueldo como abogada del Estado: esto es lo que gana al mes tras dejar Vox

La exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha hecho público este martes el sueldo que recibe como abogada del Estado. La manera de dar a conocer su sueldo ha sido a través de un tuit en el que se adjuntaba un pantallazo de su nómina mensual. 7.850,94 euros es el sueldo mensual que ingresa la expolítica en su cuenta.

Este movimiento pretende reivindicar su independencia, y el demostrar que no sigue viviendo de la política. El tuit en el que se adjunta este pantallazo dice: "Te dicen que todos somos iguales. Que ahora solo busco seguir viviendo de la política. La realidad es que yo elijo seguir sirviendo a los españoles. Desde mi independencia. No. No todos somos iguales."

A este mensaje que ha escrito Macarena Olona en su Twitter, le sigue otro en el que declara: "Publiqué mi última nómina antes de entrar en política. Todas mis retribuciones como diputada. Hoy doy una rendición completa de cuentas a los españoles. La transparencia que merecen. Que merecemos."

Te dicen que todos somos iguales. Que ahora solo busco seguir viviendo de la política. La realidad es que yo elijo seguir sirviendo a los españoles. Desde mi independencia. No. No todos somos iguales. pic.twitter.com/1ia1BI3o7f — Macarena Olona (@Macarena_Olona) January 31, 2023

Con este movimiento Olona quiere demostrar que únicamente se debe a los españoles, y que su sueldo es parecido al que tenía cuando era diputada en el Congreso de los Diputados con Vox. En aquel momento la alicantina cobraba 8.407,06 euros brutos al mes.

No han tardado los usuarios de esta red social en dar su visión sobre esta reciente publicación de Macarena Olona. Algunos de ellos defienden que en los tiempos que corren no tiene sentido hacer alarde de esa nómina, mientras que otros usuarios mostraban sus respetos por esta muestra de transparencia, y resaltaban que se gana la vida después de sacarse unas oposiciones muy duras.

Mi sueldo de medio año 🥲 — 𝕃𝕒 ℙ𝕖𝕝𝕚𝕣𝕣𝕠𝕤𝕒 💜 (@Karnaval84) January 31, 2023

Eso te honra.

Esa nomina de fuera de la política dice mucho.

Pocos pueden decir eso.

Un abrazo — VicenteMálaga (@vicentemalaga66) January 31, 2023

En los tiempos que corren no entiendo este alarde de nómina. De verdad que no lo entiendo. Tuit innecesario. — Diego v3.0 (@Twyrion) January 31, 2023

que poca vergüenza tienes de publicar eso, cuando hay gente, incluyendo niños,en este país, y en Madrid, que no tienen ni luz — ⭐ (@user_kinder) January 31, 2023

