Amarna Miller contra Irene Montero: denunciará a Igualdad por decir que está a favor de la violación

El Ministerio de Igualdad arranca la semana inmerso, otra vez, en una nueva polémica. De nuevo, y como ya suele ser habitual, el motivo no ha sido otro que una de las campañas financiadas por el departamento capitaneado por Irene Montero. Tras la dudosa efectividad de su ley del ‘solo sí es sí’ y el viral anuncio publicitario en el que se criticaba a programas como ‘El Hormiguero’ o personalidades como 'El Xokas', la ministra ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán.

En esta ocasión, la polémica ha estallado tras las palabras de la activista Amarna Miller, quien anunció este domingo su decisión de emprender acciones legales contra el Ministerio de Igualdad tras unas fuertes acusaciones vertidas hacia su persona a través de una de las campañas aprobadas y financiadas por el propio departamento.

Así lo contó la joven durante su intervención en ‘La Fábrica’, el programa presentado por el diputado Gabriel Rufián en 8TV, donde la ex actriz porno acudió como invitada por motivo de la publicación de su nuevo libro. Y aunque tuvo la oportunidad de hablar sobre ello y de hacer promoción de Vírgenes, esposas, amantes y putas, lo cierto es que también vio la oportunidad idónea para expresar su opinión respecto a otros temas, como por ejemplo la política o el feminismo.

Primera vez que hablo públicamente sobre esto: estoy emprendiendo medidas legales contra el ministerio de igualdad 👇 https://t.co/fahBpPYgJq — Amarna Miller (@AmarnaMiller) January 8, 2023

Por ello, charlando de forma distendida con el diputado de ERC, la joven confesó tener una exclusiva que contar, algo completamente desconocido hasta el momento. Y fue así como la activista aseguró haber tomado la decisión de emprender acciones legales contra el Ministerio de Igualdad por una polémica campaña lanzada por motivo del Día Mundial Contra la Trata de Mujeres y Niños.

“Me empezaron a llegar mensajes de seguidores que tenía que ir a la estación de Atocha porque había una exposición en la que se hablaba de mí y que tenía que verla (…) Había diferentes obras: maniquíes, extractos de texto pegados… Y en el suelo había un trozo de papel con extractos de entrevistas y muchas afirmaciones. Entre aquellas afirmaciones estaba mi nombre, Amarna, las iniciales A.M y diciendo cosas como que yo estoy a favor de la pedofilia y la violación y que hago un flaco favor al feminismo”, explicaba la joven haciendo referencia a la exposición.

[Pam, la lugarteniente de Irene Montero que critica 'al típico tío de izquierdas' que no apoya el 'sí es sí']

A la pregunta de Rufián sobre quién organizaba la exposición, la joven se mostró clara y contundente y, aunque no negó que la artista de la obra también tiene parte de responsabilidad, quiso hacer hincapié en el error del ministerio al aprobar un tipo de campaña que vierte sin fundamento acusaciones de ese tipo. "Una autora, una artista ha creado una exposición patrocinada por el Ministerio de Igualdad. En algún momento han visto esta exposición, la han aprobado y han dicho que esto está correcto”, afirmaba durante su intervención.

Por ello, y al tratarse de unas acusaciones de este tipo, la joven activista ha decidido poner el caso en manos de sus abogados, que ya han emprendido acciones legales contra el ministerio. Del mismo modo, Amarna Miller aseguró que, por el momento, nadie del departamento de Irene Montero, ni la propia ministra, se ha puesto en contacto con ella o su entorno para abordar la situación.

“Yo no dije nada porque no sabía como enfocarlo. Es una cosa gorda y así como de la nada. Yo estoy viajando por el mundo y haciendo otras muchas cosas y me encuentro con esta situación. Llamé a mi representante, a mis abogados y en esas estamos. La justicia dirá”, concluía.

Sigue los temas que te interesan