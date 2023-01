La mala suerte de Lola en la cabalgata de Marchena: se quedó a ver la última carroza y murió arrollada

Se llamaba Lola Álvarez, tenía 71 años de edad, tres hijos y ya era abuela. Acudió a ver la cabalgata de los Reyes Magos a la céntrica zona de la plaza de San Andrés, donde se cita prácticamente todo el pueblo de Marchena todos los años la tarde del 5 de enero, dada su amplitud para disfrutar de la gran cabalgata de Reyes Magos.

Conocida en el pueblo como Lola 'La del Valenzuela', por ser su marido el propietario del taller mecánico Valenzuela, la mujer vio la cabalgata entera acompañada de una prima, y tenía pensado retirarse pronto a casa para preparar los Reyes Magos de sus nietos. La vio entera, a falta de la carroza del rey Baltasar, la última del cortejo. Eran las 20:15 horas y cuando el tractor agrícola que arrastraba la carroza enfiló la pequeña pendiente de la calle, la arrolló a ella y a muchos otros más, y acabó con su vida.

El conductor, según relatan fuentes de la investigación, pisó el freno, pero este no respondió durante 15 segundos angustiosos, interminables y trágicos. Para no golpear a los miembros de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús -a la izquierda-, el hombre giró hacia la derecha, llevándose por delante a la mujer de 72 años y a otras 11 personas, hasta chocar contra una pared. La mujer quedó atrapada entre las ruedas del tractor e hizo falta un vehículo para poder rescatarla, ya fallecida.

Consternación

En Marchena la consternación y la penas son absolutas. La jornada de Reyes, tradicionalmente festiva y alegre, transcurre con escasos negocios abiertos, las banderas de la Casa Consistorial a media asta y con la gente hablando en voz muy baja. En la farmacia frente al Ayuntamiento una vecina declara a EL ESPAÑOL que a Lola "la conocía mucho. Tomábamos café juntas de vez en cuando. Era muy buena persona, buenísima, y no lo digo por ser un tópico: era buena de verdad".

Lola disfrutaba ya de su jubilación. Hasta los 65 años trabajaba en el Centro Residencial para Personas Mayores de Marchena, dependiente de la administración autonómica. Acababa de volver a ser abuela hace poco, y vivía en la Barriada Andalucía, a escasos 10 minutos andando del fatídico lugar en el que se situó y donde perdió la vida.

Si bien las primeras informaciones hablaban de una persona fallecida y de otros cinco heridos, han resultado ser los once las personas damnificadas. Entre ellos se encuentran varios miembros de la agrupación musical, varios adultos que estaban viendo el cortejo y dos menores de edad, uno de ellos de dos años, que resultó herido con un traumatismo craneoencefálico, y otro de una edad "de entre ocho y diez".

El pequeño de dos años se encuentra estable dentro de la gravedad, y el segundo permanece herido de gravedad. Ambos están siendo atendidos en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense.

El resto de heridos, en su mayoría por traumatismos en las piernas o en clavículas, se encuentran en la unidad de Traumatología del Hospital de Osuna. Otros, que percibieron daños leves, fueron atendidos en el ambulatorio de la localidad. Por su parte, el conductor del tractor se encuentra en estado de shock y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica, al ser víctima de una grave crisis nerviosa.

Eliminar los tractores

Según ha detallado la alcaldesa de la localidad, María del Mar Romero, en una comparecencia pública multitudinaria, los conductores, antes del cortejo, fueron sometidos a pruebas de drogas y alcoholemia, dando todos negativo en ambas sustancias. El tractor también fue objeto de supervisión previa: tenía la ITV agrícola en vigor y contaba con su pertinente seguro. El vehículo permanece en una nave municipal "custodiado" y "a disposición de la autoridad judicial" para proceder a su peritaje y determinar qué puso ocurrir para que no frenara.

La alcaldesa, acompañada por la Corporación municipal, durante la rueda de prensa. L.G.

La localidad apagó anoche sus luces de Navidad y hoy se han decretado cuatro días de luto. Muy afectada, y entre lágrimas, la primera edil marchenera ha detallado, acompañada por sus ediles y los portavoces de todos los grupos municipales, que lo ocurrido va a hacer que el próximo año "haya que replantear el formato de la cabalgata". Tras matizar que "el riesgo cero no existe", abundó que el cambio que se baraja es "prescindir de los vehículos agrícolas" como cabezas tractoras de las carrozas.

La alcaldesa ha puesto los servicios psicológicos municipales a disposición de las víctimas y sus familiares. También ha ofrecido la asistencia jurídica para los procesos judiciales que se abrirán a raíz del suceso.

Con respecto a las hipótesis que se barajan como causantes del trágico accidente, Romero ha advertido que desde el Ayuntamiento "no podemos dar ningún dato, sólo hipótesis. No podemos aportar ningún tipo de información sobre si ha sido un fallo de frenos u otra cosa, es una tarea que corresponde a las autoridades competentes y no nos gusta hablar de hipótesis y menos en este caso".

Por su parte, el subinspector jefe de la Policía Local, Miguel Chueca, ha detallado que el cortejo, que efectuaba un recorrido de unos 5 kilómetros, seguía este año un nuevo recorrido por encontrarse varias calles del centro en obras, y que se cumplió el pertinente Plan de Seguridad aprobado. El total de los efectivos policiales de la localidad estaba activado, y "todas las carrozas llevaban un mínimo de dos voluntarios, y las de los Reyes Magos, dos auxiliares de seguridad adicionales".

