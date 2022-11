Los audios de Nikolay, el asesino en serie de Torrevieja: "Veo caníbales sentados sobre cadáveres"

Detrás de la personalidad múltiple de Nikolay se esconde el asesino en serie de Torrevieja que le arrebató la vida a dos personas inocentes: Antonio Joaquín Martínez, un agricultor de Los Montesinos, y Alicia Valera, una funcionaria de La Hoya. Un estudio elaborado por la Universidad de Santiago, sobre el perfil de este killer ruso, lo define como "un psicótico desorganizado", y existen audios que lo demuestran porque habla consigo mismo, como si en la sala hubiese dos hombres.

Pero todo está siempre en la cabeza alocada de Nikolay donde la realidad se difumina en cada una de las personalidades que muestran los audios. Una veces es un tipo tranquilo, otras veces eleva el tono. En algunas ocasiones tiene tendencias heterosexuales y en otras homosexuales. Hasta se confiesa a sí mismo que está preocupado porque tiene problemas de salud mental y pesadillas que le tienen atormentado. Este ciudadano ruso era una bomba de relojería cuando andaba a su aire por Torrevieja.

- Nikolay a Nikolay: Si tú ves a alguna tía por ahí, mándamela para aquí.

- ¿Qué dices tú de tía?

- Yo no he dicho tía, si yo soy gay. ¿Qué tía?

- Digo, que si ves alguna tía, mándamela.

- ¿Qué dices tú de tía?

- Que no, que no, que no he dicho nada, no he dicho nada.

- Sigue bebiendo tu Martini. Tú sí que eres Ricky Martin, hijo de puta, eres un unstopabble [imparable], mientras no seas un Ricky Martin, claro.

- Aunque no lo parezca, yo soy un hombre. ¿Quién ha dicho que no parezco un hombre? Me cago en tu puta vida, subnormal.

La alocada conversación de este asesino en serie consigo mismo, que termina en una discusión entre dos de sus personalidades, pone de manifiesto lo que ya apuntaron el inspector de la Policía Nacional, Pedro Puigcerver, y el teniente de la Guardia Civil, Javier Balsalobre: el ruso Nikolay escogía a sus víctimas "al azar". El alcohol y las drogas eran el combustible de sus problemas mentales. Así lo demuestran los audios desvelados por el programa "En Boca de Todos" que emite Cuatro TV a las 13:15.

Uno de los audios del asesino en serie de Torrevieja que ha desvelado el programa en Boca de Todos que emite Cuatro Televisión.

- Nikolay a Nikolay: Tengo el cerebro, tío, que se me está aplastando, loco, por dentro. Te lo juro, tío, últimamente tengo sueños inapropiados para mí, y eso que yo tampoco es que no sea 'pervert' [pervertido]. Sueño con cosas... ¡Que bua! Me cago en la puta chaval, veo a caníbales desnudos, sentados sobre cadáveres.

- Me despierto de ese sueño y enseguida estoy en una parálisis de sueño, giro la cabeza hacia la derecha y tengo una figura sin cara, solamente con la boca abierta, y con un cuchillo, y yo parando con mi antebrazo el cuchillo para que no me lo clave.

- Empecé a tener miedo de lo que mi cerebro me estaba haciendo a mí mismo. Parecía un puto esquizofrénico por casa, tío, parecía un puto bipolar.

A tenor del contenido de la conversación no es de extrañar que Nikolay esté cumpliendo condena en un psiquiátrico de Moscú. En Rusia le condenaron por el asesinato de otra persona el 15 de diciembre de 2020. Por desgracia, antes de ser detenido en su país, durante su periplo por la provincia de Alicante le arrebató la vida a dos personas inocentes y también atacó a una tercera que pudo sobrevivir.

La primera fue Antonio Joaquín Martínez, al que Nikolay le causó diez heridas por arma blanca, una de las cuales le seccionó la carótida y le provocó la muerte. Tales hechos se produjeron el 11 de agosto de 2020, cuando este agricultor estaba trabajando en una finca agrícola de Los Montesinos y tuvo la mala fortuna de cruzarse con Nikolay. La segunda víctima fue Alicia Valera, una funcionaria, de 45 años, que fue atacada cuando estaba paseando a su perro por la partida de La Hoya en Elche, en noviembre de 2020.

Estas dos personas perdieron la vida a manos de una mente perturbada que estaba obsesionada con el sexo, tal y como revela el contenido explícito de otro de los audios de este asesino donde los interlocutores vuelven a ser alguna de sus peligrosas personalidades:

- Nikolay a Nikolay: Mucho sexo hay que tener. ¿Eh? Hay que follar, porque si no puedes despertarte y ver a los Teletubbies al lado de la cama y no es bueno. Mejor follar y ya está.

- Si fueras una tía, me molaría follar contigo porque me mola que vayamos los dos duro o los dos de ‘chill’, aunque no me gusta follar de ‘chill’. Para mí es muy aburrido.

- El Martini va bien, para beberlo solo, de botella, a cinco tragos. ¡De puta madre va! No te pones súper pedo, pero te saca la sinceridad de dentro, te hace sentirte sincero, muy fuerte, te sube el ego. Venga otro trago.





El coronel de la Guardia Civil José Hernández, el teniente Javier Balsalobre, el inspector Pedro Puigcerver y la subdelegada del gobierno Araceli Poblador.

La Guardia Civil y la Policía Nacional necesitaron dos años de investigación para esclarecer los asesinatos del agricultor y de la funcionaria porque no tenían motivación alguna, ni de tipo económico ni sexual. Además, aparentemente no existía conexión entre ambos casos. La exhaustiva inspección ocular de los escenarios de los dos crímenes les permitió obtener muestras de ADN, de un perfil desconocido, que no era de las víctimas y que les condujo a Nikolay - a través de la Interpol de Moscú-.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha solicitado la orden de extradición a Rusia para juzgarlo por el asesinato de Alicia Valera en La Hoya. La posibilidad de ver a Nikolay sentándose en el banquillo de los acusados dependerá de las autoridades del país gobernado por el genocida Vladimir Putin.

