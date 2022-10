Mil personas desatan la "furia trans" en la calle: "Con Carmen Calvo no estamos a salvo"

Carla Antonelli no es la única que ha dicho "basta". El tiempo está enrarecido este sábado 22 de octubre en la plaza Pedro Zerolo de Madrid, como si la naturaleza, siempre sabia, se huela la que se está preparando. Son las seis de la tarde y hay poca gente, unas 200 personas, pero están enfadadas. "Carla ha hecho bien en irse, ojalá viniese aquí hoy", dice un chico trans a EL ESPAÑOL, "se ha desatado la furia trans", dice otra. Antonelli no va a aparecer, pero la guerra al PSOE va a seguir imparable por las calles de Gran Vía sostenida por algo más de mil personas.

El punto de encuentro elegido busca contagiar al personal de la fuerza y el empuje que caracterizaron a Zerolo, político histórico del PSOE que dedicó su vida al activismo LGBT. El pasado martes, el PSOE sumaba sus votos a los de PP y Vox para alargar una semana más el período de enmiendas para la tramitación de la ley Trans. "Con Pedro Zerolo vivo, esto jamás habría pasado. Lo habría impedido en seco, les habría cortado el rollo enseguida a estas mujeres tránsfobas del PSOE… con él no se hubiesen atrevido", dijo Antonelli en entrevista con este periódico.

La autodeterminación de género para los menores de edad (con la ley Trans cualquier persona, a partir de 16 años, podrá cambiar de sexo solo con su declaración, sin necesidad de informes médicos) es uno de los puntos más polémicos del texto, y constituye buena parte de las disputas entre partidarios y el sector de feministas históricas del PSOE que, lideradas por Carmen Calvo, creen que no ofrece garantías.

[Un nuevo estudio azuza la polémica de la Ley Trans: sólo el 2% de los jóvenes interrumpe el tratamiento]

Conocedora de esta situación Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans que ha convocado la manifestación, ha aprovechado los minutos previos al comienzo de la marcha para dejar claro su punto de vista: "El Consejo de Europa, con su resolución 2048 de 2015, ya recomendó a todos los países miembros que el procedimiento para el cambio legal y de género de las personas trans en toda Europa debe ser a través de un trámite sencillo, gratuito, rápido, y que no exija tratamientos médicos ni límite de edad".

Manifestación a favor de la ley Trans en Madrid. Laura Mateo

Una vez comenzada la marcha, que ha ocupado los apenas 700 metros que separan la plaza de Pedro Zerolo de la plaza de Callao durante más de dos horas, el sector compuesto por los menores trans, así como los padres de niños y niñas trans, ha sido de los más animados: "Mi familia mola más porque tiene un hije trans" o "Sin menores no hay ley Trans" han estado entre los cánticos más repetidos.

Contra Carmen Calvo

Desde el principio, si hay un nombre que ha estado en el centro de la diana de todas las rimas con soniquete ha sido el de la exvidepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Poco a poco, a golpe de megáfono y paciencia, bastantes personas se han ido uniendo a los 200 primeros. Las cifras oficiales hablan de mil personas (1.132), las de la organización del evento elevan el número a 3.000. Pero todos tenían claro a quién le estaban gritando: al PSOE y Carmen Calvo.

Manifestantes a favor de la ley Trans. Laura Mateo

"La gente está harta, muy enfadada", avisa un chico a este medio. La manifestación avanza por caudales pacíficos, pero hay cierta hostilidad en el ambiente que, como si estuviera conectada al tiempo meteorológico, parece poner cada vez más grises los cielos.

"¿Que yo soy fascista? ¿Me estás diciendo que yo soy fascista?", pregunta indignado un joven a una manifestante que lo acusaba. Acto seguido se suman apoyos contra el chico, y la Policía Nacional lo saca de ahí antes de que se dé respuesta a su supuesta ideología. "Que la gente no entre en provocaciones", avisa un agente a una de las organizadoras.

Chico acusado por los manifestantes de ser fascista. Laura Mateo

Canciones como "Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal" dejan de escucharse, pero la atmósfera de duda, como si cualquiera de fuera pudiera ser el enemigo, sigue latente. "A vosotros no os vamos a decir nada, que la prensa siempre lo usáis en nuestra contra", nos responde otra miembro de la organización a una pregunta sobre la autodeterminación de género.

El tono festivo lo recupera, paradójicamente, Carmen Calvo: "Un bote, dos botes, Carmen Calvo quien no bote", cantan mientras saltan. En la manifestación no podían faltar grupos como el de lesbianas ("Bloque bollero") o el de latinos ("Colectivo antirracista de transmasculinidades latinas residentes en España"), y todos juntos conforman una diversidad que aporta unidad y hermandad.

[Quién es quién en el cisma del PSOE provocado por la autodeterminación de género de la Ley Trans]

"Si el PSOE no reconoce esta ley, está dejando en una situación muy difícil a muchos latinos residentes en España. Los migrantes tenemos derechos, y que hagan esto es alinearse con la ultraderecha", se queja un miembro del colectivo de latinos. "No es solo que no aceptemos enmiendas ni recortes al texto, es que es insuficiente: el 85% estamos parados, no tenemos acceso a sanidad privada y, en la pública, tardamos un año en conseguir cita para psicólogos o psiquiatras", lamenta otro chico, activista en un medio trans.

XXX

Colofón entre la lluvia

En la plaza de Callao, poco antes de las 20.00 h., se manifestaban entre 5 y 10 personas brasileñas a favor del Partido de los Trabajadores. Su cara al ver aparecer la marea trans fue un poema: al principio, hicieron el conato de aprovecharse de la multitud, como si también estuviesen allí por Lula. Al final, no les quedó más remedio que poner fin a sus reivindicaciones: los trans habían tomado la plaza. "Llenamos Callao de furia trans", gritaba Mar Cambrollé.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans tomó la palabra, emocionada ante lo que han considerado "un verdadero éxito". A su lado, una intérprete de lenguaje de signos (momento hilarante cuando ha tenido que traducir el cántico "Callados, pero no callades"). "¡PSOE, escucha, estamos en lucha! Le decimos al PSOE que la resistencia trans no va a soportar más obstáculos. Advertimos al PSOE de que si el martes pide un aplazamiento convocaremos una jornada transestatal de lucha y protesta ante las sedes del PSOE. Serán declarados 'non gratos' en nuestros orgullos y eventos. La furia trans va a luchar hasta el final, es el único camino".

Manifestantes a favor de la autodeterminación de género en menores. Laura Mateo

Cambrollé lamenta la deriva de "ese PSOE que fue promotor de leyes autonómicas y grandes avances sociales y civiles como fueron las leyes del aborto, del matrimonio igualitario o del divorcio". Por ello, ha pedido a la militancia del PSOE que "haga lo que ha hecho Carla Antonelli y abandone el partido".

El presidente del colectivo No Binaries España, Darko Decimavilla, también recogió el micrófono para "exigir al PSOE que se siente a hablar con los partidos progresistas que le permitieron llegar al gobierno". Además, aseguró que no apoyarán ninguna ley que no incluya a las personas no binarias ni a todas las personas trans, incluidas migrantes y menores.

Manifestante con una bengala. Laura Mateo

Con tanta emoción y tanta furia no había otro final posible que el que ocurrió: un vendaval que arrastraba las hojas otoñales del suelo y la lluvia que caía cada vez con más intensidad. Momento en que Cambrollé puso fin al encuentro, no sin antes dar un ultimátum al PSOE: "Nos emplazamos a saber qué pasa el martes que viene, porque la resistencia trans no se va a arrodillar nunca más. Como activista histórica os digo que las LGTB han sido las traidoras, las que se han sentado con Calvo para que tengamos menos derechos. Ahora quieren lavarle la cara al PSOE, pero van a tener que comprar dos toneladas de jabón, porque no hay jabón suficiente para lavar tantas caras sucias".

Sigue los temas que te interesan