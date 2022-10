Carla Antonelli: "Esto no habría pasado con Zerolo. Les habría cortado el rollo a las tránsfobas del PSOE"

Carla Antonelli (Tenerife, 1959) ha dicho “no en mi nombre”, ha dicho “hasta aquí”: se quita la camiseta del PSOE después de casi medio siglo pidiendo el voto para el partido de su vida, desde el que trabajó para las conquistas más relevantes del colectivo LGTBI -desde el matrimonio igualitario a la sofisticación de una ley Trans que le ha costado la fe y el carné-.

Hoy, activando el ojo de la nuca, no da crédito a todo lo vivido: nació en una España aún franquista en la que tuvo que escapar de su pueblo para huir de los ataques tránsfobos que recibía, la persiguió la policía, grabó documentales censurados por el régimen, fue actriz, fue activista, fue política, amenazó a su partido con ponerse en huelga de hambre si no agilizaba los mecanismos de la primera ley Trans, llenó las plazas de la mano de su amigo Pedro Zerolo y vio a un país entero -herido de nacionalcatolicismo- rendirse, con mucha paciencia y didactismo detrás, a la dignidad -por fin- de todas las personas.

Fue la primera transexual en protagonizar una serie de televisión española. También fue la primera diputada trans en este país. Ha sido la primera en muchas cosas en los tiempos de las nubes negras. Pero después de más de dos años del lucha encarnecida en el propio corazón de su partido, desiste. Está agotada, está herida. Se siente insultada, vejada. La dilatación parlamentaria de la ley Trans, promovida por el PSOE, le resulta un ataque contra sí misma. Con ella cae un símbolo. Ella se da mucha menos importancia, pero espera que su partido haya recibido profundamente este “toque de atención” que es su marcha. Y que espabile.

Carla Antonelli.

P.- ¿Cómo estás?

R.- Afónica, ya me ves… Del cansancio, del estrés.

P.- Hace 45 años que pides voto socialista, ¿quién eres hoy, esta semana, después de haber solicitado tu baja en la militancia? ¿Estás segura de este paso?

R.- Siento muchísimo dolor. Es una decisión que no se toma alegremente, es una decisión pensada, como todas las que he tomado en mi vida. Podía haberlo hecho hace dos años y medio, cuando ya el PSOE sacó su argumentario transfóbico. Yo era diputada de la Asamblea de Madrid, pero operé pensando en intereses superiores: en acompañar y hacer posible que esa ley Trans saliese adelante. Desde entonces han sucedido muchísimas cosas: he recibido todo tipo de ignominias, insultos públicos y vejaciones… Amelia Valcárcel ayer volvió a decirme que soy un señor sesentero.

P.- ¿Te han insultado desde dentro del propio PSOE?

R.- Es un insulto lo que han hecho, desde luego: me ofende que planteen esta ley como una ley que cuestiona la identidad jurídica de 47 millones de españoles. Nos están enfrentando a las personas trans contra el conjunto de todos los habitantes de este país. No es baladí decir esa frase. Esa frase provoca odio hacia personas como yo. Es un acto pendenciero.

"El PSOE está provocando odio hacia personas como yo, es un acto pendenciero"

P.- Carmen Calvo, con quien compartiste militancia histórica feminista, fue la gran abanderada contra esta ley. ¿Por qué?

R.- Me ha dolido tanto su incoherencia… no te imaginas. Todas las cosas que ha dicho últimamente no las dijo en 2019, cuando el escrito era exactamente el mismo. ¡Y ella era ministra de la presidencia y de Igualdad, y calló…! Te digo más: si en 2019 esta ley no borraba a las mujeres, ahora tampoco.

P.- ¿A qué achacas su ‘cambio de idea’ y el de tantas otras?

R.- No es ideológico. No es que hayan cambiado de ideología estas mujeres. Es una guerra de poder. Han querido aferrarse a sus viejos poderes.

P.- Pero no es sólo una cuestión de las socialistas y feministas históricas, sino que el movimiento feminista entero está escindido. ¿De dónde, este guerracivilismo?

R.- Nos han enfrentado entre nosotras y hemos caído en trampas. No creo que sean tantas personas, sino personas con altavoces mediáticos de poderes heredados… es gente con contactos que hace mucho ruido. Si no, ¿cómo explicamos que en TVE le den 20 segundos a una manifestación de 60 personas contra la Ley Trans delante del Congreso? ¿Eso es noticia? ¿Eso es noticia nacional?

Están por todas partes trabajando para tumbar esto. Día tras día anunciando una gran manifestación frente al Congreso… y llega el día y no hay más de 60 personas… por favor, reflexionemos. ¿60 personas van a torcer la voluntad popular? Yo las conté con los dedos. Fue una manifestación ridícula y esperpéntica liderada por Ángeles Álvarez y otra persona más. Se me caería la cara de vergüenza de haber actuado como Calvo y tantas otras…

La exdiputada y activista trans Carla Antonelli.

Guerras de poder

P.- ¿A qué te refieres con que esta no es una cuestión ideológica, sino de guerras de poder?

R.- Bueno, te lo digo claro: ¿quién estaría hablando de Ángeles Álvarez ahora, si no se hubiese puesto contra la ley Trans? Ella y otras como ella han creado un problema para liderarlo y para vivir de él. Ángeles Álvarez sabía que no iba a repetir en las listas porque había apoyado a Susana Díaz y votó en la Ejecutiva para echar a Sánchez, así que se le ocurrió esto. ¿Qué calidad humana puede tener alguien así? Es increíble, porque muchas de la socialistas votaron ya esta ley y están sus firmas en la Comisión de Justicia. ¡Y la votaron cuando era más drástica, cuando se decía que de 0 a 12 años podían apelar a ella los padres o tutores con la comprensión del menor del acto jurídico que se realizaba…! Salieron todas a hacerse fotos con la bandera en la puerta del Congreso.

P.- ¿Sánchez te ha llamado, te ha escrito?

R.- He recibido llamadas y mensajes de muchos cargos públicos relevantes que no revelaré, pero respondiendo a tu pregunta, Sánchez no me ha escrito personalmente. Sí te puedo decir que a pesar de esto, nunca he perdido la confianza en el presidente del Gobierno, porque fue él quien dio el manotazo encima de la mesa cuando desde vicepresidencia se estaba retrasando la ley para entrar al Consejo de Ministros. Fue él quien intervino. Yo creo que volverá a dar un manotazo ahora. Me quedo con Zapatero y sus fabulosas declaraciones. Cuando habla de este enfrentamiento, dice: “Yo creo que este enfrentamiento pertenece a personas de otra generación”. Más elegante no se puede ser…

"Sánchez no me ha escrito, pero aún confío en él: él dio el manotazo sobre la mesa para defender la ley Trans"

Es justo lo que yo te decía: que hay muchas mujeres que lideraron feminismos y fueron cabezas visibles y ahora se niegan a entregar o a compartir el testigo con las mujeres de las nuevas generaciones que creen en un feminismo mucho más abierto. Es una lucha estúpida e infantil, deberíamos ir de la mano. Sólo juntas venceremos al verdadero enemigo de las mujeres, que no somos las personas trans, sino el machismo, el patriarcado y la extrema derecha. ¡Pero no! Para éstas, lo prioritario están siendo sus cuentas de Twitter, parriba’ y pabajo’, todo el día hablando contra las personas trans y no tratando la brecha salarial o la violencia machista, que son las situaciones primordiales que hoy en día nos debían ocupar. Sólo quieren ser famosas, no les interesa el debate.

P.- Pero no sólo estas mujeres han acentuado el debate. ¿Crees que ha habido excesos por parte del colectivo trans? Por ejemplo, el tema lingüístico es algo que ha separado mucho a la gente de vuestra causa: el llamar “personas gestantes” o “menstruantes” a las mujeres, o llegar a decir que “madre” es una palabra “fascista”.

R.- Eso lo dice una en Twitter y ya lo hacen categoría: se han usado esas anécdotas de forma espúrea e interesada, se han sacado singularidades para llevarlas a la globalidad y hacer ver que esas cosas las decimos todas… Tú a mí no me habrás escuchado decir “personas gestantes” ni “vulvas no”, nunca he pensado que el triángulo hecho con los dedos en las manifestaciones sea un signo transfóbico ni nada de eso. Hay personas y hay criterios. Pensar que eso lo decimos todas es como si yo creyese que todas las mujeres piensan como Monasterio u Olona. Se ha ridiculizado al movimiento trans, se ha hecho adrede: esa era la estrategia.

P.- Pero si su estrategia ha sido tan exitosa, ¿por qué echaron a Carmen Calvo del Gobierno? En ese momento, se leyó que su salida era que había ‘ganado’ Irene Montero el debate feminista dentro de la coalición. Que Montero había ‘matado’ políticamente a Calvo.

R.- Eso pasa en todos los partidos constantemente. Son los titubeos. Calvo fue destituida por algo. Pero a Sánchez le ha entrado temor ahora por chantajes verbales y amedrentamientos… a saber con qué le habrán chantajeado… “Si no haces esto, tal”. Vamos a ver qué pone en las enmiendas.

¿Salto a Podemos?

P.- ¿Y ahora, te planteas seguir la lucha por la ley Trans desde Podemos?

R.- Qué tontería, yo nunca saldría de un partido para registrarme en otro. Ni me lo planteo. No cambio de camiseta, no cambio una cosa por otra. Soy activista y lo seguiré siendo.

Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. TW

P.- ¿Montero te ha hecho alguna proposición?

R.- En privado no la he visto desde que ha pasado esto, pero se ha dirigido a mí en público. Y me ha invitado muchas veces al Ministerio de Igualdad y siempre he ido. ¿Cómo no voy a ir? Apoyaré al ministerio de Igualdad siempre, lo lleve Podemos o lo lleve el PSOE.

"Yo nunca saldría de un partido para registrarme en otro: soy activista y lo seguiré siendo"

P.- ¿Qué crees que han entendido las feministas de Podemos que a tu juicio no han entendido las del PSOE?

R.- El de Podemos es un feminismo más abierto, pero en realidad creo que es un feminismo que no se diferencia tanto de lo que era el feminismo del PSOE, el oficialista. Como comprenderás, somos muchas y hemos sido muchas las personas feministas, con muchos criterios. Pero cuando llegó otra bandera al Ministerio de Igualdad se pusieron a sacar diferencias de donde no las había. Radicalizaron las diferencias, se las inventaron para que pareciese que unas eran más feministas que otras.

P.- He pensado mucho en estos días en tu amigo Pedro Zerolo. ¿Qué crees que diría él si viese la situación actual?

R.- Con Pedro Zerolo vivo, esto jamás habría pasado. Lo habría impedido en seco, les habría cortado el rollo enseguida a estas mujeres tránsfobas del PSOE… con él no se hubiesen atrevido. Conmigo sí lo han hecho porque yo no he tenido poder ni mando jamás. Él lo hubiese cortado nada más empezar, igual que cortó en seco muchísimas cosas. Ahí lo tienes: cuando falleció Pedro, Ángeles Álvarez se pensó que lo iba a suceder en el Congreso. Por eso estamos como estamos.

Sigue los temas que te interesan