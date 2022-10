El instituto navarro que permite homenajes a ETA y carteles contra España antes del 12 de octubre

Cinco días. Ese es el tiempo que el instituto Instituto Biurdana de Pamplona ha lucido en su la fachada dos grandes pancartas en las que se menosprecia a España y se critica la celebración del día de la Hispanidad. "Ez gara espainolak" (no somos españoles) es el lema de dos pancartas que colgaron en las fachadas del centro escolar.

Contactado por este periódico, el instituto niega su implicación en el despliegue de las pancartas y asegura que se retiraron al instante. “No estuvieron ni una hora”, aseguran desde la secretaría, mientras que viandantes que pasan a diario por delante del centro aseguran que estuvieron, al menos, desde el pasado jueves hasta este lunes. La directora del centro, Amaia Riesco, no ha atendido a EL ESPAÑOL hasta el momento.

El colectivo de izquierda abertzale Ikama es el responsable de la colocación de estas pancartas. En este centro educativo estudian menores de edad de entre 12 y 17 años. Ya ha sido protagonista en otras ocasiones, como cuando colgó varios carteles en favor de asesinos terroristas. En el año 2020 colgaron varias pancartas en referencia a etarras fallecidos en atentados fallidos o refriegas con la policía dentro del Gudari Eguna (Día del soldado vasco), la jornada en la que la izquierda abertzale recuerda a los asesinos muertos.

Carteles en favor de los presos de ETA en el instituto público Biurdana. Pablo Lasaosa Navarra.com

Como en aquella otra ocasión y vuelve a ocurrir ahora, el departamento de educación del Gobierno de Navarra, sustentado por EH Bildu, mira para otro lado para permitir que la izquierda abertzale controle con total impunidad los centros educativos de Navarra, mientras somete a persecución a determinados centros concertados.

“Es frecuente esto. Yo creo que existe cierta unanimidad, salvo en los sectores abertzales, de que esto es terrible. Estamos hablando de colegios públicos en los que constantemente aparecen todo tipo de proclamas, pancartas, pintadas. Incluso en el recreo se les ve, muy de vez en cuando, manifestándose en favor de algún preso de ETA, de gente que tiene crímenes de sangre, y que posiblemente estos chavales no tengan ni idea de quiénes son”, afirma Alberto Bonilla, diputado de Ciudadanos en el parlamento navarro.

“Es reiterado también en el instituto Iturrama y en un montón de espacios. Hace poco llamé a la policía municipal para que quitaran una pintada de una ikastola donde ponía algo así como ‘fuego a la monarquía’. Es una constante, no es nada nuevo. Antes existía un cierto consenso en que esto no es tolerable y todo el mundo lo condenaba, pero ahora en el momento en que lo denuncias te dicen que no utilices a las víctimas, que no crispes, que no hagáis política con este hecho. los que antes estaban conmigo para denunciar esto ahora le quitan hierro al asunto o incluso te señalan a ti. ¿Nadie va a señalar a la izquierda abertzale?”

“Estos son los de siempre haciendo lo de siempre”, opina Sergio Sayas, ex diputado de Unión del Pueblo navarro (UPN), hoy diputado del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. “Tanto en Biurdana como la quema de la bandera en la universidad. Todos forman parte del movimiento de Sortu, que es una parte de Bildu. Los que llevan a cabo esas acciones son los socios de Sánchez en el Gobierno de España y los de Chivite en el Gobierno de Navarra. ¿Qué opinamos? El totalitarismo evoluciona a peor y en Navarra llevamos viéndolo mucho tiempo. Pero la mayoría social de Navarra está orgullosa de ser navarra y española”.

Pintadas a la selección

“El otro día hicimos una moción en el parlamento de Navarra diciendo que las fiestas patronales no fueran espacios de violencia y de odio, sin nombrar a la izquierda abertzale, y el PSOE votó a favor pero el 99% de su discurso fue contra nosotros. Esta es la dinámica. Existe cierta impunidad del sector abertzale porque ahora son necesarios para pactar. El Gobierno no dice nada y mira para otro lado. Está habiendo un envalentonamiento de estos grupos”, prosigue Bonilla.

Pancarta con la bandera de España tachada. Navarra.com

“Nosotros rechazamos y condenamos contundentemente estos hechos, y mucho más, si se producen en la instituciones públicas como las universidades y los colegios”, añade Sayas. “Estos mensajes cada vez son menores, pero sí que es verdad que ponen de manifiesto que es un movimiento que alientan los socios de Sánchez. Siguen tratando de inculcar odio en la universidad y los institutos”.

Recientemente hubo quemas de banderas de España en la universidad de Navarra y pintadas en contra de la selección española femenina de fútbol que juega este martes en el Sadar, el estadio del Osasuna.

Mientras tanto, en este instituto, el departamento de Educación del socialista Carlos Gimeno, y su legión de inspectores, hayan dicho absolutamente nada sobre que un centro educativo de Navarra exhiba este tipo de mensajes en su fachada. Tampoco la dirección ni el profesorado del Instituto, al igual que ocurrió con los carteles de los etarras.

