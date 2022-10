Marta logra llevar ante el juez a dos doctoras por la muerte de Aitor: murió de peritonitis "por desidia"

Este jueves fue un día muy duro para Marta Gonzálvez: "Aitor habría cumplido 10 añitos". En casa, por segundo año consecutivo, no se celebró fiesta de cumpleaños, solo hubo dolor por la ausencia de un niño, siempre sonriente, que fantaseaba con ser arqueólogo. "Un simple análisis de sangre lo habría salvado", subraya Marta. Precisamente, eso es lo que quiere esclarecer el Juzgado de Instrucción número 3 de Elda que ha citado a declarar como investigadas a dos facultativas que tuvieron en su consulta a Aitor antes de fallecer por una supuesta negligencia médica.

"Estos dos años han sido muy dolorosos para demostrar que mi niño no está aquí por culpa de una mala praxis, a veces me he derrumbado y hasta ha habido momentos en los que he pensado en irme con Aitor", admite Marta en conversación con EL ESPAÑOL. Sin embargo, esta auxiliar de geriatría, de 57 años, no ha tirado la toalla y está dedicando cada minuto de su existencia a una cruzada judicial que solo tiene una finalidad: "Quiero que se reconozca que me han arrebatado la vida de mi hijo".

El calvario de Marta comenzó un 24 de octubre de 2020, cuando Aitor estaba aquejado de un fuerte dolor abdominal y acudió al médico. Ni en el Centro de Salud Petrer II ni en el Hospital Virgen de la Salud de Elda le detectaron que padecía una peritonitis y el 28 de octubre terminó falleciendo, después de haber pasado la friolera de cinco veces por la consulta, a lo largo de cuatro largos días. "¿Por qué no le hicieron ninguna prueba para ver qué tenía?" "¿Por qué? Solo tenía 8 años"

Esa pregunta martillea la conciencia de Marta desde que hace dos años se convirtió en activista por la memoria de su hijo. Para ello montó en Facebook el grupo 'Justicia para Aitor', se reunió con partidos políticos, como Ciudadanos, y organizó varias concentraciones de protesta: dos en Valencia, una en el Centro de Salud Petrer II, otra en los juzgados de Elda…

Marta realizó todo ese trabajo activista, en paralelo a las acciones legales que emprendió al contratar a la letrada Raquel Sánchez. La autopsia practicada al menor por el Instituto Anatómico Forense, certificó que a las 9 horas del miércoles 28 de octubre de 2020, Aitor falleció de una peritonitis, pero el juzgado quería contrastar tal conclusión con otro informe elaborado por un forense de pediatría digestiva y no ha sido fácil lograr este último documento pericial. "Hemos peleado mucho hasta que un perito ha fallado que hubo mala praxis porque otros dos peritos se negaron a hacer el informe y no ofrecieron excusa alguna", se queja esta auxiliar de geriatría.

-¿Qué recoge el último informe elaborado por un forense de pediatría digestiva?

-Las palabras más duras de ese informe son las que dicen literalmente que "por ignorancia o por desidia" no salvaron la vida de Aitor. Le inyectaron Buscapina: un medicamento que está prohibido para menores de 12 años porque es muy fuerte. El forense dice que es contraproducente ese fármaco. Al ser un medicamento tan fuerte, creemos que eso pudo acelerar el colapso de mi hijo.

Vomitaba 9 veces al día

El mencionado documento ha sido clave para dar un impulso a las diligencias judiciales por un supuesto delito de mala praxis o negligencia médica, ya que expone que fue un error no haber realizado exploraciones complementarias al menor a pesar de la sintomatología que presentaba. De hecho, Aitor estuvo vomitando de siete a nueve veces diarias entre el 24 y el 28 de octubre.

La forense de pediatría digestiva detalla que en el informe del hospital del día 26 no se indica que el niño presentase ojeras, lo que denota deshidratación; incluso que no se le tomó su frecuencia cardíaca y se reflejó que no tenía dolores en la palpación, algo contradictorio con el diagnóstico del centro de salud. Tales cuestiones serán algunas de las que se abordarán en la comparecencia en los juzgados de Elda

-¿Qué dos facultativos han sido citados a declarar el próximo 12 de diciembre?

-Tienen que declarar las dos últimas doctoras que vieron a Aitor. Una facultativa del Centro de Salud Petrer II deberá comparecer por haberle inyectado la Buscapina y una médico del servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Elda por haberle dado el alta sin hacerle una analítica de sangre, entre otras pruebas, que podrían haber detectado que Aitor sufría una peritonitis.

La noticia de la citación de las doctoras fue anunciada este sábado, en el Parque de El Campet de Petrer, donde Marta prosiguió con su cruzada judicial, convocando un acto público con motivo del décimo cumpleaños de Aitor con el objetivo de que no se olvide su caso. "Mi abogada Raquel Sánchez me prometió que ella no se iba a rendir, si yo no me rendía, y ha cumplido su palabra", resalta agradecida.

Durante el acto se presentó el segundo libro dedicado a Aitor. "La nueva publicación se llama 'Carta a las mascotas' y al igual que la primera, 'El árbol de los deseos', está hecho por varios niños de distintos puntos del país", según detalla Marta. El precio de los libros asciende a 10 euros y se pueden solicitar a través del grupo de Facebook 'Justicia para Aitor'.

"Es algo simbólico para recaudar fondos para la Asociación Aitor Gonzálvez contra las negligencias médicas que estoy a punto de constituir para ayudar a todas las personas que sufran una mala praxis médica". Marta ha trabajado tanto por impulsar la causa judicial de su hijo que ha decidido que sea algo más que una lucha personal y quiere emplear su experiencia en ayudar a otras familias mediante el citado colectivo.

"La gente debe estar informada y saber que se puede enfrentar al gigante de la administración sanitaria". Así lo ha demostrado esta mujer, cuya lucha ha conseguido que la figura de Aitor haya sido homenajeada en Petrer. El parque de la avenida Hispanoamérica de esta localidad alicantina de 34.000 habitantes, luce en una placa conmemorativa el nombre del niño que cautivaba con su sonrisa a sus profesores del colegio. "Le gustaba mucho jugar con sus amigos en ese parque".

-¿Cómo han sido estos dos años sin Aitor?

-La soledad de la casa es muy dura. Es inexplicable la pérdida de un hijo, se te quiebra el alma. No tiene nombre pasar por su habitación y seguir viendo allí su bicicleta. El tiempo no cura este dolor porque se te junta con la rabia.

