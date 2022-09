Andrea, la joven pisoteada por llevar la pulsera con la bandera de España: "Nadie se preocupó por mí"

Andrea Llopart, de 22 años, volvía el lunes de cenar con unos amigos en Barcelona. Era lunes, festivo por la fiesta de la patrona de la ciudad, la virgen de La Mercè, con lo que la frecuencia de trenes en la estación de Paseo de Gracia, en el centro de la ciudad, se había reducido. Mucha gente entró en el tren de cercanías al que se subió Andrea con destino a Castelldefels, donde nació y vive. En medio del hacinamiento, un joven se abalanzó sobre ella y le dio un fuerte pisotón en el pie.

Lo que parecía una escena comprensible dentro de un tren lleno de viajeros tras una jornada festiva, sin embargo, resultó ser otra cosa: una agresión ideológica. Así lo denunció horas después Andrea en su cuenta de Twitter, a través de un mensaje que se ha viralizado:

Ayer por la noche en el tren, un chico se acercó a mí y me pisó el pie fuertemente sin otra razón que la de hacerme daño.



Se giró y me dijo: “He visto las pulseras que llevas, y me han entrado muchas ganas de pisarte” (era una de España y otra de @ShaAcabat) — Andrea Llopart (@andreallopart) September 27, 2022

Según relata la joven, se sorprendió tras el pisotón de que el chico no le pidiese perdón o pronunciase un "lo siento". Contrariada por la falta de reacción, le dijo: ¿Tú eres tonto? ¿Qué haces?" Y el joven, girándose, le respondió que le habían entrado "muchas ganas de pisarla" por llevar en la muñeca una medida de la Virgen del Pilar con los colores de la bandera de España y una pulsera de la asociación de jóvenes constitucionalistas S'ha Acabat! (¡Se acabó!).

"Que te digan esto te pilla en 'shock', no sabes cómo reaccionar. Había mucha gente en el tren que se enteró de lo que había pasado. Muchos se me quedaron mirando con pena y otros cuchicheaban, pero nadie se acercó a preocuparse por mí o me dijo una sola palabra de ánimo. Yo tenía que hacer todavía todo el trayecto hasta Castelldefels y ese tío estaba conmigo en el tren", dice Llopart en conversación con EL ESPAÑOL.

Llopart explica también que acudió a una comisaría de los Mossos d'Esquadra para denunciar los hechos. "Se habla mucho de agresiones racistas u homófobas y yo acudí a comisaría para visibilizar que este otro tipo de agresiones también existen y que son igual de intolerables", asegura.

Los Mossos le tomaron declaración y le pidieron un parte de lesiones que consiguió en un hospital cercano. Al ir con sandalias, el agresor le dejó hematomas en los dedos de los pies. La poicía autonómica formalizó la denuncia por agresión y por delito de odio, según dijo la propia joven en declaraciones a este periódico.

Motivación política

Llopart apenas tiene 22 años, se graduó recientemente de Económicas y Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y lleva en el activismo político dos años. Primero, como miembro de S'ha acabat!, donde es coordinadora de Comunicación y Redes Sociales, y luego como afiliada a las Nuevas Generaciones del PP de Cataluña.

"Siempre he tenido una motivación política y las ideas muy claras. Y siempre las he dicho en voz alta desde el respeto, sabiendo que no todo el mundo piensa como yo. Me uní a S'ha acabat! porque es una organización transversal, compuesta por jóvenes de diferentes perfiles ideológicos que lucha por que la Universidad en Cataluña sea un espacio libre y sin violencia hacia quienes pensamos diferente", dice la joven.

Su militancia política, según explica, la ha puesto "en el punto de mira de asociaciones juveniles extremistas". "Saben quién soy por redes sociales, saben mi nombre y cómo soy, tienen información mía", continúa, en referencia a que la agresión podría haber estado motivada, además de por llevar ambas pulseras, por sus actividades políticas.

La joven declara que no ha tenido mayores problemas en la universidad, aunque reconoce que en su clase siempre ha sido "la facha", pero siempre dentro del contexto del debate respetuoso. S'ha acabat!, sin embargo, ha sido víctima de algunas escenas de tensión tanto en la propia Pompeu Fabra donde estudia Llopart como en la Universidad Autónoma de Barcelona. En ambos campuses, grupos de la izquierda independentista les han acosado duramente en el desarrollo de actos públicos.

"El ambiente que se vive ahora en Cataluña es el de una falsa paz: no vemos que arda Barcelona o que se corten autopistas, pero volverá a resurgir. En la universidad es donde, a mi juicio, las cosas han ido a peor, notamos que estamos en el punto de mira porque nuestra marca ha adquirido notoriedad", concluye.

