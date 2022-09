Las vacaciones del ex primer ministro Boris Johnson en la playa de Bolonia (Tarifa)

En la Playa de Bolonia (Tarifa) están en cierta medida acostumbrados a la presencia de famosos. Con lo que no contaban ya, una vez pasada la temporada de verano, que el pasado domingo fuera el ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien acudiera a la que es considerada la mejor playa de la Europa Continental, según el portal de turismo internacional European Best Destinations.

Johnson, tras acudir a los funerales de Estado de la reina Isabel II, se ha ido unos días de vacaciones al sur de Europa. El pasado domingo apareció a primera hora de la mañana acompañado de su mujer, Carrie Symonds, y de sus dos hijos de corta edad y estacionó el coche en el aparcamiento del Hostal Restaurante Ríos, un histórico establecimiento de la playa tarifeña.

Según el gerente del hostal, José Antonio Ríos, el ex premier británico, quien también iba acompañado de un guardaespaldas, aparcó con su familia y se dirigieron a la playa donde "se dieron un baño" y permanecieron un rato. Al regresar coincidieron con algunos clientes del hostal restaurante y los empleados del restaurante, y amablemente se hicieron fotografías.

El ex primer ministro, descalzo y con bañador y camiseta, saliendo de la playa. Cedida

El ex primer ministro de Reino Unido, con bañador y camiseta negra, bajó vestido a la playa y luego fue sorprendido para hacerse la foto descalzo, con la ropa y las zapatillas deportivas en la mano.

"Fue toda una sorpresa", advierte. "Se dio un baño muy temprano, quizá para que no le conocieran", algo que no pudo impedir a la vuelta. No obstante, accedió de buen grado a dejarse fotografiar. Ríos desconoce si el político del partido conservador está pernoctando por la zona, "porque quizá se esté quedando en Gibraltar", que está bastante cerca, y a quien concedió la designación de ciudad antes de su dimisión.

