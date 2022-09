Josep Pedrerol: "Nosotros hacemos periodismo de verdad; la imparcialidad es una milonga"

Lleva el fútbol en las venas. Aunque reconoce que no se le daba bien practicarlo por lo que “solo me quedaba ser árbitro o periodista, y aposté por lo segundo”, admite un Josep Pedrerol que se ha convertido en toda una institución de la información deportiva. Querido por unos, criticado por otros, cada día le siguen miles de personas para averiguar qué se cuece en las entrañas del fútbol español.

Con todo un equipo de periodistas, exfutbolistas y otros expertos en información deportiva, el catalán no para de dar exclusivas en El Chiringuito de Jugones de todo lo que gira alrededor del mundo del fútbol, consiguiendo enganchar a los espectadores hasta altas horas de la madrugada.

Pedrerol ha atendido a EL ESPAÑOL para comentar sus inicios en el periodismo, cómo ve la nueva temporada de los principales equipos del fútbol español, el Mundial de Catar y algún momento fan que también ha vivido él. Cabe destacar que dicha entrevista ha sido realizada días antes de la polémica desatada en redes sociales por el desafortunado comentario del colaborador del programa Pedro Bravo hacia el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, al que pidió "dejar de hacer el mono".

Josep Pedrerol y José María Matos en un partido de Champions.

No descansa nunca

El periodista ha pasado parte de sus vacaciones en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, viendo cómo era la televisión americana, sus platós para mejorar el suyo… un aprendizaje constante. Para el catalán, las vacaciones son “vacaciones y trabajo” porque siempre está analizando cosas, aunque reconoce que “desde la playa o la piscina se piensa mejor. Tengo la gran suerte y la ventaja de que me gusta mucho lo que hago en El Chiringuito de Jugones, me divierto”, admite. Y es que, para desconectar, solo necesita “viajar y tomar una copa de vino con una buena cena. No pido mucho”.

Gran seguidor de los 'late night' americanos de David Letterman, las entrevistas que hacía Larry King en CNN o de Jay Leno, al que considera un ídolo, alguien que ha hecho historia en la televisión, y con el que vivió su particular momento fan. “Como trabajamos con Fox Deportes visité sus instalaciones y comiendo en el restaurante de allí me lo encontré. Cuando se levantó le molesté un momento, le dije que era periodista en España y le pedí una foto que voy a guardar siempre porque me parece un mito de la televisión. Fue muy simpático y amable”, recuerda.

Pedrerol, con Jay Leno.

Pese a que conoce a los futbolistas más importantes del mundo, asegura que a ellos no les pide una foto como hizo con el presentador estadounidense porque “ellos son cracks, pero hablamos todos los días, se la pedí a Leno porque es mi ídolo y me apetecía mucho, es historia de la tele”, asegura.

- ¿De quién se declara fan incondicional?

- Soy fan de aquellos que hacen cosas importantes en la vida, sobre todo de aquellos que cuidan a los mayores, que trabajan en hospitales… la pandemia me hizo entender muchas cosas.

- ¿Le ha pasado algo curioso con algún seguidor del programa en sus vacaciones?

- Estuve en Los Ángeles viendo el partido del Real Madrid y la Juventus y me he di cuenta de que la población latina que vive en Estados Unidos tenía locura con El Chiringuito de Jugones. Es muy bonito porque lo conocían, me pedían fotos, me preguntaban por los tertulianos... Hay que olvidarse de los haters de redes sociales y centrarnos en lo que pasa en la vida real, no es todo virtual. En la vida real la gente te explica lo que siente viéndonos, que nos echaba de menos en verano… Es muy bonito el cariño de la gente, sobre todo de los chavales de 12 o 14 años, es una pasada. Muchos me decían la frase ‘tic-tac’ que digo en el programa. Recuerdo que un señor de Arabia Saudí que me encontré allí, que no hablaba español, solo inglés, me reconoció y me dijo lo de ‘tic-tac’ y “chiringuito”, que era lo único que sabía decir en español, ya que conocía el programa por todo lo que habíamos dicho de Mbappé.

[Una rata se cuela en directo en 'El chiringuito' y revoluciona el plató de Josep Pedrerol]

Confiesa su equipo

Muchos espectadores le acusan de su poca imparcialidad a la hora de dar la información sobre el Real Madrid, el F.C. Barcelona u otros conjuntos, pero nada más lejos de la realidad. Él tiene muy claro de qué equipo es, pero que su labor es informar de lo que sucede, sin importarle la camiseta. Pedrerol no esconde sus preferencias hacia los azulgranas.

Pedrerol, con el expresidente del Barcelona Joan Gaspart.

- Los madridistas dicen que es del Barça y los del Barcelona que es del Real Madrid…

- Ya… recuerdo una entrevista en un periódico ecuatoriano que tituló: ‘El barcelonista Pedrerol viendo un partido’. El hecho de que Florentino Pérez haya estado en El Chiringuito en dos momentos clave hace que crean que estoy de su parte. Lo llevo con naturalidad porque está bien que la gente opine y ya está. No tengo que defenderme de nada porque a cada uno le transmites una serie de cosas, lo importante es provocar algo. Antes no decía de qué equipo soy, ahora sí, soy del Barcelona, pero hay gente que no se lo cree.

- ¿Cree en la neutralidad de los periodistas deportivos?

- No. Soy del Barça, pero también cercano a la realidad porque no hay que esconder lo que cada uno es o cambiar de equipo para hacer una crónica. La gente quiere transparencia y no pasa nada porque cada uno diga de qué conjunto es. Antes estaba mal visto que un periodista dijese de qué equipo era, pero en El Chiringuito hemos acabado con ese tipo de tabúes. Los chavales casi no entienden que no digas de qué equipo eres. Siempre he vivido cerca de Les Corts, nací en ese distritito y estoy más cerca del Barça que del Madrid, aunque luego viviera en el Paseo de la Habana al lado del Bernabéu.

- Creo que no hay que ocultar de qué equipo eres, tienes libertad para hacerlo, pero no eres peor periodista por mostrar la camiseta de tu equipo, la sinceridad está por encima de cualquier cosa. Hablamos de honestidad, lo de la imparcialidad es una milonga que nos han querido vender y que no existe. No puedes serlo habiendo nacido donde lo has hecho, al campo que has ido de pequeño o la educación que has recibido. Todo en la vida te va moldeando y forjando la personalidad. Somos lo que somos, con nuestras circunstancias, no pasa nada por ser del Madrid y hacer un artículo de ese equipo, y crítico con él si hace falta.

- Pero El Chiringuito ha sido criticado por hacer ‘periodismo de bufanda’.

- Creo que lo que hacemos nosotros es un periodismo de verdad, no de bufanda. Disfrutemos del fútbol por encima de todo y luego diremos de qué equipo somos, si queremos, pero que no estés marcado por decir de cuál eres. ¿El que lo oculta es un gran periodista? Eso es del pasado.

El taller de sus padres

En un taller de electrónica llamado Fideme. Ahí fue donde comenzó la afición de Josep Pedrerol por el periodismo, la información y la radio. De pequeño, ayudaba a sus padres en el negocio familiar y solían escuchar a Luis del Olmo mientras trabajaban. Poco a poco, se fue aficionando a ese medio, lo que le hizo estudiar Periodismo y “hasta hoy”, reconoce.

A los 18 años comenzó a trabajar en Radio Barcelona, Carrusel Cataluña y el salto a nivel nacional con Carrusel Deportivo de la Cadena SER. En 1990 ficha por Canal + para la redacción de Deportes en Madrid, pero donde el público empieza a conocerle es en el mítico programa El día después, que presentaba junto a Michael Robinson.

Pasaron los años y sus diferentes trabajos en Radio Intereconomía, Televisión Española y el programa que fue un antes y después en su carrera, Punto Pelota, en Intereconomía. Su método de programa radiofónico deportivo estilo El Larguero, pero en televisión, consiguió cautivar a la audiencia.

Pedrerol con Michael Robinson en Canal +.

En 2013 fichó por Atresmedia para ponerse al frente de Jugones en La Sexta y crear El Chiringuito, emitido por las noches en Mega, convirtiéndolo en un referente de la información deportiva.

- ¿Cómo fue el cambio de Intereconomía a Atresmedia?

- Punto Pelota fue un programa innovador y un golpe a los programas deportivos que nadie imaginaba. El cambio fue un poco traumático, pero recuerdo que pusimos un hashtag la noche que dejamos la cadena que era #elchiringuitosomostodos y hubo 100.000 menciones en Twitter, lo que significa que algo estábamos haciendo bien. Al día siguiente ya estaba en Jugones y un directivo de Atresmedia me dijo que había que hacer Punto Pelota en la cadena… Así fue. El cambio llevó a que la esencia no se perdiera y la ilusión ha ido a más. Somos un referente en deportes, tanto al mediodía con Jugones y por la noche con El Chiringuito.

- ¿Cómo ha afrontado esta nueva temporada?

- Está siendo especial por muchas cosas. Cada año anunciamos varios fichajes para el programa, pero hemos tenido más novedades, hemos hecho cambios, pasan cosas dentro y fuera del plató, más directos que nunca, cambian los tertulianos dependiendo del tema... Todo es más vivo y la gente está más cerca de nosotros. Aunque el público siempre ha participado de manera activa con los mensajes y las encuestas, yo quiero más vídeos de los espectadores viéndonos, opinando, mostrándonos qué es El Chiringuito de Jugones para ellos...

- La gente joven está desconectando de la televisión tradicional para irse a las plataformas, pero, curiosamente, la audiencia que más nos ve es la joven. Esto significa que algo hemos hecho bien, sobre todo el trabajo en redes sociales con millones de seguidores. Unimos la interactividad de las redes con la pantalla de televisión, donde hemos ido siempre por delante, pero hay que trabajar mucho más porque si no los chavales van a dejar de ver la televisión.

- ¿Cómo lleva usted el tema de redes sociales?

- En las redes sociales hay un punto de toxicidad que hay que asumir. Creo que hay mucho amargado que las utiliza para buscar su minuto de gloria, pero hay que asumirlo como tal, que son una forma de comunicarse muy interesante y que permite que la gente pueda interactuar contigo, que es muy bueno también. Lo que hay que hacer es olvidarse de los odiadores profesionales que lo que buscan es que les contestes, y evitarles. A mí ya me pilla mayor y no me afecta absolutamente nada de lo que puedan decir de mí en redes sociales porque si no, no haría televisión ni haría nada, estamos en un mundo donde lo fácil es criticar y lo difícil trabajar, pues tienes que elegir y en El Chiringuito de Jugones hemos decidido trabajar mucho y estar siempre por delante buscando cosas nuevas.

- ¿Está guionizado El Chiringuito de Jugones?

- Es imprevisible, no hay un guion, es como la vida misma. Pasan cosas, pero es que yo nunca sé qué es lo que va a suceder, no hay nada preparado y el que lo diga, miente, dependemos del estado anímico de cada uno. Tengo un grupo de periodistas fantástico trabajando todo el día en la redacción para hacer un producto que llegue a la gente y dar información. Y también un equipo de tertulianos compuesto por periodistas, exfutbolistas, un exciclista, un delegado... gente que mama el fútbol y lo vive por dentro. Me divierto y aprendo con ellos de forma constante, me dejo llevar y, como tengo la suerte de manejar un ‘mando a distancia’, si un tema me aburre, cambio. Si lo que dice un tertuliano no toca en ese momento, corto y paso a otro. Me muevo por instinto. Este programa es la vida de muchos de nosotros que llevamos muchos años en él, como 13 o 14, desde Punto Pelota, una locura.

Inicios de Pedrerol.

Pocas horas de sueño

Los horarios de Pedrerol son un poco extraños. Se acuesta todos los días a las cuatro de la madrugada, cuando llega a casa tras ‘cerrar’ El Chiringuito, y a las nueve de la mañana ya está en pie para ver las audiencias de sus programas. Eso sí, se vuelve a dormir algo más de una hora antes de ponerse en marcha.

“Cuando ya me levanto salgo a caminar media hora, desayuno y a la tele. Sobre las 11 llego para preparar Jugones y, al acabar, sobre las 15:30 horas hablamos de cómo ha ido y de lo que vamos a hacer. A las 16:00 horas me voy a casa para retornar a la tele a las 19:00 para la reunión de El Chiringuito. Así de domingo a jueves, el viernes descanso y el sábado también, aunque viendo partidos”, comenta.

- ¿No le saldría más a cuenta poner una cama en la redacción en Atresmedia?

- Muchas veces me lo dicen, pero hay trabajos mucho más sacrificados que el mío, en verano tengo aire acondicionado y en invierno calefacción, y eso no lo puede decir todo el mundo. No me quejo de lo que hago porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta y doy gracias por hacerlo. Estar cavando una zanja en verano es mucho más complicado o el trabajo de un cirujano que está ocho horas en un quirófano, que a mí no me digan que lo mío es duro porque no lo es, consiste en trabajar bien con una sonrisa y ya está. Lo único que siempre estás pendiente por la presión que te marca la audiencia, algo que he conseguido superar porque, afortunadamente van bien y me quitan esa sensación de inquietud.

- ¿Cómo lleva dormir tan pocas horas?

- Muy bien, tengo la ventaja de que cuando salgo de la tele a las tres y pico de la mañana me pongo música en el coche de Frank Sinatra o Dean Martin. Esos 15 minutos hasta llegar a casa me relajan mucho y en cuanto llego, me duermo, pase lo que pase, me da igual. Puedo estar agobiado, cabreado o encantado de la vida, que no tengo problemas de sueño, me duermo enseguida. Además, a esas horas no cojo tráfico, me gusta conducir así (risas). Mis horarios permiten ir tranquilo en el coche.

Josep Pedrerol en Madrid.

Análisis de la 2022/2023

Es la primera vez en la historia que habrá un Mundial de fútbol en mitad de la temporada. Muchos jugadores, incluidas las grandes estrellas del fútbol mundial, estarán más centrados en llegar bien a la cita de Catar que en sus respectivos equipos y ligas, algo que condicionará el futuro de los grandes conjuntos en la Champions o en sus respectivas competiciones domésticas.

- ¿Cómo ve el Mundial en mitad de la temporada?

- Esta temporada el preparador físico tendrá una importancia clave en todos los equipos. A ver cómo maneja física y psicológicamente a un equipo con unos jugadores que están pensando en la liga y en el Mundial de noviembre. ¿Hacen caso al de su equipo o al de la selección? Hay que ver cómo llevan todo eso, primero el físico y luego el mental, dependiendo de las selecciones que hayan triunfado o fracasado, a ver cómo vuelven a su equipo. Será una Liga apasionante por la psicología y la preparación física de cada uno de los equipos. Ahí está la clave.

- ¿Habrá jugadores que no metan la pierna por miedo a no ir con la selección?

- No sé si pasará eso la semana o el mes antes del Mundial. Creo que será básico un psicólogo deportivo y un fisio para controlar ese tipo de cosas. No es fácil manejar la situación, por ejemplo, para Messi, con el PSG y Argentina, no debería jugársela contra el Metz o el Nantes porque quiere ir al Mundial. ¿Y cómo actúa un defensa que puede lesionar a un futbolista que se perdería la cita? Podría quedar marcado para siempre por dejar a una figura fuera del Mundial por su culpa.

- Creo que las plantillas serán más importantes que los equipos, habrá más rotaciones que nunca y aquellos jugadores que no estarán en el Mundial tendrán un peso mucho mayor que en temporadas anteriores. Esa será la clave, manejar la plantilla y el grupo, la psicología de cada futbolista y confiar en su profesionalidad, pero es entendible. Está bien ganar una liga o una Champions, que lo pueden conseguir porque vuelven en diciembre, pero pensarán que pueden trabajar un poco menos con su equipo para el Mundial y en el año nuevo se pondrán en serio.

Pedrerol con Dj Mariio.

- Analizando por equipos… ¿Qué le parece la continuidad en el Real Madrid tras el chasco con Mbappé?

- El Madrid se quedó con la frustración por la no llegada de Mbappé, pero a continuación del varapalo llegó la Champions. Es un equipo que se compone de buenos jugadores y grandes estrellas, pero lo hacen los que trabajan, los que se sacrifican, los que creen y se comprometen. El Madrid ha conseguido algo muy importante que no veía desde hace muchos años, una plantilla comprometida, unida, en la que los líderes tienen un perfil bajo y no quieren el protagonismo, se lo ganan en el campo y en el vestuario. La clave del Madrid está en Modric y Benzema, dos líderes que trabajan más que ninguno, que son muy buenos, no levantan la voz, se ganan el respeto y el cariño de los compañeros ayudando a los jóvenes. Ellos representan muy bien lo que es el Real Madrid.

- Tiene una plantilla muy amplia, compromiso y un Ancelotti que es un tipo feliz. Estoy cansado de los futbolistas que parecen amargados de la vida, que te están perdonando la vida en cada momento, por eso me gustan mucho esos entrenadores que sonríen y son felices. El italiano es un ejemplo de mano izquierda, saber reaccionar con los cambios, como demostró en la pasada Champions haciéndolos en el momento justo, que fue su campeonato. Es un equipo que cree, no hay ningún conjunto en el mundo que crea en lo que hace como el Madrid, por eso le temen en toda Europa.

- ¿Y las palancas del F.C. Barcelona?

- Los seguidores del Barça tienen motivos para estar felices, y yo también. Las palancas de Laporta se pueden criticar, que si ha vendido patrimonio o ha adelantado el crédito que le tienen que pagar en diez años y se lo dan ahora. El club es de los socios y han votado a un señor para que gestione la economía del club. Ellos han dicho sí a Laporta, no han criticado a alguien que, a cambio de vender patrimonio consiga resultados ya. La otra opción era que el equipo esperara dos años, pero es que un club como ese no puede esperar ese tiempo para conseguir un título, no vale. Es el ahora, ahora y ahora. Laporta lo sabía y lo ha hecho.

- La plantilla que ha formado me parece descomunal, el Barça ha vuelto con todas las garantías para conseguir algo grande esta temporada y es un motivo para celebrarlo. Es maravilloso para nuestra liga que el Madrid tenga un rival sólido. Los blancos son la consistencia, son el balance de lo conseguido (la Champions, la Liga, un conjunto unido) y los azulgranas son un equipo con jugadores importantes donde veremos al Xavi Hernández de verdad, ahora tiene la oportunidad de demostrar que es un magnífico entrenador. Lewandowski es una maravilla, ha hecho un esfuerzo para estar en el Barça y el compromiso empieza por ahí, diciendo que venía sí o sí a pesar de ser un emblema en el Bayern. Transmite felicidad.

- ¿El Atlético de Madrid es una alternativa real?

- El Atlético de Madrid depende de la felicidad de los futbolistas y marca la trayectoria de una temporada entera. Hasta el año pasado, Simeone parecía intocable, ahora sí se le discute. Creo que ha comenzado la temporada motivado y con muchas ganas. El profe Ortega (el preparador físico) va a tener un trabajo importante para vigilar la situación física del equipo. El Atleti está haciendo cosas muy grandes y, a veces, valoramos poco lo que está haciendo. Estar en Champions todos los años es un éxito absoluto, reconociéndole a Miguel Ángel Gil Marín la gestión espectacular. Soy muy fan del Atlético de Madrid en la gestión de grupo y del Cholo, a pesar de las críticas, que se ha ganado el derecho a decidir cuándo se irá o si se queda durante 30 años más, merece decidir su futuro, nadie más.

Pedrerol de vacaciones.

- ¿Y otros candidatos?

El Sevilla también ha tenido una estabilidad que parecía imposible con lo que pasó en el club hace unos años (en 1995 descendió a Segunda División por deudas), y el regreso de Monchi ha sido una buena noticia. Se fue a Roma, pero su sitio natural es Sevilla y está haciendo un buen trabajo. Lopetegui es un entrenador al que se le discute siempre todo, pero es un tipo que sabe mucho de fútbol y ha hecho un gran trabajo en el Sevilla. Isco es su gran novedad, un jugador que no jugaba en el Madrid y que Lopetegui recuperó para la selección española y lo hizo bien, es un entrenador que da confianza. Al final estarán arriba.

- También está la Real Sociedad con un fútbol magnífico y con un Imanol Alguacil que hace un trabajo brillante, pero que al final no da el paso definitivo para estar en Champions. El Villarreal y su cantera que siempre están ahí, y al Betis también hay que tenerle en cuenta.

Sigue los temas que te interesan