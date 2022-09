Habla la viuda de Santiago, el carnicero muerto al dar la puntilla a un toro en Murcia: "Hay negligencia"

Un toro de 472 kilos, llamado 'Limpiador', puso fin este lunes al feliz matrimonio que Mónica mantenía desde hace diecisiete años con Santiago: un conocido carnicero, matachín y matarife taurino. "Estoy en shock", subraya Mónica. No le salen las palabras. Tampoco las lágrimas. Todavía sigue sin encajar la muerte de su marido porque estaba de espectador en la Plaza de Toros de Murcia y acabó en los corrales, siendo corneado mortalmente por 'Limpiador': un morlaco que había sido retirado de la arena porque estaba cojo y debía ser sacrificado.

"Me gustaría que la Policía Nacional aclare lo que ha sucedido", recalca Mónica. Esta vecina, de 47 años, sostiene que Santiago no acudió este lunes a la Plaza de Toros de la Condomina para ejercer de matarife, sino como espectador devoto de El Juli. "Mi marido no fue a trabajar". Tal afirmación le lleva a realizar otra que resulta obvia: "Se ha cometido una negligencia, totalmente".

[El carnicero Santiago fue a dar la puntilla al toro 'Limpiador' y este lo mató delante de su hijo]

Un portavoz de la Jefatura de Policía en Murcia confirma a EL ESPAÑOL que se ha abierto una investigación "para esclarecer las circunstancias" en las que Santiago López Carcelén perdió la vida, justo después de la corrida que protagonizaron El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante.

El Grupo de Homicidios trabaja a contrarreloj para determinar las causas por las que Santiago pasó de estar sentado en el tendido, como público asistente a la corrida, a adentrarse por los pasillos que conducen hasta los corrales, acompañado de su hijo, y portando una puntilla para atravesar la sien de 'Limpiador', con la mala suerte de que el toro no fue inmovilizado con la garrocha y mató a cornadas a Santiago.

'Limpiador', este lunes, a su salida al coso taurino de La Condomina en Murcia. Marcial Guillén / Efe

Por las dependencias policiales pasará a declarar Sandalio Tornero, propietario de Supermercados Sandy, porque es el encargado de contratar a los matarifes y gestionar la carne de los astados de la Feria Taurina de Murcia. También testificará Ángel Bernal, dueño de la Plaza de Toros de la Condomina y organizador de la corrida, así como dos corraleros.

El portavoz de la Jefatura explica que el Grupo de Homicidios quiere escuchar a todos los presentes en los corrales este lunes: "Se trata de determinar si la víctima trabajaba legalmente para la carnicería y si recibió la autorización de alguien para entrar a los corrales, con el objetivo de esclarecer si la muerte fue fruto de una negligencia de la propia víctima o de alguna persona que estaba en los accesos".

La viuda del carnicero avanza a EL ESPAÑOL que buscará un abogado para estudiar si pueden depurarse responsabilidades civiles por la truculenta muerte de Santiago: "Lo único que sé es que mi marido se ha muerto, tengo tres hijos, y dos tienen una discapacidad".

La vida que ya era complicada de por sí para esta madre coraje, debido a las complicaciones derivadas del autismo de dos de sus niños, ahora se ha convertido en un drama para Mónica por la prematura muerte del cabeza de familia y motor de la economía doméstica. "Como profesional era el primero", apunta muy orgullosa.

Santiago había trabajado para las mejores charcuterías y empresas cárnicas desde adolescente. "Mi esposo es matarife de la Plaza de Toros de Murcia muchos años, era un crío cuando ya estaba con Ángel Mompeán deshuesando toros". La profesionalidad de Santiago le llevó a trabajar para ElPozo, Ganados del Segura, Supermercados Sandy o la afamada Carnicería Fulgencio en el municipio de Archena: especializada en productos elaborados con cerdo autóctono [chato murciano].

También era conocido en varios municipios de la Región de Murcia, como Santiago 'El Matachín', por sus buenas manos para elaborar embutidos artesanos en la matanza del cerdo: una tradición de la huerta del Segura.

"Mi marido no es empleado de la Plaza de Toros de Murcia, pero carnicero sí, y se le puede preguntar a cualquier persona cuántos años lleva deshuesando en La Condomina, acudiendo como matarife con Ángel Mompeán", insiste Mónica, sobre la dilatada trayectoria de Santiago López Carcelén, cuyo entierro se celebrará este jueves, a partir de las 10.30 horas, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres.

Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas del Cabezo de Torres.

- ¿Su marido le dijo este lunes que iba a trabajar a la corrida de la Plaza de Toros de Murcia?

- Mónica: No fue trabajar.

- Entonces, ¿qué hacía Santiago este lunes en La Condomina?

- Mónica: Me dijo que se iba a ver los toros. Sólo sé eso y que se llevó a mi hijo pequeño, de 9 años. El domingo sí que estuvo haciendo la novillada para Supermercados Sandy y también iba a ir a trabajarle la corrida de este martes. Santiago no es el carnicero de Sandy, pero le ayuda, porque es matarife durante muchos años en la Plaza de Toros de Murcia.

La viuda del carnicero mantiene que este lunes no le tocaba ejercer de matarife y Santiago recibió varias cornadas mortales. Todo ello, tras acceder a los corrales a dar la puntilla a 'Limpiador': un toro cojo, que previamente recibió tres impactos con la garrocha, una vara larga con punta de acero con la que se atraviesa la médula espinal del morlaco para inmovilizarlo. A la vista del luctuoso final que corrió Santiago, la Policía Nacional debe aclarar quién le dejó pasar a los corrales y si alguien certificó que no había riesgo de entrar a dar la puntilla a 'Limpiador'.

Muchas preguntas sin resolver

En la cabeza de Mónica se suceden los interrogantes sobre lo ocurrido este lunes 12 de septiembre: un día que ha teñido de luto el regreso de la Feria Taurina de Murcia, tras dos años sin corridas por la pandemia: "¿Dónde está el protocolo? ¿A mi marido quién le dio las cosas para degollar al toro? ¿Quién llamó a mi marido? No sé qué pasó", lamenta impotente.

"Una persona que está en el público no se mete a deshuesar, pero alguien le llamó y le dijo: 'toma'. ¿Quién le dio la puntilla?", prosigue Mónica, antes de lanzar una reflexión lapidaria: "Aunque mi marido dijese que entraba a los corrales, si hay un responsable, no tiene que dejarte pasar".

Dependencias de la Jefatura de Policía Nacional el Murcia. Google Maps

La mejor prueba de los numerosos interrogantes que rodean a la muerte de Santiago es el hecho de que el Grupo de Homicidios no se activó hasta el miércoles. "En un primer momento, se consideraba una muerte por accidente laboral", aclara un portavoz de la Jefatura de Policía, poniendo de manifiesto que inicialmente se dio por sentado que Santiago entró a corrales como empleado. "A raíz de tener conocimiento de que esa persona no trabajaba para la empresa de la carnicería y de que no había sido autorizado para acceder a esa zona, se ha abierto la investigación".

En Cabezo de Torres solo hay buenas palabras para Mónica y Santiago. "Desde la Junta Municipal lamentamos profundamente la muerte de este vecino querido por todos", tal y como resume Juan Francisco Roda, alcalde pedáneo de este núcleo de población de Murcia, conocido en la capital por sus carnavales. Hoy no hay lugar para las bromas entre los cabezotorrenses porque están desolados por la muerte de este padre de tres hijos, todos ellos menores de edad.

"No voy a dejar pasar la muerte de mi marido y más en mi situación", advierte su viuda, Mónica. "Pasara lo que pasara, si ese toro no estaba bien muerto, aunque no le tocase trabajar a mi marido, ahí ha habido también una negligencia, porque si hay un veterinario y dice que el toro está muerto, pero el toro no estaba bien muerto, lo que le pasó a mi marido le podía haber pasado a otra persona que hubiese entrado a los corrales".

Sigue los temas que te interesan