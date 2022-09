El martirio de Saray, la niña de 10 años que intentó suicidarse por bullying: "Sudaca"

En Zaragoza no se habla de otra cosa desde el viernes, día en el que ocurrió el trágico suceso. Saray, una niña de origen colombiano de tan solo 10 años, intentó quitarse la vida tras volver a casa después de dar por concluido su segundo día de curso escolar. La menor no aguantaba más el acoso recibido en la escuela y decidió acabar con su vida saltando desde la ventana de su vivienda, localizada en el tercer piso de un bloque del barrio de San José, en Zaragoza.

La niña fue trasladada de forma inmediata al Hospital Miguel Servet, donde ha permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante todo el fin de semana. A pesar de la caída y el impacto, la menor finalmente ha logrado salvarse la vida y se recupera ya de una fractura en la cadera y una fisura en uno de sus tobillos.

Sus padres lo tienen claro: se trata de un caso más de acoso escolar. Saray y sus progenitores residen en España desde el 2021, año en el que la pequeña ingresó en el Colegio Agustín Gericó, centro donde estudia desde entonces. En declaraciones a El Periódico de Aragón, los padres han confirmado algunas de las expresiones que utilizaban sus compañeros de clase para referirse a ella: “sudaca de mierda, vuelve a tu país, puta colombiana no vas a tener amigos”. Además, hay que añadir también tirones de pelo, golpes y otro tipo de vejaciones que ha confirmado también a este medio aragonés la propia madre.

Fachada del Colegio Agustín Gericó, en Zaragoza.

Tal y como han contado los padres, Katya y Carlos, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de la tarde, a la salida de la escuela. La madre de la joven se disponía a ir a un establecimiento muy próximo a su casa para comprar unos limones para la comida. En esta ocasión, la pequeña solicito a la madre no ir y regresar a casa sola. Fue después cuando encontraron a la pequeña en la acera de la calle quejándose de los fuertes dolores que sufría tras el impacto derivado de la caída.

Posteriormente, una vez regresaron al domicilio, la madre de la pequeña descubrió una nota que la niña había dejado en el salón a modo de despedida. A través de la misiva, la joven se despedía de su hermano y sus padres y pedía perdón por el acto que iba a cometer. Además, según confirmaron los padres a El Periódico de Aragón, Saray también escribió un mensaje a su abuela, que reside todavía en Colombia, con el que también se despedía de ella.

Colegio Agustín Gericó

Saray es estudiante de cuarto de Primaria en el Colegio Agustín Gericó, un centro concertado y bilingüe asentado en la ciudad de Zaragoza. En su página web, además de exponer la variada oferta educativa de idiomas y actividades que ofrece, destacan como algunos de sus puntos fuertes su capacidad para favorecer “la educación en valores”. Una definición que dista mucho de lo que piensan a día de hoy los padres de Saray.

Tal y como confirmó el propio padre de la pequeña y algún otro familiar, como es el caso de su tío, la niña levaba tiempo siendo víctima de ‘bullying’. Carlos, el padre de la menor, asegura que en varias ocasiones intentaron ponerse en contacto con el centro y concertar una cita con la directora, aunque nunca fue posible. Desde el colegio, según explica, hacían siempre referencia a lo ocurrido con Saray como “rencillas” que ocurrían entre pequeños, siempre tratando de quitar hierro a la grave problemática.

Fachada del Colegio Agustín Gericó, en Zaragoza.

Un caso evidente de acoso escolar que no se ha sabido parar a tiempo. De hecho, la situación obligó a la pequeña Saray a repetir curso, aunque ni eso le ha servido para que los alumnos que, este año, pasaban a 5º de Primaria, siguieran metiéndose con ella.

Ahora, tras lo ocurrido, a pesar de que ha sido imposible contactar con el centro desde este periódico, desde el colegio han emitido un comunicado en el que lamentan lo ocurrido. “Damos gracias a Dios porque la niña está fuera de peligro y hemos hecho llegar a la familia nuestros deseos de pronta y total recuperación, y nos ponemos a su disposición para lo que puedan necesitar”, añaden. Además, aseguran que desde que Saray se incorporó al centro el pasado año, tanto la tutora como el resto de docentes habían prestado especial atención a la pequeña.

“En cualquier caso, desde el Colegio se recabará información, se abrirán los protocolos necesarios si fuera conveniente y estaremos a disposición de las instituciones oficiales para colaborar en todo lo que consideren preciso”, han añadido.

Esto que ha sucedido en un colegio de Aragón es terrible. Todo mi apoyo a la joven Saray y a su familia en estos momentos tan difíciles.



Belarra muestra su apoyo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado todo su apoyo a Saray a través de las redes sociales. “El bullying y el acoso no es un asunto privado ni un caso aislado, es algo muy serio y nos toca a todos y todas trabar para frenarlo”, ha publicado la ministra en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ministra ha calificado lo ocurrido como un hecho “terrible” y ha trasladado también todo su apoyo a la familia de la pequeña, sobre los que ha asegurado que estarán atravesando momentos muy difíciles.

Otros casos

Sin embargo, el de Saray parece no ser el único caso de bullying dentro de este colegio zaragozano. Así lo ha explicado a El Periódico de Aragón Eva, la madre de otra de las alumnas del centro. “Hay una banda de niñas que insultan y maltratan a las alumnas más débiles”, ha añadido.

Por el momento, la investigación del caso continúa su curso y lo hace a través de tres vías diferentes. En primer lugar, la Policía Nacional fue la encargada de iniciar los primeros trámites tras los avisos del trágico suceso ocurrido el pasado viernes. Posteriormente, el colegio anunció la apertura de un expediente para tratar de obtener detalles sobre el caso y, ahora, ha sido el propio departamento de Educación del Gobierno de Aragón quien ha anunciado este mismo martes que se sumarán a las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Un niño víctima de bullying Europa Press

El bullying, en datos

La Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR han publicado recientemente un estudio que arroja datos muy preocupantes en lo relativo al acoso escolar en España. Según los resultados, uno de cada cuatro alumnos ha sido víctima de bullying el año pasado y, entre los que lo sufren, tan solo el 15% se da cuenta de ello.

Entre las prácticas más habituales de bullying se encuentran los insultos, los motes y las burlas, que ocupan un 89,5% del total de las acciones de acoso vividas. Sobre los motivos que llevan a los acosadores a desarrollar este tipo de acciones, el 56,5% de los casos se deben al aspecto físico de la persona. Del mismo modo, el estudio ha arrojado que en el 72,6% de los casos, la agresión se lleva cabo por varias personas, como todo apunta que ha ocurrido en el caso de Saray.

Pero sin duda, los datos que más llaman la atención del estudio son los relacionados con la percepción que tienen los alumnos sobre las acciones que se llevan a cabo en el centro cuando se notifica un caso de bullying. El 45,4% de los chicos y chicas considera que su profesor no hace nada y hasta seis de cada diez, es decir, un 61,7% cree que los centros escolares no actúan. Tampoco consideran que lo hagan los compañeros. Un 46,8% cree que cuando se vive un episodio de acoso escolar en la escuela, el resto de los compañeros no intervienen.

