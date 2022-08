Daniela Requena, la 'trans' del PSOE que ficha por un 'reality' de Telecinco: "El partido me está apoyando"

Se llama Daniela Requena, tiene 30 años y es periodista y secretaria de diversidad del PSOE en la provincia de Valencia. Desde ahora, suma la condición de concursante de Pesadilla en El Paraíso, el nuevo reality de Mediaset con el que la cadena de Fuencarral pretende conquistar a la audiencia la próxima temporada

Sus vídeos arrasan en TikTok y cuenta con más de 820.000 seguidores. Su nombre ya sonó para la última edición de Supervivientes, pero finalmente no figuró entre los concursantes. Su fichaje en política supuso un golpe de efecto de los socialistas valencianos después de que el alcalde de Mislata (Valencia), Carlos Fernández Bielsa, se convirtiera en el nuevo líder provincial.

En el PSOE de Valencia están encantados con la nueva experiencia televisiva de Daniela. Tanto es así que asegura que dos miembros del partido están en su lista de defensores. "El PSOE me apoya. No puedo decir todavía quiénes son porque ocupan puestos de responsabilidad, pero dos de mis defensores son compañeros de la política", apuntó en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Daniela ha trabajado de colaboradora en Espejo Público y Sálvame, programa este último del que también fue redactora durante un tiempo. Además, es autora del libro 'Mamá, soy mujer', una autobiografía donde "abro mi corazón y os comparto cómo ha sido mi infancia, adolescencia y madurez, donde también relato cómo he pasado de ser un gusanito de seda a una brillante y feliz mariposa".

En su libro narra, a través de un estilo directo y con mucho sentido del humor, una infancia que recuerda de lo más normal; una adolescencia donde empieza a sentir disforia hacia su cuerpo, y una juventud en la que empieza a dar los pasos para convertirse en la mujer que siempre ha sido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Requena Esteve (@danielasirena3)

Daniela se sometió hace un par de años a una vaginoplastia y desde entonces ha luchado por dar a conocer la lucha que millones de personas libran a diario. La difusión de los vídeos fue un éxito. Daniela deja claro, y así lo hace a través de sus conexiones y entrevistas, que no todo lo que rodea al mundo trans es drama o prostitución. Ella fue una mujer universitaria, empoderada y feliz.

"Antes que política soy periodista. La televisión me gusta mucho y llevo escribiendo sobre realities desde que terminé la carrera. Soy consumidora de estos formatos y siempre he querido participar para ver qué sienten los concursantes", explica. Al fin le ha llegado la oportunidad y la ha aprovechado.

La ley Trans

Daniela es pura energía, una diva, y ha sido un soplo de aire fresco en el PSOE de Valencia. Los socialistas pensaron en ella para profundizar en la reconciliación con el colectivo trans, una relación histórica que se ha visto empañada en los últimos años por la oposición frontal de Carmen Calvo y otras dirigentes socialistas a la denominada 'ley Trans'.

La valenciana participó activamente con el PSOE en la celebración del Orgullo en la ciudad del Turia y se muestra satisfecha con su experiencia política. Ocupar el cargo en el PSOE no estaba entre sus planes, pero confiesa que "hay trenes que pasan por tu vida y son interesantes".

"¿Política? Pues política", añadió en una entrevista. A su juicio, el PSOE es el partido que más ha luchado por los derechos del colectivo LGTBI y debe abordar de nuevo el debate sobre la ley Trans. La socialista Carla Antonelli es una de sus referentes.

"Hay que abordar de manera pacífica este debate en el PSOE. A aquellas personas que no están de acuerdo con la autodeterminación les pregunto, ¿por qué tú tienes la posibilidad de ser cómo te sientes y yo tengo que pasar por un tribunal médico? Hablamos de derechos, yo también los tengo, ¿no?", aseguró a este periódico después de su nombramiento.

Al frente tiene al feminismo más clásico. Tras su nombramiento, destacadas dirigentes socialistas valencianas no escondieron su malestar al considerar que no hacía falta recurrir a un "circo sexual" y que la política "no son seguidores en Instagram".

Daniela grabó un vídeo en TikTok para defender su posición.

Esta mujer no aspira a ascender más en política, al menos de momento. Se siente cómoda en un segundo plano, dando visibilidad, arrastrando a algunas personas y siendo imagen del colectivo trans. Pero repite que no se ve "ni de alcaldesa ni de presidenta ni de nada".

El programa

Pesadilla en el Paraíso se presenta como una de las apuestas más fuertes de Mediaset España. El programa será la adaptación del famoso reality The Farm, un concurso de convivencia en el que sus protagonistas deben colaborar entre ellos para salir adelante en un entorno rural, sin las condiciones de comodidad que la sociedad suele disfrutar.

"Con lo cosmopolita que soy, imagínate cómo lo voy a pasar. Pero estoy muy contenta y espero disfrutar de la experiencia", apunta entre risas la valenciana.

No es la primera vez que un político participa en este tipo de programas. En 2017, un concejal del Partido Popular irrumpió en la casa de Gran Hermano VIP. Sergio Ayala era regidor del PP en el Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) y comenzó su andadura televisiva en Hombres y Mujeres y Viceversa. En su caso, los compañeros de partido se mostraron decepcionados por la aventura televisiva de Ayala y lamentaron enterarse por los medios de comunicación de su participación en el formato. Un año antes, en 2016, entró en la casa fue Carmen López, exconcejala de Ciudadanos. El expresidente del partido, Albert Rivera, aseguró en redes sociales que López no formaba parte de su partido para distanciarse de la concursante.

