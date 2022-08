Por la noche se ignora la ley del 'sí es sí': '¿Cómo pruebas el sí o el no si a la mitad cambias de idea?'

La noche madrileña no vive sus mejores días en agosto. El poco ambiente está colmado, en su mayoría, por turistas extranjeros y algunos nacionales, a quienes acompañan los autóctonos que ya han vuelto de las vacaciones de verano. Por las calles del barrio de Malasaña, grupos de chavales pasean tranquilamente; en algún portal, se ve perfectamente a una pareja en pleno flirteo; delante de un escaparate, la pasión toma rienda suelta con un beso y un abrazo que termina con las manos donde termina la espalda.

Nada nuevo en el lugar. Es lo habitual en esta zona, aunque aún lo será más a partir de septiembre. Nadie imagina que, en esos momentos, sus mentes puedan pensar en un texto legislativo. Ni siquiera en aquel que copa la polémica del momento y que gira en torno al consentimiento en las relaciones sexuales, entre otras.

El revuelo viene generado por la aprobación de la ley del 'sólo sí es sí' el pasado miércoles en el Congreso, con la oposición de Partido Popular y Vox. En la calle, no parecen haberse enterado mucho. Algunos están aún de vacaciones y no ven las noticias. Otros saben de qué se les habla, "pero la verdad es que no he visto mucha información al respecto".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, a su llegada a una sesión plenaria. Ricardo Rubio / Europa Press

El dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual tuvo el apoyo de 201 diputados en el Congreso. Los miembros de PP y Vox (140) se posicionaron en contra. Por la abstención se decidieron desde tres escaños.

Irene Montero, ministra de Igualdad, celebraba esta aprobación por ser uno de los derechos "más importantes que podamos dejar a nuestras hijas". El texto legislativo sufrió cambios importantes durante su tramitación en la Cámara Baja, pero mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, entre otras medidas. Esto pone en el centro el consentimiento expreso para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas.

La ley tendrá ahora que ser sancionada por el rey y luego llegará al Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor. Sin embargo, antes de que esto ocurra, en las redes sociales se han difundido distintos bulos al respecto y las bromas han causado una ola de desinformación, ridiculizando el texto legislativo.

Algunos vídeos publicados muestran a chavales enseñando contratos antes de mantener relaciones sexuales, dando a entender que si no podrían ser denunciados.

En un tono más serio, juristas, letrados y jueces han debatido en las redes sociales por qué la ley no supone un avance tan importante o por qué sí. Pero a estos se les ha escuchado menos.

EL ESPAÑOL salió el pasado domingo de madrugada a las calles para preguntar a los jóvenes qué les parecía la aprobación de esta ley. Si bien la mayoría estaba a favor, los que se mostraron contrarios no quisieron dejarse retratar por la cámara. Además, hubo una gran mayoría que reconoció no haberse enterado de qué dice la ley.

La mayoría, a favor

Mientras trata de captar clientes, María Jesús apunta que no ha leído la ley al completo. No obstante, está de acuerdo con la síntesis que se ha mostrado en los medios y las redes sociales. "Está bien porque elimina la diferencia entre el abuso y la agresión sexual. Así que las diatribas sobre si se ha dejado porque no ha dicho nada se terminarán. Una cosa es no decir nada y otra es no oponerse".

María Jesús. Esteban Palazuelos

No está segura de si el texto legislativo cambiará la forma de relacionarse de las personas sexualmente, aunque "no estoy segura". "En principio no va a cambiar mucho. Creo que sí que va a marcar la diferencia en temas penales, en un juicio y cosas así, pero la gente no integra la legislación ni está pensando en si tiene que preguntar a otra si quiere mantener relaciones, eso está implícito", comenta.

Misma forma de pensar tiene Irene, que entiende la ley como un bien necesario. No obstante, piensa que "va a costar mucho que la gente se lo tome en serio. Creo que podría haber cambios, pero las personas con pene tratarán de ridiculizarlo. Va a haber muchos memes y muchas mierdas, poco más".

Ivana, a la izquierda, e Irene, a la derecha. Esteban Palazuelos

Le acompaña durante la noche su amiga Ivana, inmersa aún en las vacaciones. Asegura que no se ha enterado de nada, ni siquiera sabe de qué va la ley.

Es un sentir en la calle. Durante las horas que EL ESPAÑOL pasa preguntando, son muchos los que declinan participar por desconocer de qué se trata. A pesar de toda la polémica que ha suscitado el texto legislativo.

Incluso personas que consideran que están informadas creen que no se ha hablado demasiado de la ley. Es el caso de Dolores, acompañada por otros tres amigos que declinan participar por desconocimiento.

Dolores. Esteban Palazuelos

Dolores apunta que esta ley se ha quedado en el meme de las redes sociales. "Hace un tiempo sí que fue famosa esta ley. De hecho, todos recordamos la parte de VOX y otros partidos que se oponían. Pero ahora mismo me parece que ha pasado sin pena ni gloria. Mucho bombo en las redes sociales, pero no se sabe qué ha acontecido sobre esta ley", comenta sobre el texto aprobado en el Congreso el pasado jueves.

Pero en las calles de Malasaña también los hay que se han enterado de algunos de los aspectos de la ley. Pablo reconoce no haberse leído las 92 páginas, pero está al tanto. Esta a favor, "porque el consentimiento es decir sí, o que haya un sí implícito. Si no lo hay, es agresión".

Habla sobre las bromas expuestas en redes sociales, en las que algunos aseguran que a partir de ahora tendrán que firmar un contrato para mantener relaciones sexuales. "Yo no lo he necesitado nunca, pero si tú lo necesitas, hazlo. No me parece tan complicado de saber si tu pareja sexual quiere algo contigo o no", critica.

Pablo. Esteban Palazuelos

Se explaya hablando de quienes aseguran que esto supondrá un cambio a la hora de relacionarse entre hombres y mujeres. "Si supone un cambio en tu relación con las mujeres, tienes que hacértelo mirar. Deconstruirte no es fácil, pero yo jamás he tenido ningún problema. Que te haga reflexionar está bien, pero lo mismo es que antes no lo estabas haciendo tan bien. Durante mucho tiempo, han pasado cosas que quizás no deberían haberse dado", expone refiriéndose a los casos de violación.

"Es muy sintomático —apunta también Pablo— que las mujeres no salgan con el contrato. Te da mucha perspectiva de lo que ocurre. Han salido las personas de un género. ¿Por qué? Pues porque las violencias van hacia un sentido, según los estudios, no lo dice uno que se acaba de levantar. Yo creo que deberíamos estar todos en la misma página". Y es que en, ningún momento, la ley distingue los delitos según quién los cometa.

Pero no todo son alabanzas al texto recién aprobado. En la calle también hay críticas, incluso de mujeres. "Es algo muy complicado y no se puede generalizar. Para acusar a alguien tienes que demostrar lo que ha ocurrido, pero aquí cómo lo haces. Incluso con lo que dicen de la tontería de la firma del contrato, ¿cómo sabemos que uno de los dos no se ha echado para atrás a mitad del camino? ¿Cómo se puede demostrar el sí o el no? A nivel ético, la ley dice mucho y está bien, pero a nivel legal es vaga, me parece poco práctica en ese sentido".

María. Esteban Palazuelos

Eso sí, María está a favor de la ley y espera que haga reflexionar a algunos hombres. "Yo creo que hay muchos hombres que antes no se lo planteaban y ahora cuando vean a una mujer perjudicada se lo pensarán. Luego están los típicos tontos diciendo que van a firmar el contrato y son estúpidos. Pero me parece una situación complicada y compleja, porque atañe a muchos factores".

Guillermo Hidalgo no entiende de dónde llega la polémica, "es mínima". "Hay muchas violaciones y se ha hecho lo posible por pararlo desde gobiernos de todos los colores, pero es un tema en el que hay que educar a los hombres. Hay que enseñar a los hombres a comportarse y no a las mujeres a cuidarse. Me parece lamentable la polémica".

Guillermo. Esteban Palazuelos

Entiende el joven que las mujeres "llevan años pidiendo derechos que no se les dan y donde más sufren es en la noche. Ojalá puedan volver solas a casa sin que nadie les moleste. Hay debates que no tienen sentido".

No cree Hidalgo que la aprobación de esta ley vaya a cambiar la forma de relacionarse. "Cuando haya dos que quieran mantener relaciones lo harán, pero la madurez es esencial en este aspecto y parece que no la hay en parte de la población".

Su tocayo Guille está de acuerdo. "Yo es que creo que el consentimiento está implícito en las relaciones. Si te dice que no, de cualquier manera, tienes que asumirlo. No creo que haya hombres que vayamos a tener miedo de relacionarnos por eso", comenta.

Guillermo. Esteban Palazuelos

En un banco de Malasaña, tres amigos comienzan a hablar de feminismo y del 'sólo sí es sí' cuando son preguntados por los reporteros. En el debate, Bea asegura que le parece "genial" y espera que sean muchos los que opinen de la misma manera. "Parece que esta ley sólo es para nosotras y no. Nos cuesta entenderlo incluso a las propias mujeres".

Su amiga Irene entra en la conversación y se pregunta: "¿Por qué nosotras tenemos miedo y ellos no? Los tíos van a saco y con mi cara sabes si quiero o si no. No hace falta que te diga sí".

De izquierda a derecha: Bea, Irene y Jon. Esteban Palazuelos

Bea retoma y cuenta cómo ellas siempre han tenido miedo al ir solas por la calle y cómo han sufrido alguna agresión alguna vez. "Hace diez años ya iba yo haciendo como la que hablaba por el móvil. En la otra mano llevaba la llave, por si me intentaban hacer algo darles con ellas".

Jon conoce la historia de su amiga y está a favor de la aprobación de esta ley. No obstante, no confía en que pueda cambiar mucho a corto plazo. "Esto se tiene que mejorar con educación. Hace 20 años no se relacionaban como lo hacemos ahora y en otros 10 lo harán de manera diferente. Esto puede ayudar a largo plazo, pero para cambiar la forma de relacionarnos se necesita mucha educación".

