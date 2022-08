Abrimos la nevera de Nico Abad: "Suelo comer muy sano, aunque luego el gin-tonic no me lo quita nadie"

Nico Abad (27 de marzo de 1970, Madrid) es uno de los rostros más reconocibles de los programas televisivos de deportes. Sus inicios como becario en El día después darían comienzo a una exitosa y dilatada carrera ligada al mundo del deporte. Recordadas son sus coberturas del Mundial de Fútbol de Alemania 2006 en Cuatro, cadena de la que formó parte desde su creación y en la que, entre otros muchos programas, presentó el emblemático Deportes Cuatro, junto a Juanma Castaño, Manu Carreño y Manolo Lama.

En el año 2013, Mediaset decidió ponerlo al cargo de las carreras de MotoGP, una de sus pasiones, donde permaneció hasta el 2019, momento en el que la cadena prescindió de él. Desde entonces, su pasión por los deportes de motor y su oficio como periodista deportivo lo llevaron a crear su propio canal de Twitch, plataforma en la que lleva año y medio y en la que ha conseguido tener una comunidad fiel. "El periodismo en estas plataformas estámás cerca de la gente que nunca, algo que la tele no tiene. Tienes total libertad para hacer lo que quieras, porque no tienes un jefe", explica a EL ESPAÑOL. Aún así, reconoce que lo que más echa de menos de la televisión es "trabajar en equipo".

Sobre el debate que existe con los streamers que ejercen el rol de periodistas, sobre todo en el caso del deporte, Abad piensa que "hay que saber diferenciarlo". "El periodismo está para dar noticias. Si un periodista hace las preguntas que hace Ibai, lo echan de su trabajo. Tener acceso a gente que pueda ser noticia no significa que eso sea periodismo", comenta.

Al margen de Twitch, Nico Abad vuelve a la televisión, aunque esta vez lo hará como concursante de la nueva edición de Masterchef Celebrity, cuya emisión en La 1 de TVE está prevista para el mes de septiembre. Al calor de los fogones del programa de la televisión pública tendrá que demostrar sus dotes culinarias, aunque, según dice, cocina "lo básico para un padre con tres hijos". Por tanto, su máxima pretensión en el programa es disfrutar. “Simplemente quiero divertirme y ver hasta dónde puedo llegar”, explica. Veremos si podrá superar el listón que dejó su compañero y amigo Juanma Castaño, ganador de la última edición del concurso.

A falta de conocer qué le deparará el reality, hemos invitado al periodista a que nos abra su nevera para ver qué secretos guarda en ella, sumándose así a Carlos Sobera, Florentino Fernández, Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melyssa Pinto, Raquel Sánchez Silva, Sonsoles Ónega, Leticia Sabater o Canales Rivera, entre otros.

—¿Qué relación tiene con su nevera?

—Muy buena, sobre todo en verano, que están las cosas fresquitas.

—¿Qué productos son los que tiene ahora mismo en tu nevera?

—Cerveza, algún refresco para hacer copitas por la noche. Mucha verdura. La fruta la suelo guardar fuera de la nevera porque ahora tengo una frutería espectacular al lado de casa. Y de un tiempo a esta parte, poca carne y un poco de pescado, si acaso.

—¿No suele comer mucha carne?

—Yo era muy carnívoro pero estoy reduciendo drásticamente el consumo de carne. También porque en la familia tenemos a gente que tiene que cuidar mucho la alimentación y comer cosas muy ligeritas. Entonces pues como que nos estamos apuntando todos a ese carro de comer ligero y con mucha verdura.

—Es decir, todo lo sano posible...

—Sí, aunque luego el gin-tonic no me lo quita nadie (risas). Pero en cuanto a alimentación, cada vez más ligero y menos procesado posible.

—¿Dónde compra los productos que tiene en su nevera? ¿A qué supermercado suele ir? ¿Alguno en concreto?

—Tengo la suerte de vivir al lado de lo que antes se llamaba colmado, y tienen una fruta y una verdura exquisita, nunca compro fruta y verdura en grandes superficies. Y luego tienen un apartado de carnicería, aunque, como digo, ya casi no compro.

—¿Hay algún producto imprescindible que tenga que tener siempre en su nevera?

—Tomates y aguacates, que me suelen traer muy ricos. Y siempre procuro que haya mango y piña.

—Ha dicho que la cerveza no podía faltar en su nevera, ¿y el vino?

También le doy al vino (risas). Aunque depende, ahora en verano que apetece más algo refrescante, pues te abres una cerveza. Pero me gusta más cenar con vino que con cerveza, por ejemplo.

—¿Y consume lácteos?

—Pues mi mujer es todo sin lactosa y tenemos un poco la nevera dividida. Aunque al final acabo yo tomando todo sin lactosa también. Lo que también tenemos es leche de avena, de coco... pero yo no tomo, suelo beber más leche sin lactosa... Y me gusta mucho el queso, siempre hay una cuñita de queso muy rico, sobre todo semicurado y mezcla de oveja y vaca.

—¿Qué tal lleva el orden? ¿Le gusta que esté la nevera bien ordenada por compartimentos o es más de improvisar?

—Pues lo meto donde pille. Lo que llevo muy mal son las pequeñas sobras que se quedan ahí en la nevera y al final acabo tirando, y eso alguna vez me cuesta alguna bronca (risas)… Pero es que no soporto el táper pequeño que no llega ni para una tapa, para eso te lo comes antes... Y también me da mucha rabia cuando hay una salsa que lleva un año y medio en la nevera.

—¿Qué caprichos le gustan a Nico Abad? Algo que sea irresistible para usted...

—Pues el mango y el aguacate, aunque sean caros... Pero me doy ese capricho.

—Y chocolates, dulces… ¿le gusta alguno en especial?



—Chocolate sí, pero no lo guardo en la nevera, tengo una estantería llena de chocolate negro con 85% de cacao, sin almendras, sin leche y sin nada... Y postre favorito: el tiramisú.

—¿Suele comer comida rápida? ¿Hace pedidos a domicilio?

—No, prefiero comerme un trozo de pan que pedir una comida que te viene fría y demás... La verdad que no soy muy partidario de pedir comida rápida a domicilio.

—¿Qué no compraría jamás?

—Alcachofas. Y carne cada vez como menos, como te he contado, pero ya si encima es conejo, menos todavía.

—¿Suele cocinar en casa?

—Sí, hoy por ejemplo estoy haciendo garbanzos y brócoli, con un poco de pimentón. Como ves, nada de carne. Mi hijo pequeño, por ejemplo, ya no come nada de carne. Tú le pones una hamburguesa y no se la come. Lo tiene claro. Ni siquiera pollo. Esto es así... Entre la madre y el niño ya marcan el rumbo... (risas).

—¿Algún ingrediente secreto que incorpore a sus comidas?

—Me gusta ponerle al gazpacho un toquecito de tabasco.

—Recomienda algún producto a los consumidores.

—Un aguacate en su punto de maduración es insuperable para mí, y más si le añades un poquito de sal… no hace falta más.

—Le voy a pedir que nomines a alguien para las próximas neveras.



—A Maldini (Julio Maldonado), aunque su nevera puede ser un espectáculo. Igual no sabe ni lo que tiene. O quizá tenga tarjetas de memoria con partidos grabados para que no se le corrompan (risas). Y luego otro que le mola mucho cocinar es Ramón Arangüena, que también es amiguete.

