Jordi Alcon, el alcalde de 300 vecinos que se sube el sueldo un 400%: "La culpa es de la reforma laboral"

Jordi Alcon (Compromís) pasará a la historia del municipalismo español como uno de los alcaldes que más se ha subido el sueldo. Casi ha quintuplicado su salario, al pasar de 6.550,20 a 32.000 euros brutos anuales (cerca de un 400% más). Pero el primer edil defiende con firmeza el incremento. Explica a EL ESPAÑOL que ha elevado su dedicación al quedarse sin la figura del interventor y secretario municipal, y también al no poder fichar a un eventual "por culpa de la nueva reforma laboral".

La historia es rocambolesca, pero cabe reconocerle al alcalde de Vistabella del Maestrat (Castellón, 299 habitantes) que está al pie del cañón en el ayuntamiento tras engordar sus emolumentos. Tanto es así que responde personalmente a la llamada de este periódico, realizada a las 14.18 horas de este martes al teléfono fijo del consistorio -el que aparece en Google Maps-.

"Ajuntament de Vistabella, bon dia", contesta al otro lado del aparato. "Soy yo", agrega lacónico para nuestra sorpresa cuando preguntamos por el alcalde. "¡Esto demuestra que estoy realmente a la disposición de los vecinos!", bromea al entrar en materia. La noticia del incremento la reveló este miércoles Las Provincias. "Si, no he tenido mi mejor día", se le escucha confesar a un Guardia Civil durante la llamada.

El PP, cuyo concejal votó en contra de la subida, envió por la tarde un tragicómico comunicado al respecto. "El precio de la luz sube, los carburantes se disparan, el gas se paga a precio de oro y la cesta de la compra es cada vez más cara. Sin embargo, frente a la contención y contingencia que a los ciudadanos se exige por parte de quienes gobiernan, hay políticos que aplican otras políticas", comenzaba la nota.

"Es lo que ha hecho el alcalde de Compromís en Vistabella, quien ha decidido, en plena crisis, multiplicar por cinco su sueldo para cobrar, hasta las próximas elecciones, una nómina de 32.000 euros anuales brutos por una dedicación parcial", agregaba el partido.

Del 25% al 75%

Alcon explica con franqueza a este medio que la mencionada dedicación parcial pasa del 25% al 75%, y reconoce que sería del 100% "si no lo impidiera la llamada Ley Montoro". El máximo que permite esta norma de contención para las corporaciones de menos de mil habitantes son 33.505 euros brutos anuales. Él se ha quedado a solo 1.505 euros de esa cifra.

¿Por qué una cifra tan alta en un pueblo tan pequeño?, le preguntamos. Aquí ofrece una respuesta llamativa: "Nos hemos basado en lo que yo percibía en la empresa en la que trabajaba". Según asegura, "recibía 32.000 euros netos" -entre lo que cobraba como diseñador en una firma del sector cerámico y los 6.550,20 euros del consistorio-. "Estoy perdiendo dinero", sostiene.

¿Y no había otra solución? ¿No podían reforzar el ayuntamiento de otro modo, sin que fuera al bolsillo del alcalde? "Nuestro problema es que nos hemos quedado sin la figura del interventor y secretario municipal, y no ha habido manera de cubrir esa plaza. Hemos nombrado a una persona de forma accidental, pero carece todavía de la experiencia para sacar adelante todo el trabajo. Y yo me manejo bastante bien", manifiesta.

¿Tampoco cabía la posibilidad de incorporar personal administrativo? "Ahí tenemos el problema de que no podemos contratar a eventuales por culpa de la nueva reforma laboral", asegura el mandatario. Se trata de la impulsada por el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Jordi Alcon, en una imagen de archivo. EE

En definitiva, la única vía que encontró el equipo de gobierno de Compromís -en el que se encuentra la diputada autonómica Belén Bachero, que es concejal en la localidad- fue subirle el sueldo al alcalde un 400%, algo que al PP le parece "un escándalo". "La nueva nómina del alcalde la sufragarán los vecinos de Vistabella de sus bolsillos. Serán más de 100 euros al año por vecino para mantener a Jordi Alcon", manifestaron.

"En plena crisis económica, con familias que sufren estrecheces para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o llenar el depósito con carburante, resulta cuanto menos cuestionable esta decisión", señaló al respecto el concejal del PP en Vistabella, Eduardo Rubert.

"Desde las instituciones nos están pidiendo contingencia y, sin embargo, quienes gobiernan adoptan medidas que demuestran que para ellos no existe la contención", insistió el concejal 'popular', que agregó que "fue precisamente Compromís quien eliminó las dietas por desplazamiento a los plenos que percibían todos los concejales".

Alcon, en declaraciones a este periódico, reprochó a Rubert "que dé lecciones de responsabilidad cuando él se ausenta de los plenos", y subrayó "que el concejal del PP votó en su día a favor de que no se perciban dietas". ¿No teme el alcalde que le pase factura esta subida de sueldo a menos de un año de las elecciones municipales? "En absoluto, estamos muy contentos con el trabajo realizado, y creemos que la gente lo está percibiendo", concluyó.

