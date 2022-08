El hombre que violó a una jornalera en Murcia no irá a la cárcel y tendrá que pagar 6.000 euros

Los hechos ocurrieron en el mes de mayo del pasado 2019. Un hombre, de 67 años de edad, violó y propinó una brutal paliza a una jornalera paraguaya en la parte trasera de una furgoneta. A pesar de reconocer los hechos, ha sido condenado a pagar 6.000 euros en concepto de indemnización por daños, la prohibición de acercarse a la víctima, cinco años de libertad vigilada y a cumplir un programa de educación sexual.

Según la sentencia, recogida por La Opinión de Murcia, el individuo pasó a buscar a la víctima en Archena para trasladarse posteriormente a una finca de Yéchar, en Mula. Fue allí donde paró el vehículo y, tras las preguntas de la mujer sobre por qué le había llevado hasta ese lugar, el hombre contestó: "Cállate: si no quieres problemas conmigo, haz lo que yo te pida".

El agresor no permitió a la víctima marcharse y fue en la parte trasera de la furgoneta donde, finalmente, acabó violando a la mujer, a la que también golpeó en varias ocasiones. "Eres una puta: si has quedado conmigo y te has subido al coche, ya sabías lo que iba a ocurrir", añadió el hombre. Posteriormente, el individuo volvió a agredir a la víctima, a la que acabó amenazando con despedirla en caso de contar lo ocurrido. "Si dices algo de esto tanto tú como tus paisanos vais a perder el trabajo", señaló.

Una jornalera trabajando en una finca. Europa Press

A pesar de las palabras de su agresor, la mujer denunció los hechos y logró el ingreso en prisión durante medio año del individuo. Sin embargo, según informa este medio local de Murcia, a pesar de que el caso llegó a la Audiencia Provincial de la región, nunca llegó a celebrarse el juicio al darse una conformidad entre las partes.

La mujer, de origen paraguayo, se trataba de una empleada contratada de forma eventual a través de una empresa de trabajo temporal. Se dedicaba a la recogida de albaricoques en el terreno cuyo dueño, en aquel entonces, era su agresor.

El individuo reconoció los hechos y se conformó con las penas pactadas en aquel momento. Tras la resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, el hombre tuvo que hacer frente a las costas procesales, un importe que ya abonó a la víctima antes del juicio. No podrá acercarse a menos de 500 metros de la mujer y deberá indemnizarla con un importe de 6.000 euros por los daños ocasionados. Además, deberá afrontar una libertad vigilada con la que se compromete a no volver a reincidir e incorporarse a un programa de educación sexual.

