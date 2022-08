Sian, modelo afectada por el cartel de la gordofobia: "Siento rabia, tiemblo y estoy muy enfadada"

La polémica en torno a la campaña de verano del ministerio de Igualdad contra la gordofobia continúa. El pasado miércoles, el departamento capitaneado por Irene Montero lanzaba a través de sus redes sociales el cartel de una nueva campaña que apuesta por un verano “sin estereotipos y sin violencia estética”. Bajo el lema “El verano también es nuestro”, la campaña muestra a través de una ilustración a diferentes mujeres disfrutando de la playa en bikini y reivindicando la diversidad de cuerpos. Sin embargo, lo que no se esperaban desde Igualdad era que el cartel se fuera a convertir en la gran polémica de la semana.

En esta ocasión, las críticas han llegado tras las denuncias de las mujeres que aparecen en la ilustración y que aseguran haber sido víctimas de un “robo” de sus imágenes sin consentimiento. La primera en denunciar la situación fue la influencer ‘curvy’ Nyome Nicholas-Williams que, tal y como explicó a EL ESPAÑOL, el Ministerio debería haber pedido usar su imagen e incluso haberle pagado por ello. De hecho, la modelo británica confirmó que su agencia de representación ya se había puesto en contacto con el ministerio para conseguir que le pagaran.

No obstante, cuando la polémica parecía haber quedado ahí, apareció Sian Lord, otra de las afectadas. Esta modelo británica también denunció en redes sociales ser una de las mujeres que aparecían en la ilustración y aseguró que el Ministerio de Igualdad tampoco había pedido permiso para usar su fotografía. Además, al “robo” de la imagen se suman las modificaciones que se han realizado sobre su cuerpo. En la foto original, la modelo aparece con su pierna ortopédica, borrada en el anuncio del ministerio de Igualdad. También se encargaron de modificar una axila a la que añadieron vello donde no había.

Cartel del Ministerio de Igualdad contra la gordofobia. Ministerio de Igualdad

Ella es Sian Green-Lord, una modelo británica de 32 años que no dudó en utilizar sus redes sociales para sumarse a las quejas de las mujeres que aparecían en la campaña. "No sé ni cómo explicar la cantidad de rabia que siento ahora mismo. Uno de mis amigos me acaba de informar de que el gobierno español ha utilizado mi cuerpo, pero me ha quitado la pierna protésica. Una cosa es utilizar mi imagen sin mi permiso, pero otra es editar mi cuerpo”, explicaba la joven en redes sociales.

Tras el apoyo recibido tanto por los usuarios de las redes sociales como por compañeras del mundo de Instagram y el modelaje, Sian continuó denunciando la situación a través de un directo en el que aseguró estar “temblando”. "Estoy literalmente temblando, estoy tan enfadada (...). No sé ni qué decir, pero está más que mal”, añadió.

Su historia se remonta al año 2013. La joven se encontraba en Nueva York cuando sufrió un accidente por el que tuvieron que amputarle la pierna. La modelo fue atropellada por un taxi que se subió a un bordillo mientras estaba de vacaciones.

Otras afectadas

A las modelos Nyome y Sian se suman también a la guerra contra el Ministerio de Igualdad dos mujeres más: Raissa Galvao y Juliet Fitzpatrick. La primera de ellas, una influencer brasileña, también denunció en redes sociales haber sido víctima del uso de sus imágenes sin consentimiento. Sin embargo, no ha iniciado por el momento los trámites para que desde Igualdad le paguen por sus fotografías.

Sí que lo hará Juliet FitzPatrick, una mujer con doble mastectomía que ha criticado que el Instituto de las Mujeres haya utilizado su cara y haya superpuesto su rostro en el de una mujer con un solo seno. Ella se convirtió en la cuarta en denunciar, aunque cinco con las imágenes copiadas. "No tengo pechos y no estoy contenta si se ha puesto mi cara en un cuerpo con uno. Y furiosa si la imagen ha sido utilizada sin consentimiento”, apuntó.

Spanish Ministry of Equality (Yep, that's a thing) makes a body-positivity campaign photoshoping stolen pics of Instagram models (2022) pic.twitter.com/Bt1YrMbsUA — Crazy Ass Spanish Politics Moments (@Spol_Moments) July 31, 2022

Igualdad responde

Este sábado, el Instituto de la Mujer, dependiente del departamento liderado por Irene Montero, quiso disculparse tras la polémica del cartel contra la gordofobia. “En relación al cartel El verano también es nuestro queremos aclarar que en ningún momento tuvimos conocimiento de que eran modelos reales. Estamos resolviendo con la autora y vamos a contactar con las modelos para resolver esta cuestión. Pedimos disculpas por el daño ocasionado”, publicaron en redes sociales.

Unas disculpas a las que también se sumó la empresa encargada de la ilustración: ‘Arte Mapache’. “Tras la polémica, justificada, entorno a los derechos de imagen de la ilustración he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales entre las protagonistas del cartel y comprando la licencia de la tipografía”, señaló.

Desde la empresa han querido recalcar que la cantidad que se ha difundido estos días sobre el precio del cártel es falsa. Hice este cartel por un coste de 4.490€. Es falso que haya cobrado 84.000€”.

