Edu, Ramona y los 18.000 empleados de Amazon que ganan desde 1.450 €: los trabajos más demandados

Eduardo, Ramona y Mohammed son tres trabajadores de orígenes completamente heterogéneos, pero tienen algo en común. Son parte de los 18.000 empleados con contrato indefinido de Amazon en España, una circunstancia que, según cuentan a EL ESPAÑOL, les “ha cambiado la vida a mejor”. La razón: la empresa estadounidense, que ya forma parte de las 15 entidades con más trabajadores de España, ofrece condiciones laborales bastantes favorables a sus empleados. Por ejemplo, el salario base anual en Madrid “supera los 20.300 euros brutos” –1.450 euros mensuales– o un mozo de almacén en Barcelona puede ganar, cada mes, 1.750 euros –en 12 pagas–.

Son cifras bastante considerables si se tiene en cuenta que desde este mes de marzo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha ascendido a los 14.000 euros brutos anuales. Es decir, se quedaría a 6.300 euros de los 20.300 del sueldo base madrileño de Amazon. Eso sí, cabe puntualizar que “los salarios varían según la región en la que se encuentren”, esgrimen fuentes de la empresa. Pero, en el caso de Madrid, Ramona Moraru (Rumanía, 1985), por ejemplo, cobraría los citados 20.300 euros si acabase de aterrizar en Amazon. Pero, por suerte, lo hizo hace cuatro años empezando totalmente desde abajo.

“Antes de 2018 trabajaba en un supermercado y por circunstancias de la vida me vi obligada a conseguir un segundo trabajo. Así que a través de InfoJobs encontré un puesto de moza de almacén nocturna en Alcobendas (Madrid)”, ha contado a este periódico Ramona, que reconoce que conseguir ese trabajo ha supuesto un hito en su vida. Le dio “tranquilidad” que a los seis meses de llegar a su empleo, Amazon le hizo un contrato indefinido con posibilidad de ascender. Algo que ella ha aprovechado, pues ahora es supervisora de un grupo de 50 personas en la Estación Logística de Getafe, situada al sur de la capital.

Ramona Moraru lleva cuatro años trabajando para Amazon en los que no ha parado de crecer. Cedida

Y es que tras más de una década de Amazon en España y una inversión de 6.800 millones de euros, la capacidad de creación de empleo de la empresa líder en comercio online a nivel mundial es muy notable. Por ejemplo, al final de 2021 –el último ejercicio concluido–, la entidad ha sido capaz de crear hasta 6.000 nuevos puestos indefinidos hasta llegar a los 18.000 que tiene en la actualidad.

Ahora, según ha podido saber este medio se demandan 100 puestos de trabajo altamente cualificados durante 2022: “Entre los perfiles que busca la compañía se incluyen profesionales de ingeniería, desarrollo de software, programación técnica, ingeniería de control de calidad y product managers”. También, “entre los puestos con mayor demanda de profesionales, destacan los relacionados con el área corporativa Amazon Web Services, así como puestos relacionados con Desarrollo Web y, seguido, se encuentra el campo de Logística y Operaciones”. Todos ellos, claro está, con la posibilidad de un contrato indefinido presente o futuro. Como el que ya tiene en el bolsillo Ramona.

Los nuevos retos de Amazon

Ella, no obstante, no es la única empleada que está bajo esas condiciones. Amazon también tiene la suficiente capacidad como para pescar a grandes profesionales de otras empresas y de otros sectores con los consecuentes salarios que puede ofrecerles en función de cada nivel. Ése ha sido el caso de Eduardo García (Bilbao, País Vasco, 1981), un ingeniero aeronáutico que se pudo permitir abandonar empresas de la talla de Airbus o Boeing por la “motivación” y los “retos” que Amazon le puso sobre la mesa. Corría el año 2015 cuando el gigante estadounidense fichó como indefinido a este ingeniero bilbaíno para lanzar el proyecto del Premium Vendor Services en España, que “ya estaba disponible en Alemania”.

Eduardo García, jefe de Europa de Retail Gaming & Esports de Amazon. Cedida

“Por ello, me cambié a Amazon. Aunque el sector aeronáutico me gusta y da seguridad laboral, los proyectos de los nuevos aviones, por ejemplo, son a 12 años, en cambio, los proyectos de Amazon son más a corto y medio plazo y es emocionante”, explica el trabajador en conversación con este diario. Y, la verdad, son proyectos tan “rápidos” que tan sólo dos años después –y gracias a los buenos resultados alcanzados– también empezó a ser la cabeza de este proyecto en Italia.

Pero desde 2018, inició un camino inagotable que le ha llevado a liderar el Retail Gaming & Esports, la sección dedicada al gaming y los e-Sports de Amazon. Primero, lideró este sector de Amazon en España e Italia, y ahora lo hace en toda Europa, por lo que se deduce que Eduardo García está en un nivel medio-alto en la escala de 1 a 12 de la pirámide laboral de Amazon a nivel mundial –en el nivel 1 están, por ejemplo, los empaquetadores y en el 12, Andy Jassy, el CEO de Amazon después de que el pasado mes de julio Jeff Bezos dejara el cargo tras 30 años liderando la compañía–.

Mohammed Bouda Oufkir, durante su jornada laboral como Area Manager de Amazon. Cedida

En todo caso, lo que apasiona a Eduardo García de trabajar para Amazon es que tiene la oportunidad de “viajar por todo el mundo” por motivos laborales e, incluso, para “aprender” cómo se hacen las cosas en otros países con presencia de la multinacional. “Esto es lo que más me gustaría resaltar, la verdad: por ejemplo, la nueva generación de jóvenes que se está incorporando tiene la posibilidad de vivir en otros países sin dejar la compañía. Amazon te da facilidades para moverse de un país a otro siempre que haya una vacante”, defiende Eduardo García.

La vuelta a casa

Esa capacidad de movilidad internacional explicada por Eduardo ha sido un elemento clave en la vuelta a casa de Mohammed Bouda Oufkir, un empleado de origen marroquí que llegó a España con 11 años. Afincado en Extremadura, este trabajador realizó el grado en ADE y un Máster en Investigación, Economía y Comercio Internacional en esa comunidad, lo que le permitió viajar a Inglaterra en 2016 en busca de trabajo.

“Allí conseguí un trabajo como empaquetador en Amazon Reino Unido, pero poco a poco fui ascendiendo de nivel gracias a que mi jefe valoró mis estudios, pero me dijo que para subir debía mejorar el idioma sí o sí. Y lo hice. La filosofía del esfuerzo es algo que está en Amazon y que casa conmigo y, de hecho, nos apoyan a nivel económico para seguir formándonos en lo que queramos”, apunta. Pero tras tres años, Mohammed quería volver a casa, pero no quería irse de Amazon. Un contratiempo si Amazon no contase con movilidad internacional.

Mohammed Bouda Oufkir comenzó trabajando para Amazon en Inglaterra antes de volver a España. Cedida

“Fue cuando hablé con Recursos Humanos y me explicaron que había una vacante de mi puesto en Illescas (Toledo). Y, de manera sencilla, me echaron una mano con la documentación y volví a España, donde he podido seguir creciendo”, cuenta Mohammed a este periódico. Y lo ha hecho. Desde el verano de 2020, este empleado es Area Manager, de nivel 3, lo que le ha permitido tener un grupo de personas bajo su responsabilidad. “Mi trabajo consiste en que todos los compañeros estén perfectamente y cuidar de sus necesidades”, esgrime.

Ahora, su siguiente paso, al igual que los de Ramona Moraru y Eduardo García, es el de seguir aumentando de nivel en la pirámide laboral de Amazon con sus consecuentes subidas salariales y de condiciones. Pero, de base, lo que ofrece Amazon en España a sus 18.000 empleados fijos es un sueldo “competitivo”, ya que un empleado de nivel 1 en Madrid, por ejemplo, puede ganar desde 1.450 euros mensuales sumado a otros “beneficios que incluyen un seguro médico privado y un plan de pensiones”. Pese a todo, la compañía fundada por Jeff Bezos no es conformista, pues para el año 2025 pretende alcanzar la cifra de 25.000 trabajadores indefinidos.

