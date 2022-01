Llucià Ferrer jugó con la selección española de hockey antes de prohibir el castellano a niños en TV3

Noticias relacionadas Los zascas a Rufián por defender al concurso de TV3 que no dejó responder a una niña en español

La polémica se produjo el segundo fin de semana del año en TV3. En el programa Atrápame si puedes, un concurso televisivo de preguntas y respuestas. Aunque es un programa al que acuden adultos, en ocasiones puntuales los participantes son menores. Fue este el caso.

-¿De qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional?

-¿Lo puedo decir en castellano?

-No, aquí eso sí que no.

Los protagonistas son el presentador Llucià Ferrer y una chiquilla de 14 años, Julia, a la que no le salía la respuesta en catalán. Cuando esta dijo “cereal”, el comunicador la corrigió, diciéndole que lo correcto era decir “blat” (traducción de la palabra) y que lo sentía mucho pero no podía dársela por buena. “Esto es un concurso de TV3 en catalán y hay que responder en catalán”.

La respuesta de Ferrer no dejó indiferente a nadie, desencadenando la última polémica en la televisión autonómica entre los que ven un uso integrista de la lengua por parte del nacionalismo y quienes creen que si el programa es en un idioma es para que se responda en ese idioma.

No fue la única situación polémica relacionada con la lengua. En una pregunta posterior, otra niña contestó pajarita en vez de corbatí, y el periodista volvió por los mismos derroteros: "Pues, Queralt, no te la puedo dar por buena porque pajarita no es en catalán. [...] Y ya sabéis que aquí las respuestas las hemos de hacer en catalán para hablar bien también nuestra lengua. Por tanto, me sabe mal pero estos 40 puntos, no".

Quién es Llucià Ferrer

¿Pero quién es Llucià Ferrer? “Es de la nueva horneada que están a medio camino entre la comunicación y el humor, muy típico aquí en Cataluña. Siempre ha crecido bajo el ala del nacionalismo y después del independentismo” asegura una periodista conocedora del sistema mediático catalán, que afirma que Ferrer es un “pata negra” de la comunicación secesionista y que nunca se ha escondido.

El presentador y cómico Llucià Ferrer.

“Entre broma y broma al final siempre terminan introduciendo la crítica a los de siempre (los constitucionalistas). Ferrer es de los menos radicales, no es como la gente de Polonia (un programa de TV3 conocido por sus imitaciones) o como Jair Domínguez o En Peyu (dos conocidos humoristas también con espacio en la televisión autonómica). Pero al final siempre atacan más a unos que a otros, desde hace años es así”, explica.

Para otras voces que conocen la televisión catalana la respuesta de Ferrer fue adecuada. El crítico televisivo de El Periódico de Cataluña, Ferran Monegal, no es sospechoso de apoyar a la cadena pública cuando ocurren estos episodios. Sin embargo en esta ocasión cree que la chiquilla sí tenía que responder en catalán porque “es como si vas a Pasapalabra y respondes en inglés”, razona en conversación con EL ESPAÑOL.

Su paso por medios

Llucià Ferrer nació en Manlleu, un pequeño pueblo de Barcelona. Antes de llegar al programa de TV3 en 2018, producido por Mediapro, pasó por una gran cantidad de programas, especialmente radiofónicos.

Es ahí, entre las ondas, donde este periodista y humorista de 44 años se hizo conocido. Sobre todo en los programas catalanes El matí i la mare que el va parir de Radio Flaixbac, Freakandó matiner de RAC105, On vols anar a parar? de Cataluña Radio y Vía libre en RAC 1.

El presentador también ha dirigifo el programa Los imperdibles en Onda Cero y El Vermut en Radio Flaixbac. Ahora bien, el público también le conoce por haberse puesto al frente y haber dirigido formatos televisivos como Control central de 8tv, Virus y Quin País y El aprendiz de TV3 y Podria ser pitjor en la Xarxa de Televisions Locals.

Canción para el Tenerife

Sus primeros pasos en la radio los dio de muy joven. Eran los años 90 y, a nivel futbolístico para los aficionados del Barcelona, el Real Madrid perdía ligas en Tenerife. Cuando esto sucedió, Ferrer tenía a penas 14 años.

Llamó entonces a Radio Manlleu, una estación de un pequeño pueblo de Cataluña de donde es natal, y dedicó una canción a los tinerfeños, cuentan las fuentes consultadas. Al locutor le hizo gracia y lo fichó. “Desde siempre ha estado bajo el amaparo nacionalista”.

El presentador y cómico Llucià Ferrer.

Pero hay un dato curioso de este “indepe de piedra picada” también relacionado con el deporte. Cuando era joven, Ferrer jugaba al hockey sobre patines. Y además lo hacía especialmente bien. Llegó a cobrar jugando en división de honor. Pero lo más llamativo es que, llegado el momento, no dudó en enfundarse la camiseta de la selección española.

Más puestos en la actualidad, durante el primer año de la pandemia Ferrer tuvo sus altibajos. Por un lado, sufrió neumonía: una ambulancia tuvo que ir a su casa por una infección del pulmón izquierdo. Fue ingresado en el Hospital Vall d'Hebron una semana. Después pasó un mes en casa enganchado al brazo con una vía con antibiótico. “Ahora me cuido, dejo el tabaco, no soy fumador ya, y comía mal", reconocía en una entrevista televisiva.

Pero no todo fueron malas noticias. En octubre de 2020 nació su hijo, fruto de su segundo matrimonio. El primero surgió cuando tenia 24 años. Era joven y la cosa no terminó bien con su primera mujer. Ahora sí. "Mi pareja no quería niños, ella es dos años más joven (40 años). Es lo mejor que me ha pasado. Es un niño trampa que duerme. El niño me ha pausado porque yo era hiperactivo. Es un niño en plena pandemia, he podido estar mucho con él".

De vuelta a la última polémica de TV3 con el uso del castellano, el episodio no ha sido ajena a la escena política. El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha abogado por el cierre de la cadena pública, como ya hiciese durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas. “Algunos siguen defendiendo la reforma de la televisión más sectaria y más costosa. La única que admite es la que conduce a su cierre. Y lo antes posible”, afirmó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

También desde las redes sociales, la líder de Ciudadanoss, Inés Arrimadas, lamenta que se destinen recursos públicos para pagar "eso". “En TV3 entrevistan a Otegi y bromean con agredir a agentes de la Guardia Civil pero les parece intolerable responder en castellano en un programa infantil”, escribía. Y cargaba contra el presentador, Llucià Ferrer, por haber utilizado la palabra “trigo”.

Y desde el PPC, la diputada Lorena Roldán se quejaba de que la televisión pública se paga entre todos. “El dinero de los castellanohablantes les parece fantástico. Fanáticos de libro, pero la pela es la pela”, añade.

Habla la madre de Julia

Hasta la madre de Julia, la niña a la que Ferrer negó responder en castellano, se ha pronunciado y ha pedido que se deje de "utilizar" a la menor, pues esta "lo está pasando mal", la "reconocen por la calle" y no "tiene ni ganas de ir al colegio" tras la polémica que se ha generado.

El incidente ha provocado que la niña esté "triste", pues ella solo quería "recuperar el punto" que en ese momento estaba en juego en el concurso, ha apostillado la madre.

La nueva polémica lingüística en TV3 será analizada en el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), según publicó Crónica Global. El secretario del organismo, Daniel Sirera, ha anunciado que lo elevará al organismo responsable de velar por la neutralidad en los medios de comunicación públicos.

