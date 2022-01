Qué ayudas hay para la natalidad por regiones: del cheque bebé de Ayuso a las subvenciones de Revilla

Los hay que piensan que el mundo está sobrepoblado. Es la 'excusa' para no traer una nueva criatura a este mundo. "Propósito de año nuevo, seguir siendo dos y no tres", dirán. Los hay también que tienen instinto paternal, pero sus bolsillos no están por la labor. Porque hacer crecer a alguien es costoso. Pero los hay que quieren y no pueden. Tener un niño significa no poder llegar a final de mes de manera holgada, algo a lo que parecen abocados muchos hogares españoles.

La tasa de natalidad en España se sitúa en un 7,9 por cada mil habitantes (2020), según datos del Instituto Nacional de Estadística. No es nada nuevo, el país necesita niños desde hace tiempo y tanto el Ejecutivo Nacional como los regionales y los locales luchan por incentivar la natalidad con distintas políticas.

En este aspecto, Madrid también quiere ser la capital del reino. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso, anunció este lunes un nuevo impulso a las políticas para 2022 ya planteadas durante 2021. El plan estrella: 500 euros mensuales a las madres menores de 30 años con rentas per cápita por debajo de los 30.000 euros. Lo percibirían desde el quinto mes de embarazo y hasta que el menor cumpliera los dos años.

Fue una medida propuesta en plena campaña electoral, pero que ha entrado en vigor este mes de enero. Aun así, hasta el próximo marzo no comenzarán a aprobarse estas ayudas, que tendrán carácter retroactivo. Es decir, si alguna embarazada ahora de 5 meses cumple ahora mismo con los requisitos y se le aprueba en marzo, recibirá la parte correspondiente a estos meses.

Además, el próximo 26 de enero, la presidenta madrileña pretende dar más detalles sobre su plan de ayuda a la natalidad. "Díaz Ayuso anuncia el mayor plan de impulso a la natalidad, la familia y la conciliación con 80 medidas y 4.500 millones de euros", exponía en una nota de prensa la Comunidad Autónoma.

Es cierto: el resto de Comunidades Autónomas no tienen planes tan ambiciosos. El PP de Castilla-La Mancha pretende igualar a Madrid con ayudas tan directas, pero no forman parte del Gobierno regional.

También en Castilla y León podrían imitar a Ayuso. Fernández Mañueco no se escondía este lunes, en plena campaña electoral, en un desayuno informativo que compartía con su compañera, y destacaba: "Las políticas de Ayuso son las que quiero llevar a cabo en Castilla y León". De momento, su Comunidad es la que más deducciones fiscales aplica desde el primer hijo.

Quien también tiene una gran apuesta por la natalidad es Cantabria. El gobierno de Miguel Ángel Revilla ofrece ayudas a las madres con rentas anuales inferiores a los 42.000 euros.

Pero, ¿por qué el plan de Isabel Díaz-Ayuso es el más ambicioso hasta el momento? ¿Cómo fomentan la natalidad en otras Comunidades Autónomas? ¿Se dan ayudas tan directas desde todos los Gobiernos regionales? ¿Cómo se ayuda en otras comunidades? EL ESPAÑOL repasa una a una todas las medidas de natalidad en 2021 que tienen en liza cada una de las 17 regiones españolas.

Andalucía

El gobierno regional de Juanma Moreno tiene dispuestas una serie de ayudas a la maternidad. Todas ellas se pueden consultar fácilmente en la web de la Junta de Andalucía, aunque no hay ayudas tan directas como la que acaba de aprobar Isabel Díaz-Ayuso.

Andalucía ayuda sobre todo a las familias numerosas. A ellas destina 600 euros a partir del tercer niño nacido hasta que cumplan los tres años. Además, hay ayudas a los partos múltiples. Hay múltiples excenciones y beneficios fiscales.

Aragón

Situación parecida viven en Aragón. Las ayudas llegan más en el apartado de los partos o las adopciones múltiples. "Una ayuda económica de hasta un máximo de 1.200 euros por cada hijo o hija que no supere los 12 años de edad en el caso de parto múltiple (y también en caso de adopción múltiple)", establece la normativa aragonesa para 2021.

De la misma manera, los padres aragoneses pueden acogerse a distintos beneficios fiscales. E, incluso, las personas en riesgo de exclusión social con hijos pueden acogerse a una ayuda similar al Ingreso Mínimo Vital.

Asturias

Los presupuestos asturianos contemplan para este 2022 la vuelta del 'cheque-bebé'. La teoría es que habrá a lo largo del año una ayuda directa de 1.000 euros por hijo en la Comunidad que dirige Barbón. Esta medida, para luchar contra la despoblación y aumentar la natalidad de Asturias, ya estuvo vigente en el Principado con gobiernos anteriores.

Hasta el momento, el Ejecutivo regional sólo disponía de una serie de ayudas a la natalidad en forma de beneficios fiscales para las familias numerosas.

Baleares

El Gobierno insular no cuenta con ayudas directas a la natalidad. Únicamente hay programas para la ayuda a la conciliación laboral, por si los dos progenitores se encuentran trabajando y tienen contratada a una persona que cuide a sus hijos.

Canarias

El Ejecutivo canario no contempla ninguna ayuda para el fomento de la natalidad en las islas. En el caso de las familias numerosas, sí que se contemplan una serie de bonificaciones.

Cantabria

Cantabria es una de las Comunidades Autónomas que reina en las ayudas directas y a la que pretende desbancar Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno regional presidido por Miguel Ángel Revilla ofrece distintas ayudas a las madres de dos o más hijos, siempre y cuando tengan unos ingresos anuales inferiores a 42.000 euros. También a las primerizas que vivan en una población de menos de 2.000 habitantes.

Las ayudas que ofrece el Gobierno cántabro van desde los 400 a los 2.000 euros por niño.

Castilla y León

Fernández Mañueco no lo esconde. Quiere ser como Isabel Díaz Ayuso, pero de momento no puede poner en liza ninguna medida. Para ello tendrá antes que ganar los comicios abiertos en la región.

Por el momento, los castellanoleoneses disfrutan de las mejores medidas de deducción fiscal. Lo hacen desde el primer hijo, con cuantías por encima de los 1.000 euros.

Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha pretendía imitar las medidas puestas en marcha por Isabel Díaz Ayuso. La idea no era otra que otorgar una ayuda de hasta 14.500 euros a la madres menores de 30 años. La cuantía alcanzaría los 30.000 euros en zonas despobladas. Ese plan se criticó por "excluyente", por parte del Gobierno regional, y el PP estuvo dispuesto a ampliarlo a 35 años. La idea no surtió efecto.

Por eso, finalmente en Castilla-La Mancha continúa vigente únicamente la deducción fiscal, en mayor o menor grado dependiendo de si es el primer hijo o siguientes.

Cataluña

La Generalitat otorga 650 euros por niño nacido. La única condición es que uno de los dos progenitores haya residido los últimos cinco años en Cataluña.

La cuantía asciende a 750 euros en el caso de que sea familia numerosa. Igualmente, existen diferentes bonificaciones fiscales para los padres.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana no tiene prestaciones regionales para los padres que tengan un niño. Sí tienen, como el resto, deducciones y bonificaciones fiscales en algunos casos.

Extremadura

"El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a las familias residentes en Extremadura para el fomento de la natalidad", dice la web del gobierno regional. "Serán subvencionables los nacimientos, adopciónes,acogimientos preadoptivos o situaciónes equivalentes, en el caso de adopción internacional, acaecidos en la fecha que determine cada convocatoria".

Sin embargo, durante 2021 no se ha abierto esta convocatoria. Por lo tanto, queda por ver si se abre el plazo en 2022. El pago de estas ayudas era de 1.000 euros por hijo en un pago único.

Galicia

Un caso similar han vivido en Galicia. La Xunta no abrió durante el último año las ayudas directas a la maternidad y a la natalidad. Lo que sí está vigente es la conocida como 'Tarjeta de Bienvenida', una especie de monedero con 100 euros mensuales para gastar en productos de bebé en los comercios locales. Si es familia numerosa, serán 200 euros por niño.

La Rioja

La Rioja cuenta con una serie de deducciones fiscales para los padres. Fuera de estas ayudas, no contempla más subvenciones que las estatales.

Madrid

Acaban de entrar en vigor las ayudas que prometió Isabel Díaz-Ayuso. Se otorgan ayudas directas de 500 euros al mes a las madres menores de 30 años desde que el quinto mes de gestación y hasta que el niño cumpla 2 años. Eso sí, hay dos condiciones: tener una renta inferior a los 30.000 euros y llevar empadronada en Madrid 10 años, algo que invalidará a muchas mujeres.

Además, las deducciones fiscales en el IRPF alcanzarán los 2.100 euros y habrá tarifa plana para mujeres autónomas que se reincorporan a su puesto de trabajo.

Además, a finales de enero, Isabel Díaz Ayuso pretende presentar un paquete de medidas para fomentar la natalidad en su región. Se va a activar, por ejemplo, en Plan de Fertilidad en Red, para "ayudar a las familias en el costoso acceso a la reproducción asistida". Las mujeres podrán acceder a este plan hasta los 45 años, tendrán cuatro intentos y podrán acceder al proyecto las mujeres que ya tengan un hijo.

El plan cuenta de ayuda a la natalidad, la familia y la conciliación cuenta con 80 medidas y está dotado con 4.500 millones de euros

Murcia

El Gobierno murciano, al igual que otras comunidades, no tiene ayudas directas a los padres.

Navarra

Navarra no dispone de ayudas para fomentar la natalidad. El gobierno de la Comunidad Foral sí dispone de una serie de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar.

País Vasco

País Vasco es otra de las Comunidades que ofrece ayuda directa a los padres y madres. Las ayudas van de los 400 a los 900 euros.

De la misma forma, País Vasco ofrece estas subvenciones dependiendo del nivel de renta de los padres.

Dependiendo de si es el primer, segundo o tercer hijo, los pagos se realizan en uno (al nacer), tres (al nacer y los dos primeros años) o siete pagos (al nacer y los seis primeros años).

