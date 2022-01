El día de 1954 en que Betty White, la última 'chica de oro', defendió los derechos de los negros: "Él se queda"

En lo años en los que la segregación racial era el día a día en Estados Unidos, la recientemente actriz fallecida Betty White tuvo que enfrentarse a una situación delicada. Desde los sectores de la sociedad más racistas del país le reclamaban que dejase de contar con un bailarín negro para uno de sus shows.

Pero White, que murió este pasado 31 de diciembre, se negó. El afectado era Arthur Duncan, un artista que participaba en el show que la actriz tenía en los años 50 y que llevaba su mismo nombre. "Lo siento, pero, ya sabes, él se queda. Asúmelo", respondió según una reciente biografía publicada.

White fue así una adelantada a su tiempo. Cuando los blancos no alzaban la voz en favor de los negros, ella lo hizo. De hecho, en el caso del bailarín Duncan, ella le dio su primer trabajo, según confesó él mismo al presentador Steve Harvey.

Arthur Duncan

"Yo estaba en el programa, y tenían algunas cartas que venían de Mississippi y otros lugares avisando de que algunas cadenas no transmitirían el programa si se permitía estar en el escenario", explicó en 2017.

Fue entonces cuando White tomó cartas en el asunto. "Nada que decir, usaremos a Duncan cada vez que lo necesitemos.".

White continuó resistiendo la presión proveniente de las cadenas del sur de Estados Unidos y usó más a Arthur Duncan en su espectáculo, hasta que el programa fue cancelado en 1954, el mismo año en que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas.

Fellece a los 99 años

Betty White fue conocida por ser la legendaria actriz de "Las chicas de oro" (1985-1992). Falleció este viernes a los 99 años, a pocas semanas de cumplir los 100.

La artista tenía previsto celebrar su centenario con "Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration", una película que se estrenará en los cines a mediados de enero para recordar la trayectoria y vida de una de las actrices más queridas de Estados Unidos, además de una pionera en el mundo de la televisión.

Además de "Las chicas de oro (The Golden Girls)", White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla como "La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) o "Life with Elizabeth" (1952-1955).

También destacó por su humor y personalidad como invitada en numerosos concursos televisivos. Y, como se sabe ahora, por su defensa de los derechos civiles.

