Un padre denuncia la desaparición de sus 2 hijos: su ex se los llevó para no vacunarlos contra el Covid

Un hombre ha denunciado la sustracción de sus hijos, de 12 y 14 años, por parte de la madre en Sevilla. La mujer se niega a vacunarlos contra el coronavirus y desde hace dos meses nadie sabe dónde están los adolescentes, que no van a clase ni cogen el teléfono. Constan como desaparecidos desde el pasado viernes.

Los padres de los menores estaban inmersos en un pleito judicial por la custodia. Inicialmente la tenían compartida pero la madre pidió al juez en noviembre que se la diera a ella en exclusiva cuando decidió no vacunarles contra el covid, ni completar la cartilla de vacunación, según informa El Diario de Sevilla.

El padre cuenta que desde noviembre los menores no van a clase y que estaban viviendo en Jerez de la Frontera, donde reside la pareja de la madre. Sin embargo, ahora desconoce el paradero de sus hijos, de 12 y 14 años. Ni ellos, ni la madre atienden a sus llamadas.

El juez determinó que la patria potestad de los menores en cuanto a las vacunas era del padre. Eso le permitía a él llevar a sus hijos a vacunar, aunque ella no estuviera de acuerdo. En ese momento, ella le hizo saber a través de su abogado que los menores dejarían de ir a clase y que no se los entregaría cuando le correspondieran. Desde noviembre, los niños no van al centro escolar.

El padre puso una denuncia penal en el juzgado de guardiapidiendo como medida cautelarísima que la Guardia Civil fuera a por los menores. Sin embargo, el juzgado no accedió y envió el caso a Instrucción, a pesar de “la urgencia del tema”.

Paralelamente, el letrado del padre presentó una demanda civil pidiendo una modificación de la custodia, pidiéndola en exclusiva. También pidió que el juzgado dictara una resolución para que la madre entregara a los menores, asunto aún pendiente de resolución.

Paralelamente, ella presentó un procedimiento en el juzgado de Familia para que el padre no cumpla la sentencia y no vacune a los menores, petición que fue denegada. Además, el juzgado dictó una medida extraordinaria, para salvaguardar la salud de los menores, revocando temporalmente el régimen de custodia compartida y adjudicando la custodia al progenitor desde el pasado 17 de diciembre.

Desde ese momento, la mujer habría desaparecido con sus hijos. El hermano de ella, tras saber que habían desaparecido, puso una denuncia la semana pasada.

El padre de los adolescentes puso otra denuncia este pasado lunes. Desde ese momento, los menores están oficialmente desaparecidos.

