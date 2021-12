Víctor Camino, de llevar las redes sociales de Ximo Puig a liderar las juventudes del PSOE

Víctor Camino, elegido en nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de España, tiene como hito principal en su trayectoria profesional haber sido el community manager del presidente valenciano, Ximo Puig (PSPV-PSOE). "¿Te parece poco llevar las redes sociales de un gobierno autonómico durante la pandemia?", replica el joven de 27 años, que pone en valor su "perfil técnico" -quizá en contraposición al aún más político de su rival, Javier Guardiola, que le disputó las primarias desde su escaño de diputado autonómico en Madrid-.

"Desmerecer el puesto que ocupaba es desmerecer la profesión de community manager, porque no me parece una responsabilidad menor estar al frente de los perfiles de un presidente autonómico", insiste Camino. Antes de trabajar para Ximo Puig hizo prácticas en la consultora de politólogos Gobernatia-Equalitas. Cursó Derecho y Ciencias Políticas, pero se graduó solo en la segunda especialidad.

Pasó también por una agencia de medios que prefiere no mencionar, y después se ocupó de las redes sociales del Partido Socialista valenciano (PSPV) entre 2015 y 2020, "cuando hubo hasta cinco elecciones", subraya.

La nueva cara joven del PSOE dice que no será una muleta de Pedro Sánchez. "Vengo a incidir, a transmitirle al Gobierno las exigencias de mi generación", asegura. Entre sus propuestas se encuentra una "reforma verde" de la Constitución Española o la creación de una suerte de Mesa del Diálogo Social para abordar con los agentes sociales los problemas de la juventud.

—¿Tan duro es llevar el Twitter, Facebook e Instagram de un político?

—Desde luego que es exigente. Yo me incorporé en 2020, y cuando aún estaba aterrizando, estalló la pandemia. Fueron 100 días de comunicación constante durante el confinamiento, en circunstancias excepcionales, trabajando físicamente en el Palau de la Generalitat mientras el grueso de la población estaba confinada.

Víctor Camino. EE

—¿Estaba Víctor Camino tras todos los tuits de Ximo Puig y la Generalitat durante esos meses?

—Sí, junto a un equipo más amplio de profesionales de la comunicación. Fue una experiencia muy intensa. Quien trabaja en el sector sabe que es duro. Mucha gente estaba en casa y exigía información que había que proporcionar. Fuimos muy proactivos y creo que el resultado fue positivo. Por ejemplo, anunciamos en redes la suspensión de las Fallas antes de que lo dijera el presidente. También impulsamos cartelas gráficas para comunicar las restricciones que funcionaron muy bien. Incluso llegaron a ser falsificadas, que es el mejor indicio de que se habían convertido en un instrumento comunicativo de referencia.

Camino accedió a la secretaría general en las primeras primarias celebradas por las juventudes socialistas. ¿Por qué nunca antes ha habido primarias? "Se impulsaron hace 15 años, pero nunca se adoptaron, no había cultura de celebrarlas" ¿Cuánto ha pesado en el proceso que su relación con Ximo Puig? "El presidente valenciano no ha influido en este proceso. Es un paso que da mi federación con el respaldo de otras. Fui yo quien le comunicó a Ximo Puig que quería dar el paso. Aunque he de agradecerle su apoyo personal".

16.000 kilómetros

Además de en la Comunidad Valenciana, como era de esperar, Víctor Camino cimentó su victoria en los buenos resultados obtenidos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Canarias o Euskadi. "Hicimos 16.000 kilómetros recorriendo toda España", subraya. Logró 69,16% de los apoyos en la votación.

En su campaña habló de tres emergencias: la joven, la climática y la feminista. Pero esta última no pareció serlo con dos hombres y cero mujeres pugnando por la secretaría general...

"Bueno, ocurrió así. Pero yo he de decir que estará en el centro de mis reivindicaciones, y que mi candidatura habría sido imposible sin las mujeres que la integran, como Ana Domínguez, vicesecretaria general y secretaria de Igualdad del PSPV".

Pedro Sánchez felicita a Víctor Camino por su nombramiento. EE

Para atender estas emergencias, Víctor Camino planteará iniciativas concretas al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas sorprende "una reforma de la constitución en clave climática, en clave verde". "La emergencia climática está uniendo a las personas y a los partidos -salvo a aquellos que están fuera de toda órbita-. ¿Por qué no abrimos ese melón para que España sea una referencia en políticas verdes?", plantea.

Y en materia de juventud, apuesta por "generar una mesa de diálogo social joven". "Consideramos que, con un 30% de paro juvenil, procede abordar la situación específica de los jóvenes en un marco de diálogo que incluya a patronal, sindicatos, universidades... parece que estemos todos con las sillas giradas en este tema pese al dramático escenario en el que nos encontramos", reflexiona.

El camino de Víctor será de cuatro años. "¡A los 31 nos jubilan!", recuerda el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas. Y en este periodo también pondrá el foco en la defensa del colectivo LGTBI, al que pertenece. "Además de estar en todas las movilizaciones, vamos a generar una plataforma para combatir el odio. En las juventudes mucha gente ha salido de los armarios, y queremos seguir siendo esa herramienta", indica.

"Más en este escenario de gran preocupación en el que se vuelven a producir agresiones que creíamos superadas. Se nos apunta con discursos abstractos y en la calle se nos dispara. Los discursos del odio desacomplejan a los intolerantes y los legitiman para agredir. Lucharemos contra esto desde las Juventudes Socialistas", destaca.

