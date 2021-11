El nuevo dulce de Mercadona con chocolate blanco que se agota cada día en el súper: cuesta 1 €

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana, ha vuelto a revolucionar a sus consumidores con un nuevo producto de la sección de horno: la berlina rellena de chocolate blanco que tiene un precio de 1 euro. Los amantes del dulce están constantemente atentos a las novedades que lanza cada semana como el coulant relleno de caramelo, el surtido de bombones, o el turrón relleno de avellana. Todas ellas se agotan en cuestión de horas y con la llegada de la época navideña las estanterías están repletas de ofertas destinadas a cada ocasión, donde se encuentran los cinco platos preparados para Nochebuena y Navidad.

La berlina se vende por unidades de 150 gramos, es un producto descongelado y está recubierto por una fina capa de chocolate blanco con trocitos. Esta novedad no solo ha triunfado por su sabor y su económico precio, sino por los comentarios de los consumidores en redes sociales.

Han sido las plataformas de Tik Tok y Twitter las que han elegido las personas para manifestar sus opiniones y aumentar la demanda del producto.

"Necesito la berlina de chocolate blanco del Mercadona", "O me como ya la berlina nueva de Mercadona de chocolate blanco o no quiero hablar" o "Hoy he ido a ver si estaba la berlina de chocolate blanco nueva del Mercadona y estaban las dos cajas agotadas", son algunos de los comentarios que han dejado los clientes de la cadena valenciana sobre el nuevo producto.

La berlina, también conocida como berlinesa, también se puede rellenar de crema o mermelada. Es un producto tradicional de la zona norte de Alemania donde recibe el nombre de "Berliner Pfannkuchen" (pastel a la sartén).

