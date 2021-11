Cacería de la "extrema derecha" a un alcalde de Jaén: un año de amenazas y coches quemados

La calle huele a humo, disolvente y plástico quemado. Un contenedor ardiendo se asoma frente a la casa de Joaquín Requena, alcalde socialista de Navas de San Juan (Jaén, 4.500 habitantes), que resiste a las llamas desde el piso de arriba. El hollín se amontona en la calzada, el material inflamable impide respirar y lo que antes era un coche se consume en la vivienda de al lado, impidiendo el paso. Al otro lado, un par de vecinos pide ayuda. La ficha policial lo describe como un incendio intencionado. Después de un año de acoso, Joaquín lo tiene más claro.

“Es un atentado por motivos políticos”, señala por teléfono a EL ESPAÑOL. Está tranquilo, o todo lo que se puede estar después de haberte jugado la vida. A las cuatro de la mañana del domingo oyó un ruido, cosas de la noche, pero decidió seguir durmiendo. Le despertó de nuevo el grito de un vecino -”¡Joaquín, fuego!”-, y el olfato lo corroboró. Ha sido la punta del iceberg tras un año complicado.

En septiembre de 2020 amaneció con su coche apedreado y pintadas en su portal -“pintamonas”, “maricón” o “el único virus es el socialismo”-, pero no se achantó. Repite varias veces que el miedo no está en su diccionario, y le salva la conciencia que esta noche, por suerte, su mujer y su hijo estaban fuera. Sólo estaban él, el fuego y un grupo de vándalos sin identificar de los cuales ya hay dos detenidos. Siempre ha sospechado de los mismos, una cuadrilla local de extrema derecha.

“No soy el único. En el pueblo hay varias personas que piensan de una manera concreta y que sabemos que son capaces de esto, es todo por motivos políticos”, precisa Joaquín Requena, de 55 años y alcalde en su tercer mandato. Su bisabuelo, también alcalde de Navas de San Juan, ya tuvo que lidiar con la cacería de la dictadura; su tío, político también, padeció las amenazas de ETA en Getxo. Él sigue imperturbable. No se ha movido de casa, y vive en la parte de atrás, la que no está consumida por las llamas. “Sólo faltaría que me echen”.

La noche del atentado

Esa noche dormía solo, y eso le hizo actuar tranquilo. Un grupo de vecinos le alertó al filo de las cuatro de la mañana y saltó la alarma en el vecindario. “Salí corriendo de la cama, me vestí en dos segundos e intenté salir de la casa, pero la puerta ya estaba ardiendo. Fui corriendo a quitar las cortinas y mover los muebles que estaban cerca del fuego”, apunta. Y lo tiene claro: “No fue vandalismo, es un atentado”.

Hoy, a las 4 de la mañana le pegaron fuego a la casa del alcalde de Navas de San Juan (Jaén), con él dentro durmiendo. Semana de amenazas de muerte al Alcalde de Jaén y ahora esto. No hay palabras para esta oleada de odio, q tenemos q frenar. Ánimo @JRRnavas, para ti y tu familia pic.twitter.com/S2Fmjz5UOi — Ángeles Férriz (@angelesferriz) November 14, 2021

Salvó la vida refugiándose en la terraza, en la parte de atrás de la casa, para no respirar el humo. El relato de los vecinos y la investigación de la Guardia Civil son meridianos: un grupo de individuos impregnó un contenedor con material inflamable, lo prendió y trasladó a la puerta del alcalde. En pocos segundos la fachada del edificio era un mar de llamas, que alcanzó a las viviendas colindantes y al coche de sus vecinos, totalmente calcinado.

Por suerte el vehículo era eléctrico, lo cual evitó una explosión potencialmente fatal. Las llamas, no obstante, impidieron el paso del resto de vecinos para salir de la vivienda, también el de una embarazada de siete meses que reside en la casa de al lado. “Ese fue el momento en el que más miedo pasé, con la casa llena de humo y pensando que esta chica estaba sola en la vivienda”, relata el alcalde.

El fuego se consumió, no obstante, antes de que llegaran los bomberos. Otro de los vecinos cargó su tractor con cubas de agua y fue la ayuda de los habitantes de Navas de San Juan la que extinguió las llamas. Entre los motivos que pudieron motivar el atentado se enmarca el cierre de un local de ocio que Joaquín Requena decretó en los últimos meses. Tiene claro que son los mismos que llevan un año detrás de él.

"Se está retratando"

El atentado contra la integridad del alcalde ha provocado un movimiento de repulsa y una oleada de solidaridad sin importar el signo político. Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento, PP e Izquierda Unida, condenaron el ataque el pasado domingo, una censura a la que se han sumado la mayoría de fuerzas y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le llamó personalmente horas después de la agresión. Este martes la Diputación de Jaén ha convocado un acto de protesta en la misma calle donde vive el alcalde. Aun con todo, ha habido una sonada ausencia en las muestras de apoyo.

Aunque el PP de Navas de San Juan ha explicitado su apoyo como partido vía redes sociales su presidente, Diego Risoto, se ha mostrado algo más distante. En declaraciones recogidas por laSexta, el líder popular ha justificado no haber llamado al alcalde con que la relación entre ambos “no pasa por un buen momento”. La Guardia Civil tiene muy avanzada la investigación y no descarta más detenciones, además de las dos producidas este lunes.

Joaquín Requena, por su parte, sigue tranquilo. No entiende por qué su rival político no le ha llamado -”él mismo se está retratando”-, pero prefiere no entrar en eso. El pueblo, dice, está con él. Unos y otros. Los que no, dice, están fichados por la Guardia Civil y, a pesar del fuego y las amenazas, no le quitan el sueño. “¿Preocupado? Sí. ¿Con miedo? Nunca”.

