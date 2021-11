"Cazadores y animalistas, de Podemos y de Vox...": así serían los 15 diputados de España Vaciada

España Vaciada es una plataforma ciudadana en forma de amalgama. Una amalgama compuesta por organizaciones sociales, movimientos vecinales, asociaciones y personas de diversa índole: de cazadores a animalistas; de trabajadores agrícolas a jubilados. En definitiva, una amalgama capaz de remover el panorama político nacional y, según una encuesta realizada por SocioMétrica y que publicada EL ESPAÑOL, de alcanzar los 15 escaños en las próximas elecciones generales.

El partido se inscribió el pasado 30 de septiembre en el registro del Ministerio del Interior, pero su formación aún es embrionaria. Lo hicieron, según ellos, para que nadie se les adelantara y les quitara una marca que también tienen registradas. Poco más se sabe de este proyecto. Ni cómo se organizarán para llegar a la política ni quiénes se presentarán.

De hecho, será en escasas fechas cuando empiecen a trabajar en la construcción del arma política, llamada 'la herramienta'.

Todos hablan de ella, pero nadie sabe actualmente cómo funcionará: si en unos territorios se hará como partido político, como agrupación de electores o por medio de otros entes jurídicos. Sólo saben una cosa: irán todos a una.

La idea es unir todas las piezas de un puzle que, a priori, nunca encajaría. El objetivo es pelear por las zonas rurales de la que consideran la España vaciada. En síntesis: más recursos para los pueblos y menos privilegios para las grandes urbes. Tienen un proyecto y sólo falta por ver cómo se lleva a cabo, sobre todo con qué siglas.

El revuelo causado por España Vaciada está claro: puede ser llave de un futuro gobierno y formar parte de decisiones muy importantes en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado.

Obtendrían representación, según las encuestas, en 15 provincias: Cáceres, Badajoz, Palencia, Teruel, León, Zaragoza, Burgos, Cuenca, Soria, Segovia, Zamora, Salamanca, Ávila, Huesca y Lugo. Sin embargo, aún queda por ver cómo evoluciona este partido –sea cual sea la herramienta– en territorios donde también tienen bastante fuerza las asociaciones que le apoyan.

El claro ejemplo es Jaén Merece Más, cada vez con más fuerza, pero fuera de las regiones donde se conseguiría escaño. Los andaluces pueden ser una hipotética punta de lanza de España Vaciada en unos comicios regionales. "Ahora que nos has dicho que nosotros no conseguimos, más vamos a luchar", asegura su portavoz Juan Afán.

Tras las noticias surgidas, consideran que se les ha atacado por desconocimiento. Entienden que atribuirles que serán los socios de ERC o Bildu es una "falta de criterio absoluta", además de una "demostración de ignorancia", dicen sus representantes. Cuando se les relaciona con el independentismo, algunos de los entrevistados se ríen, como si se les dijeran una locura.

Sobre el papel, el principal problema de la amalgama es su propia naturaleza. Es decir, el mestizaje de cosas contrarias y distintas. Sin embargo, ellos no lo ven como problema alguno porque tienen un objetivo común por encima de todo. "Aquí no hay ideologías. Ni izquierda, ni derecha ni nada", vienen a coincidir muchos de los representantes de las asociaciones que componen España Vaciada, más de 160 en total.

EL ESPAÑOL ha entrevistado a los representantes de las asociaciones de la mayoría de provincias en las que España Vaciada obtendrá representación. Son todos los que están, pero no están todos los que son, por supuesto. No se sabe si estos serán los 15 cabezas de listas. Ni siquiera, si estarán en las listas. Eso sí, actualmente componen la base de la que en el futuro saldrán, si finalmente lo consiguen, sus diputados.

1.- Teruel: Antonio Saz

Teruel sería una de las provincias donde España Vaciada obtendría representación. En realidad, es el ejemplo a seguir gracias a la agrupación de electores Teruel Existe, que tiene actualmente a Tomás Guitarte como diputado en el Congreso.

Antonio Saz es uno de los dos portavoces de España Vaciada. A sus 53 años, vive en Alcañiz, aunque es de Lechago (Teruel). Informático de profesión, no tiene pasado político, pero sí ha participado en distintas asociaciones vecinales. Su dedicación a Teruel existe siempre llega después del trabajo.

Explica que España Vaciada se visibiliza en 2019, concretamente durante una manifestación celebrada el 31 de marzo de aquel año. Comenta también que la herramienta política debe estar lista a finales de año.

"En el mapa político, [España Vaciada] va a desencajar. Aquí va a primar el proyecto y no las caras. Quizás eso sea lo menos relevante. Queremos cambiar las cosas. Estamos en el diseño, dibujando los escenarios más adecuados", comenta.

Una vez esté constituida la herramienta política, la plataforma seguirá funcionando igualmente. Saz explica que se hará "un trasvase de los más comprometidos" de la plataforma España Vaciada a su herramienta política.

Saz explica lo de las ideologías. No es que cada uno no tenga la suya, es que todos ponen por delante el proyecto. "Sacamos 101 medidas para poner en marcha y nos pusimos de acuerdo más de 160 organizaciones. Estamos acostumbrados a trabajar para ponernos de acuerdo y que sea válido para todos. Queremos buscar soluciones. Estamos delante de una oportunidad que quizás no volvamos a tener".

2.- Zamora: Francisco Prieto

Francisco Prieto.

España Vaciada también obtendría escaño en las próximas elecciones generales en Zamora. Allí, una de las asociaciones que está detrás de la plataforma es Zamora10. Esta persona jurídica fue formada "por la inquietud de varios sectores privados de la provincia", explica Francisco Prieto, su gerente.

Esta entidad la formaron la CEOE, la Cámara de Comercio de Zamora, Caja Rural de Zamora, la Asociación de Empresarios de Comercio de Zamora y la Asociación Zamorana de Hosteleros por la delicada economía de la región. Apostaron por 10 proyectos realizables detrás de los que llegó a estar KPMG. El objetivo era revitalizar Zamora.

Prieto reconoce que la punta de lanza en dentro de España Vaciada en esta provincia se engloba en Zamora Vaciada, aunque todo está por ver. Él viene del mundo de la alta dirección. Se dedicaba al sector logístico de infraestructura a nivel internacional. Salió de la tierra con 21 años y volvió 35 años después. A sus 62 años recién cumplidos, está encantado de luchar por su tierra y reclamar lo que entiende que es justo.

3.- Segovia: María del Mar Martín

María del Mar Martín.

La situación de María del Mar Martín es similar a la de Francisco Prieto. A sus 52 años, vive en Campo de San Pedro. Ella es la gerente de Codinse, Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia, entidad también integrada en la coordinadora España Vaciada.

"Este invento no es de hoy", afirma Martín. Lleva 28 años dedicándose a pelear por la provincia de Segovia, tras ver "una necesidad de trabajar en este sentido. Estamos intentando combatir la despoblación".

Considera que dentro de España Vaciada su plataforma es "reivindicativa y propositiva". Ha estado trabajando en otros movimientos y ahora mismo no le preocupan las encuestas. "Dicen lo que dicen. Luego veremos...".

Asimismo, asegura que Codinse no tiene ideología. "Tenemos una ruta y un camino a seguir. Tenemos una forma de trabajo y unos objetivos concretos para unos territorios afectados por la despoblación. Evidentemente, para conseguir ese objetivo hemos trabajado con todo tipo de gobiernos, porque para eso el dinero público no tiene color. Nosotros siempre estamos ahí".

4 y 5.- Extremadura: Fernando Pulido

Fernando Pulido.

Extremadura dará a España Vaciada un escaño por provincia. Lo hará en Cáceres y también en Badajoz. Fernando Pulido es el portavoz de Extremadura Vaciada, que engloba a 15 asociaciones del lugar.

Pulido nació en el año 1970 y es profesor universitario en la Universidad de Extremadura. Piensa que la reclamación extremeña se centra, además de en las reclamaciones comunes, en las líneas ferroviarias.

"Preocupa es la discriminación durante décadas de los pueblos de España, del entorno rural e incluso de ciudades pequeñas. El 80% de los municipios españoles están perdiendo población sin que la tendencia se revierta. En Francia, Portugal y Alemania no pasa, pero es un problema de España", expone Pulido, que hace mucho hincapié en la importancia del autoempleo.

6.- Palencia: Nieves Triguero

Nieves Triguero.

Nieves Triguero es autónoma y se dedica a la agricultura. Se encuentra inmersa en la Asociación Prodesarrollo Sostenible de Palencia (Aprodespa). Se define como mujer, madre y abuelamá, un apelativo cariñoso con el que la llaman sus nietos.

Nunca ha militado en un partido político, pero ahora no sabe si se inmiscuirá en dichas labores para luchar por Palencia. Asegura que en su provincia les representarán los más capacitados.

Ya lo han decidido, Palencia ha decidido que trabajará en la herramienta política.

A modo de resumen, se presentan por "el hartazgo que tenemos. No podemos levantarnos cada día con una historia nueva. Macrogranjas, carreteras que no se arreglan, incineradoras...".

"Meseta limpia reivindica y propone, pero no se nos escucha. Queremos participar un poquito en el devenir de nuestra provincia. No podemos estar a la espera de que se traigan placas en tierras de cultivo fértiles", apunta Nieves.

7.- León: Sergio Díez

Sergio Díez.

León Ruge es una de las plataformas que apoya a España Vaciada en la provincia que da nombre a la organización. Sergio Díez es su portavoz y se dedica al sector turístico.

"La plataforma nace a raíz de todo el descontento en general en la provincia de León por el desinterés de las administraciones en los ciudadanos", explica.

Asegura que es la propia gente del lugar la que les anima a dar el paso de participar en la herramienta política de España Vaciada, aunque aún no tienen nada decidido, como la mayoría. "En Teruel han conseguido más en 2 años que en 20", ejemplifica con la llegada de Teruel Existe y Tomás Guitarte al Congreso de los Diputados.

Díez estuvo inmiscuido en política anteriormente, aunque poca cosa. Se presentó en un proceso electoral del Consistorio de su pueblo. "Mi proyecto de vida se desarrolla en un pueblo de menos de 100 habitantes, donde peleamos por mantener los servicios, que nuestros hijos vayan al colegio. Lo que peleamos es que el hecho de ser menos, no nos reste nada. Desde el principio, aquí en el pueblo es lo que vamos trabajando", comenta.

8.- Zaragoza: Luis Alamán

Luis Alamán

La gran paradoja es Zaragoza. La capital de esta provincia es la quinta ciudad más poblada del país y, sin embargo, España Vaciada sacará representación.

Luis Alamán es uno de los miembros de las asociaciones que apoyan a España Vaciada. En concreto es abogado especializado en las problemáticas rural y miembro de Desarrolla Aragón y la España Vaciada.

Vive en Zaragoza, pero es originario de un pueblo de Teruel. Responde a la paradoja de que, en una ciudad tan poblada como la capital aragonesa, exista un movimiento contra la despoblación.

"Porque Zaragoza es un gran pueblo de pueblos, concentra gente de muchas comarcas", esgrime en un principio. Pero, además, añade dos cosas más: cree que el problema les afecta a todos, pueblo y ciudad, siendo una provincia "muy desequilibrada territorialmente, tiene muchas comarcas con graves problemas de despoblación".

9.- Lugo: José Manuel Carballo

José Manuel Carballo.

Galicia Baleira (Galicia vacía) es el colectivo que aglutina a las Federaciones de asociaciones de vecinos de Lugo y Ourense. En la primera de estas provincias es donde obtendría recompensa parlamentaria España Vaciada.

José Manuel Carballo, jubilado de 70 años, es el vicepresidente de una entidad que aglutina a más de 380 asociaciones vecinales. "Llegamos aquí por un cúmulo de circunstancias. Ni nos atienden ni nos entienden", expone.

"No tenemos gente que nos represente en el mundo rural. En el Congreso están los señoritos y no pueden seguir gobernando. No quiero que me vaya a representar el señorito de turno. Nosotros no queremos ver la política de otro escalón", apunta sobre España Vaciada.

Lleva desde los 14 años en movimientos sociales, pero nunca ha estado en política. Durante 40 años fue el responsable comercial de una empresa relacionada con el mundo agrario.

Sobre su entidad asegura que no tienen "ideología". "Dentro de nuestros colectivos puede haber gente de PP, Ciudadanos o PSOE, a nadie pedimos ideología. Lo único que pedimos es que trabaje. Si trata de manipularnos ideológicamente, es muy fácil apartarlos", comenta.

10.- Burgos: Salomón Ortega

Salomón Ortega.

Salomón Ortega es el portavoz de Repuebla, asociación que nació hace cinco años en Burgos. Ellos también conseguirían un escaño si finalmente deciden presentarse a las elecciones a través de España Vaciada.

Está enfadado con aquellos que hablan de cantones y no entiende a qué viene los descalificativos, reitera una y otra vez.

"Tienen una idea muy decimonónica de los pueblos que no se corresponde con la realidad. No tiene nada que ver con la idea que se transmite y no entiendo el porqué. Yo salí del pueblo con 10 años a estudiar, a formarme, y he estado fuera del pueblo porque no había otra forma. Luego he trabajado en Madrid, en Barcelona, en Oviedo, en Burgos, en la banca, en la prensa, en Campofrío", expone.

La reclamación de Salomón va más allá. "Me considero de pueblo. Hice derecho e informática y me considero una persona del siglo XXI. Tengo una mentalidad abierta, dialogante, progresista, pero para nada me identifico con el trabuco y la boina".

Ortega se jubiló, tras años de trabajar en grandes ciudades, y volvió al pueblo. Eso le hizo comenzar a luchar contra la despoblación. A sus 68 años, le preocupan el tema servicios, sanidad y educación, pero no está dispuesto a meterse en política. Él seguirá trabajando en la base.

"El objetivo es la repoblación. En nuestras asociaciones hay representaciones de jubilados, de agricultores, de ganaderos...", apunta. Si el pueblo vuelve a tener personas, los servicios volverán; y si hay servicios llegarán más personas. Una especie de pescadilla mordiéndose la cola que sólo hay una forma de romper: la inversión monetaria debe ir primero.

Cuando se refiere a las asociaciones que componen Repuebla habla de heterogeneidad. "Aquí no se le pregunta a nadie a quién vota. Lo que nos une es el desarrollo de nuestras comarcas, de nuestros pueblos. Esa sería un poco la definición, aquí conozco gente de derechas y conozco gente de izquierdas".

"Todas las ideas son bienvenidas", dice. "El origen del problema, el origen de todos estos males, es la falta de oportunidades en los pueblos. Es ahí donde hay que hacer el énfasis del problema", comenta Salomón, que aboga por un "pacto de estado".

"Aunque consiguiéramos 15 diputados, poco podríamos hacer al no ponerse de acuerdo los grandes partidos a nivel nacional y autonómico. La transformación tardaría aunque se tomaran medidas. Sin un pacto de estado, no habrá un programa de reversión de la situación".

Este jubilado de Hontoria de la Comarca de Pinares finaliza: "El problema está en el desequilibrio. Poner aspirinas para bajar la fiebre está bien, pero una vez que desaparece el efecto, vuelve a subir".

11.- Cuenca: Mila Cardenete

Mila Cardenete.

Mila Cardenete (1968) es la vicecoordinadora de la Asociación Cuenca Ahora. Además, es la Presidenta de la Asociación Amigos de la Iglesia de Cardenete y está aprendiendo a tocar el órgano histórico. Ha participado en el modelo de desarrollo de España Vaciada como redactora en Educación, Investigación y Patrimonio. También hizo lo propio en la mesa del sector primario. Sabe que Cuenca, en caso de acudir a las urnas, podría otorgarle un escaño a España Vaciada.

Su plataforma nació para que no se instalará un cementerio nuclear en Cuenca. Aquí no importan las ideologías ni de dónde vengas, como también reseñan en la mayoría de estas asociaciones. "Transformar Cuenca desde la diversidad ideologóca. Este es nuestro lema", dice Mila, profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Serranía Baja de Landete (Cuenca).

"En ningún momento nos preguntamos nada. Es todo muy diverso. Te puedo asegurar que estoy diciendo lo que es. Luego te das cuenta cómo son las personas. Ha sido abierto a todo tipo de formato político, ideológico. Nos une la tierra, la preocupación por el cuidado de nuestro entorno, nuestros recursos", señala.

Para comentar esta diversidad, Cardenete ejemplifica mientras muestra una de sus reclamaciones: "Cuenca Ahora está dentro de Pueblos con el Tren, en la que están PP, Podemos, Ciudadanos y estamos todos pensando que es un error tremendo que el Gobierno de Castilla La Mancha (PSOE), la CEOE y Cepyme piensan en quitar las vías y poner otros servicios que no nos convencen".

12.- Soria: Vanessa García

Vanessa García.

Hace 20 años se creó la plataforma Soria Ya! contra el olvido institucional. Vanessa García es ahora la coordinara de la misma y de España Vaciada junto a Antonio Saz. Con 18 años se marchó a Valladolid en busca de oportunidades, porque en su ciudad "no había". Cunado regresó, vio que nada había cambiado. "Y seguí reivindicando lo que nos corresponde por derechos. No por vivir en una ciudad pequeña tenemos que tener menos".

"Seguimos reivindicando lo mismo que hace 20 años. Infraestructura, derechos, internet, comunicaciones, salud, educación", comenta García, de profesión abogada.

Soria ya! fue, junto a Teruel Existe, la pionera a la hora de poner reivindicaciones en marcha. Se dieron cuenta de que había muchas en común en toda España y lograron concentrar en la manifestación de 2019 a más de 160 plataformas.

A la hora de reclamar, Vaneesa expone las necesidades: "Infraestructuras. Queremos que se termine la A-11 y la A-15. Queremos un tren digno. De velocidad alta, no de alta velocidad, que no nos traigan las máquinas que se han quedado obsoletas. Incentivos fiscales para Soria, Cuenca y Teruel".

Además, "también son importantes las telecomunicaciones. Hay zonas que no tienen cobertura móvil. ¡En 2021!", exclama.

"Queremos que se implante la radioterapia en Soria, ahora tenemos que hacer 280 kilómetros", señala. "La implantación de más salidas profesionales, tanto de FP como de Universitarios. La apertura de la nueva cárcel, centro de referencia estatal. Que se abra la cultura", señala englobando problemas que se viven en toda la España rural.

García entiende que ponen "por delante los problemas de las personas antes que las ideologías. No buscamos el enfrentamiento". "Está claro que dentro de una plataforma ciudadana, hay afinidades con todos. Pero lo que luchamos es algo común de revertir. Vamos a la ideología que de nos interesa: aportar soluciones", afirma.

Como coportavoz de la España Vaciada señala los próximos pasos a seguir. Pronto comenzarán a trabajar en la herramienta política, que debería estar lista una vez pasen las navidades.

13.- Salamanca: María Pérez

María Pérez.

María Pérez es directiva de Ciudadanos del Reino de León. Leonesa y, por ende, española, que no al revés. Vive actualmente en Salamanca, aunque es originaria de León.

Su sentimiento leonés le ha causado algunos problemas, aunque ella no entiende esos prejuicios. "Mi objetivo es hacer todo lo posible por que la situación de León, Zamora y Salamanca mejore".

Esto no es ir en contra de nadie. Lo explica: "Esto es un modelo de desarrollo equivocado a lo largo de muchos años por parte del Gobierno Central y el Ordenamiento del Estado en Comunidades Autónomas que nos han enfretado a las regiones, a los ciudadanos, habitantes de España. Queremos un modelo de cohesión, desarrollo y vertebración para toda España".

"Esto se ha trabajado por ciudadanos de a pie", incide. "Ganaderos, guardias civiles, funcionarios, maestros…", esgrime antes de apuntar una curiosidad sobre España Vaciada. "Es muy sintomático que no estén todas las provincia".

Asegura que si los partidos políticos hicieran su trabajo, ellos no tendrían que entrar. "Es todo muy idílico, pero es que es así. Parece que están temblando un poco".

Entonces, la leonesa saca el arma y dispara a los que les acusan de cantonalistas. "No entiendo por qué se habla de cantonalismo o ingobernabilidad. Si propugnamos todo lo contrario. Si PP, PSOE o VOX, lo que propugnan y defienden es España y los partidos nacionales se supone que más, nosotros estamos defendiendo algo bueno para España. Lo que queremos es un pacto de Estado", rebate.

"Nosotros no somos localistas. Esto es un problema de toda España: hay desequilibrios territoriales. Eso nos está trayendo muchos perjuicios. Estamos en un país mal construido. Nos encontramos con muchas comarcas que están perdiendo servicios", continúa.

Su discurso es tranquilo. "Nadie tiene ganas de complicarse la vida como para entrar en política. Pero, si nos sentimos abandonados, pues a lo mejor sí".

María Pérez no cree en las ideologías. "Es una concepción política que nace en la revolución industrial. Estamos en el siglo XXI y esto sigue siendo un estado feudal. Estamos los de arriba y los de abajo. Hay anarquistas, republicanos, monárquicos… A mí me enseñaron a no ser oveja de rebaño y uno tiene que ser lo que cree. No voy a tragar con ningún decálogo de ningún partido. Ni con un señor que se llama Marx. El contexto ahora es otro. Quizás coincido a veces con VOX, otras con Podemos, otras el PP y otras el PSOE".

En resumen, Pérez expone: "Por encima de todo, conseguir que mejore la situación económica en toda la región".

14.- Huesca: Nieves Mercedes

Nieves Mercedes.

Nieves Mercedes (1978) es "de Cádiz, Cádiz", pero vive en un pueblo de Huesca. Llegó hasta aquí hace 8 años en busca de tranquilidad, desde Mallorca y con tres niños. Está contentísima con el cambio, pero eso no le cierra los ojos, por lo que pelea por su nueva tierra.

Tiene un negocio hostelero y tiene claro que no entrará en política, aunque tiene claro que la herramienta que está construyendo España Vaciada es fundamental.

"No queda otra que tener una representación. Se lucha para que no seamos los olvidados. A la hora de hacer presupuestos y tal, que miren que no son las mismas necesidades. No es lo mismo Jerez de la Frontera que esto. Las necesidades que no son las mismas", arguye.

15.-Ávila

EL ESPAÑOL no se ha podido poner en contacto con ninguno de los representantes de las asociaciones de Ávila. Esta provincia también obtendría representación según las encuestas. Las asociaciones que participaron en la manifestación de 2019 junto a España Vaciada por esta región fueron: Ávila Rexiste, Argareal Rural, Plataforma en Defensa del Ferrocarril y Coceder.

Se quedarían sin escaño

En el inicio de este movimiento político, las encuestas le han dado a España Vaciada 15 escaños. Sin embargo, esta plataforma ciudadana está apoyada por asociaciones de 100 asociaciones de más de una treintena de provincias españolas.

La herramienta política en la que está pensando la plataforma se podría mostrar de manera dispar dependiendo de la región en la que se encuentre. En unas está más avanzada y en otras menos. Por eso hay a quien le ha sorprendido quedarse fuera del reparto.

Fue llamativo para Jaén Merece Más saberse sin escaño en la escuesta. Juan Afán es su portavoz y tiene claro que esto les alienta aún más a seguir trabajando.

Juan Afán.

La plataforma nació hace 5 años, cuando vieron "la inacción de los políticos locales". A sus 65 años, Afán es empresario y no quiere que sus hijos y nietos tengan que marcharse de Jaén por el subdesarrollo de la provincia. "Mi empresa funciona bien, pero no veo que alrededor crezca".

La acción de Jaén Merece Más ya se está notando. Recientemente han presentado una querella contra Carmen Calvo por la ubicación del centro militar Corte, que ha ido a la provincia colindante de Córdoba (de donde es natural la socialista). Pero quieren más y estarán en la herramienta política de una u otra forma.

Sobre la ideología, Afán lo tiene claro. "Esto de las derechas e izquierdas es del siglo XX. Sentido Común y el que quiera que colabore con su tierra. El cantonalismo no, no. Queremos que todas las provincias de España sean iguales. Soy profundamente español. Que todos los territorios estén fuertes. Nuestro ideario son cuatro letras: Jaén".

En Castilla-La Mancha, sólo Cuenca sacaría escaño. Quedarían fuera, por tanto, las provincias de Albacete o Ciudad Real, entre otras.

Manuel Trujillo (1978) se dedica a las empresas energéticas y también apoya a España Vaciada. Lo hace desde la plataforma Forzados Almadén. Habla de vertebrar la España rural, en la que la mayoría de problemas son comunes. "Luego cada plataforma reivindicara cada cosa. Pero tiene que haber un plan para el mundo rural", expone.

También hay asociaciones de España Vaciada que están repartidas por todo el territorio nacional. Un ejemplo de ello es 'Stop Ganadería Industrial'. Su portavoz Inma Lozano (se dedica a las labores agrarias) ve cómo la lucha contra este tipo de industria se da en todo el territorio nacional.

Inma Lozano.

"No podemos ser el tercer productor de porcino tras China y EEUU". Habla de la falacia de que con estas industrias habrá más trabajadores y con eso se repoblará.

"No son granjas como las que tienes en tu imaginario. El problema no es solo la nave. El problema es cómo se deshacen de todos los residuos. Lo venden como abonos muy fértiles, pero a los dos años te queman la tierra. Además, es un problema porque llega al agua, se filtra. Y hay cantidad de aguas contaminadas", arguye. Por eso los trabajadores de esos lugares viven en ciudades cercanas.

"A veces nos acusan de ser urbanitas que van de pueblo en pueblo, pero aquí hay desde animalistas a cazadores. De un extremo a otro. Por eso nosotros nos unimos a la España Vaciada. Luchamos para vivir mejor y tener servicios sanitarios de calidad. Queremos seguir manteniendo la riqueza de tener el campo. Y no cerros asfaltados y llenos de nave", puntualiza.

Inmaculada Sáez.

En La Rioja, Inmaculada Sáez es la alcaldesa de Nieva de Cameros y Montemediano. También está presente en SOS Cameros. Mientras responde a las preguntas de EL ESPAÑOL cuida a dos niñas del pueblo. Por las mañanas, acompaña al autobús escolar. Luego, se pone manos a la obra en sus pueblos.

Ella es la única política entrevistada. Además, lo dice con orgullo. Fue edil en Logroño. "Mi etapa política es muy dilatada y presumo de ello. No todos somos iguales, aunque nosotros seguro que hacemos cosas mal también".

En Nieva de Cameros se hizo la primera asamblea de España Vaciada. Aquí la transformación digital aún no ha llegado, por eso incluso se niegan a abrir una cuenta bancaria para el Ayuntamiento. Internet no llega y son muchas las personas mayores que ya ni siquiera pueden seguir con su vida normal.

